/15 हजार रुपये किराया, पानी फ्री और ₹1000 बिजली बिल! पहाड़ों में शिफ्ट होने पर कितना आता है खर्च? कपल ने बताया पूरा हिसाब

शहरों में रहने वाले लोगों के लिए पहाड़ों की जिंदगी अक्सर किसी सपने जैसी लगती है. सोशल मीडिया पर भी ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो देखने को मिलते हैं, जिनमें लोग छोटे से पहाड़ी घर में बैठकर काम करते, नदी किनारे घूमते और नेचर के बीच समय बिताते नजर आते हैं. लेकिन खूबसूरत नजारों के पीछे रोजमर्रा की जिंदगी का खर्च कितना होता है, यह सवाल कम ही लोग पूछते हैं.
मनाली के पास गजान गांव में रहने वाली कंटेंट क्रिएटर दिव्या और उनके पार्टनर सौरव ने इसी सवाल का जवाब अपने सोशल मीडिया वीडियो में दिया है. कपल ने बताया कि पहाड़ों में रहने के दौरान उनका पैसा किन-किन चीजों पर खर्च होता है. उन्होंने किराए से लेकर राशन, बाहर खाना, पेट्रोल और माउंटेन एडवेंचर तक का पूरा हिसाब शेयर किया है.
दिव्या और सौरव फिलहाल मनाली के पास गजान गांव में रहते हैं. उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि वे जिस घर में रह रहे हैं, वह 4BHK है. इसकी वजह यह है कि कपल साथ में होमस्टे का काम भी करता है. इसका मतलब उनका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि काम का हिस्सा भी है. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति या कपल सिर्फ रहने के लिए घर खोज रहा है, तो खर्च काफी कम हो सकता है. दिव्या के मुताबिक, इस इलाके में 1BHK का किराया करीब 15 हजार रुपये महीने से शुरू हो सकता है, जबकि 2BHK के लिए करीब 25 हजार रुपये तक देने पड़ सकते हैं. मतलब, घर का बजट आपकी जरूरत और घर के साइज पर काफी निर्भर करेगा.
पहाड़ों में रहने का मतलब यह नहीं कि खाने का खर्च अपने आप बहुत कम हो जाएगा. दिव्या बताती हैं कि वे ज्यादातर खाना घर पर ही बनाते हैं. इसके बावजूद महीने भर की ग्रॉसरी पर करीब 10 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं. इसमें डेली यूज का राशन और किचन की जरूरी चीजें शामिल हैं. कपल का मानना है कि अगर बाहर खाने के बजाय घर पर खाना बनाया जाए, तो खर्च को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. हालांकि, पहाड़ों में रहने वालों के लिए कुछ सामान शहरों की तुलना में महंगा भी पड़ सकता है.
घर पर खाना बनाने के बावजूद दिव्या और सौरव हर महीने कभी-कभार बाहर भी खाना पसंद करते हैं. इसके लिए उन्होंने करीब 5 हजार रुपये का बजट बताया है. यानी खाने-पीने का कुल मासिक खर्च करीब 15 हजार रुपये तक पहुंच जाता है. यह खर्च हर व्यक्ति की लाइफस्टाइल के हिसाब से अलग हो सकता है. अगर कोई कपल ज्यादातर समय घर पर खाना बनाए तो यह रकम कम हो सकती है. वहीं, रोज बाहर खाने या कैफे जाने की आदत हो तो पहाड़ों में भी बजट तेजी से बढ़ सकता है.
पहाड़ों में रहने का एक बड़ा फायदा यह है कि कई छोटी दूरी पैदल तय की जा सकती है. दिव्या बताती हैं कि वे आसपास जाने के लिए काफी जगह पैदल ही चले जाते हैं. इसके बावजूद गाड़ी और पेट्रोल का खर्च पूरी तरह खत्म नहीं होता. कपल के मुताबिक, पेट्रोल आदि पर हर महीने करीब 3 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं. पहाड़ी इलाकों में कार या बाइक सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि कई बार रोजमर्रा के काम के लिए भी जरूरी हो जाती है. इसलिए पहाड़ों में शिफ्ट होने का प्लान बना रहे लोगों को ट्रांसपोर्ट का बजट भी ध्यान में रखना चाहिए.
नेचर के बीच रहने का एक और फायदा यहां बिजली का कम बिल होना बताया गया है. दिव्या के मुताबिक, उनका बिजली का खर्च करीब 1 हजार रुपये महीने आता है. पानी के लिए उन्हें अलग से कोई खास खर्च नहीं करना पड़ता. हालांकि, यह खर्च हर जगह एक जैसा नहीं होगा. घर का साइज, मौसम, हीटिंग की जरूरत और बिजली के इस्तेमाल के हिसाब से बिल बदल सकता है. खासकर सर्दियों में पहाड़ी इलाकों में हीटर या दूसरे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज का इस्तेमाल बढ़ने पर बिजली का खर्च भी बढ़ सकता है.
जब घर के बाहर ही पहाड़, जंगल और खूबसूरत रास्ते हों तो घूमने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. दिव्या और सौरव भी आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करते रहते हैं. कपल ने बताया कि छोटे-मोटे माउंटेन एडवेंचर और घूमने-फिरने पर करीब 3 हजार रुपये महीने खर्च हो जाते हैं. इसमें लोकल आउटिंग और एडवेंचर से जुड़े खर्च शामिल हैं. इसका मतलब प्रकृति के बीच रहने का मतलब यह भी है कि मनोरंजन के लिए हर बार बड़े बजट की जरूरत नहीं पड़ती.
दिव्या और सौरव के बताए खर्च को जोड़ें तो उनके अनुसार, मनाली के आसपास एक आरामदायक लाइफस्टाइल के लिए करीब 50 हजार रुपये महीने का बजट रखना पड़ता है. इसमें किराया, राशन, बाहर खाना, पेट्रोल, बिजली और घूमने-फिरने जैसे खर्च शामिल हैं. हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है कि यह कपल का अपना खर्च है. हर व्यक्ति का बजट अलग हो सकता है. अगर कोई 1BHK में रहता है, घर पर ज्यादा खाना बनाता है और कम बाहर जाता है, तो उसका खर्च इससे कम हो सकता है. वहीं, ज्यादा बड़ा घर, ज्यादा ट्रैवल, बाहर खाना या सर्दियों में हीटिंग जैसी जरूरतें बजट बढ़ा सकती हैं.
दिव्या और सौरव की कहानी से एक बात साफ है कि पहाड़ों में रहने का खर्च सिर्फ किराए तक सीमित नहीं है. घर, खाना, गाड़ी, बिजली और बाकी जरूरतों का हिसाब पहले से बनाना जरूरी है. साथ ही, पहाड़ों की लाइफ शहर से काफी अलग होती है. फिर भी करीब 50 हजार रुपये के मासिक बजट में मनाली के पास प्रकृति के बीच रहना कई लोगों को शहर की महंगी और तनाव भरी जिंदगी से बेहतर विकल्प लग सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो रिमोट वर्क करते हैं या अपना ऑनलाइन काम संभाल सकते हैं. आखिरकार, पहाड़ों में रहने का असली आकर्षण सिर्फ कम खर्च नहीं, बल्कि वह सुकून है जो रोज खिड़की के बाहर दिखाई देने वाले पहाड़ों के साथ मिलता है.
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