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15 हजार रुपये किराया, पानी फ्री और ₹1000 बिजली बिल! पहाड़ों में शिफ्ट होने पर कितना आता है खर्च? कपल ने बताया पूरा हिसाब

शहर की भीड़, ट्रैफिक और ऑफिस की भागदौड़ छोड़कर पहाड़ों में बसने का सपना बहुत से लोगों का होता है. लोग सोचते हैं कि सुबह खिड़की खोलते ही पहाड़ दिखें, आसपास हरियाली हो और शाम को सुकून से चाय पीने को मिले, तो जिंदगी काफी खूबसूरत होगी. लेकिन इस लाइफस्टाइल के लिए हर महीने कितने पैसे चाहिए? एक कपल ने किराए, राशन, बिजली, पेट्रोल और घूमने-फिरने तक का अपना पूरा खर्च एक वीडियो में बताया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 13, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:39 AM IST
15 हजार रुपये किराया, पानी फ्री और ₹1000 बिजली बिल! पहाड़ों में शिफ्ट होने पर कितना आता है खर्च? कपल ने बताया पूरा हिसाब
Image Credit: कपल ने बताया पहाड़ों में रहने का पूरा खर्च / Image credit: instagram/@divyaaabhatt

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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