'मैं बेटी के ऑपरेशन से टूट चुका हूं...', दुखी कर्मचारी पर मैनेजर ने बनाया दबाव, सुनाई आपबीती तो खड़ा हुआ बखेड़ा

Viral Post: नौकरी पेशा में रहने वाले लोगों को अक्सर ऑफ मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, एक बड़ी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने रेडिट पर वर्कप्लेस पर सहानुभूति की कमी को उजागर किया है. वो कर्मचारी केयर लीव पर था क्योंकि उसकी एक साल की बेटी की सर्जरी हुई थी. ये जानते हुए भी उसके मैनेजर ने उसपर दबाव डाला, इस दबाव की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी इस पोस्ट ने ऑनलाइन बखेड़ा खड़ा कर दिया है. लोग इस पर तरह- तरह की टिप्पणी कर रहे हैं.

क्या है मामला

एक फेमस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने रेडिट पर पोस्ट करते हुए बताया कि उसकी एक साल की बेटी की सर्जरी हुई थी. बेटी की सर्जरी की वजह से वो लीव पर थे. इसके बावजूद कंपनी के मैनेजर ने उसपर क्लाइंट प्रेजेंटेशन देने का दबाव डाला, उसने कहा कि वो भावनात्मक रूप से थके हुए हैं. उनकी बेटी के ऑपरेशन ने उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ दिया है. हालांकि मैनेजर ने फिर दबाव बनाया कि वही एक प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से जानते हैं. जिसपर उन्होंने जवाब दिया कि मेरा बच्चा आपके प्रोजेक्ट से ज्यादा जरूरी है. अस्पताल में रहने की वजह से वह प्रेजेंटेशन नहीं दे सके और अपनी साथ काम करने वाले कर्मचारी से मैनेजर को समझाने के लिए कहा.

कर्मचारी ने दिया इस्तीफा

इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार मैनेजर की इस करतूत की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया. हालांकि उसी कंपनी के अंदर उन्हें एक अन्य टीम में नौकरी मिल गई, जहां पर वो अगले महीने तक ज्वाइनिंग करने का प्लान बना रहे हैं. उनकी इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा कर दिया, उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए कुछ लोगों ने कॉर्पोरेट मैनेजरों को "एमबीए टाइप" कहकर निशाना बनाया, जो बेवजह दबाव डालते हैं, जबकि एक अन्य का मानना है कि यह समस्या एमबीए में नहीं, बल्कि मैनेजर की सहानुभूति की कमी में है.