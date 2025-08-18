ऑफिस ब्रेक पर गया कर्मचारी... लेकिन लौटकर कभी नहीं आया! पीछे छोड़ गया ऐसा खत जिसने इंटरनेट पर मचा दिया तूफान
ऑफिस ब्रेक पर गया कर्मचारी... लेकिन लौटकर कभी नहीं आया! पीछे छोड़ गया ऐसा खत जिसने इंटरनेट पर मचा दिया तूफान

Handwritten Resignation: एक कर्मचारी ने जिस अंदाज में नौकरी छोड़ी, उसने इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोरी. इस घटना को सबसे पहले रेडिट पर एक यूजर ने शेयर किया और देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:45 AM IST
ऑफिस ब्रेक पर गया कर्मचारी... लेकिन लौटकर कभी नहीं आया! पीछे छोड़ गया ऐसा खत जिसने इंटरनेट पर मचा दिया तूफान

Viral Letter: आजकल की तेज-तर्रार नौकरी की दुनिया में अचानक इस्तीफा देना कोई नई बात नहीं है. लेकिन हाल ही में एक कर्मचारी ने जिस अंदाज में नौकरी छोड़ी, उसने इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोरी. इस घटना को सबसे पहले रेडिट पर एक यूजर ने शेयर किया और देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया. खबर के मुताबिक, कर्मचारी अपने शिफ्ट के बीच में ब्रेक पर गया और फिर वापस ऑफिस नहीं लौटा. कुछ देर बाद जब सहकर्मियों ने उसकी टेबल देखी तो वहां एक साधारण कागज पर लिखा इस्तीफा पड़ा था. इस चिट्ठी की शुरुआत इन शब्दों से हुई, “आज मैंने फैसला किया है कि 20 जून मेरा आखिरी दिन होगा.”

इस्तीफे में क्या लिखा था?

कर्मचारी ने अपने लेटर में लिखा कि मैनेजर के तौर पर उसका सफर अच्छा रहा, लेकिन अब कुछ असहमति और अपमानजनक बातें वह और बर्दाश्त नहीं कर सकता. सबसे बड़ी शिकायत थी कि उसे आलसी और बदलने योग्य कहा गया, जबकि वह खुद को टीम का सबसे भरोसेमंद मैनेजर मानता था. यह इस्तीफा जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने अलग-अलग राय दी. कुछ ने कर्मचारी की ईमानदारी और हिम्मत की तारीफ की तो कुछ ने इसे गैर-पेशेवराना रवैया बताया. लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि कंपनी ने एक महीने बाद फिर से उसी कर्मचारी को नौकरी पर रख लिया.

 

My coworker resigned last month.
byu/cheeseballgag incoworkerstories

 

क्या कहते हैं रोजगार कानून?

इस मामले पर Newsweek से बात करते हुए रोजगार वकील केल्सी जैमेट ने बताया कि अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में ऐसा नियम है कि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों किसी भी समय बिना वजह नौकरी छोड़ सकते हैं या कर्मचारी को निकाल सकते हैं. हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अचानक इस्तीफा देना कानूनी तौर पर गलत नहीं है, लेकिन इसका करियर पर बुरा असर पड़ सकता है.

बिना हैंडओवर के इस्तीफा कितना खतरनाक?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों वाले पद पर काम करता है और बिना हैंडओवर के चला जाता है, तो यह नीति उल्लंघन (policy violation) माना जा सकता है. इससे न केवल प्रोफेशनल रेपुटेशन खराब होती है बल्कि भविष्य की नौकरी पाने में भी दिक्कत आती है.

;