/मनाली हाईवे पर पैराग्लाइडर की इमरजेंसी लैंडिंग, बीच सड़क पर गिरा! क्रैश लैंडिंग का लाइव वीडियो उड़ा देगा होश

Manali Paraglider Crash Landing: हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली से एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हवा में उड़ रहे एक पैराग्लाइडर का अचानक कंट्रोल बिगड़ गया, जिसके बाद पायलट को चंडीगढ़-मंडी हाईवे पर ही उसकी इमरजेंसी क्रैश-लैंडिंग करानी पड़ी. गनीमत यह रही कि पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया और उसे सिर्फ मामूली चोटें आईं. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सुरक्षा को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है.
यह पूरी घटना रविवार की बताई जा रही है. जब मनाली के पास रायसन इलाके में एक पैराग्लाइडर हवा में उड़ान भर रहा था. चश्मदीदों के मुताबिक, उड़ते-उड़ते अचानक पैराग्लाइडर का बैलेंस बिगड़ गया और वह तेजी से नीचे की तरफ आने लगा. आसमान में पैराग्लाइडर को इस तरह डगमगाते देख नीचे खड़े लोगों के होश उड़ गए. पायलट को समझ आ गया था कि अब लैंडिंग नॉर्मल नहीं होने वाली है.
पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
जब पैराग्लाइडर नीचे गिर रहा था, तो नीचे रिहायशी इलाका और सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं. पायलट ने अपनी जान जोखिम में डालकर पैराग्लाइडर को गाड़ियों और घरों से दूर मोड़ने की कोशिश की. उसने सूझबूझ दिखाते हुए हाईवे के एक खाली हिस्से की तरफ ग्लाइडर को मोड़ा. वीडियो में साफ दिख रहा है कि पैराग्लाइडर सीधे आकर सड़क के बीचों-बीच क्रैश-लैंड हो जाता है. आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और पायलट को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया.
First doubt… if a car had hit him after he fell in the middle of the highway, would the driver have been held guilty? And with the monsoon already here, why are paragliding activities still being allowed? pic.twitter.com/DHXBaR7XSG
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) July 5, 2026
मौसम या तेज हवा बनी हादसे की वजह
शुरुआती जांच और अधिकारियों के मुताबिक, अचानक बदले मौसम या तेज हवा के झोंके की वजह से यह हादसा हुआ होगा. तेज हवा के कारण पायलट का ग्लाइडर पर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया था. राहत की बात यह है कि पायलट पूरी तरह सुरक्षित है और उसे गंभीर चोटें नहीं आई हैं. लेकिन इस हादसे ने कुछ देर के लिए चंडीगढ़-मंडी हाईवे पर ट्रैफिक को जरूर रोक दिया था.
सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स की सेफ्टी को लेकर सवाल उठा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि अगर पैराग्लाइडर किसी चलती गाड़ी से टकरा जाता, तो क्या गाड़ी वाले को दोषी माना जाता? वहीं, एक दूसरे यूजर ने सवाल उठाया कि जब मानसून आ चुका है, तो हिमाचल में पैराग्लाइडिंग की इजाजत क्यों दी जा रही है? कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम पर सेफ्टी के नियमों का मजाक उड़ाया जाता है.