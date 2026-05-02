चलते-चलते अचानक पाताल में समा गया ट्रक, पीछे आ रहे कार सवार की निकल गई चीख; देखें Video

Manali Road Collapse Viral Video: हिमाचल प्रदेश के मनाली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मनाली-लेह नेशनल हाईवे पर चलते-चलते अचानक सड़क धंस गई और एक बड़ा ट्रक देखते ही देखते गहरी खाई में समा गया. इस खौफनाक मंजर को पीछे आ रहे एक कार सवार ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह ऐसा हादसा है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए.

चलते-चलते अचानक गायब हुआ रास्ता

वीडियो की शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है. ट्रक आराम से अपनी लेन में आगे बढ़ रहा होता है और पीछे एक कार भी चल रही होती है. तभी अचानक सड़क का एक हिस्सा ट्रक के नीचे से टूट जाता है और वह वहीं धंसने लगता है. कुछ ही सेकंड में हालात पूरी तरह बदल जाते हैं और ट्रक फंसकर रह जाता है.

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पीछे वाले ड्राइवर ने दिखाई समझदारी

सबसे बड़ी बात यह रही कि पीछे चल रहे कार ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिए. अगर उसने समय रहते गाड़ी नहीं रोकी होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. वीडियो में दिखता है कि वह धीरे-धीरे गाड़ी को पीछे करता है और दूरी बना लेता है. इस एक छोटी सी समझदारी ने कार ड्राइवर को बड़े नुकसान से बचा लिया.

भारी वजन भी बना वजह

बताया जा रहा है कि ट्रक पूरी तरह लोडेड था. पहाड़ी इलाकों में सड़कें पहले से ही कमजोर होती हैं, ऐसे में भारी वाहन का दबाव पड़ते ही सड़क धंसने का खतरा बढ़ जाता है. यही वजह मानी जा रही है कि ट्रक के गुजरते ही सड़क ने जवाब दे दिया.

JCB से निकाला गया ट्रक

घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. बाद में जेसीबी मशीन की मदद से ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की गई. सड़क पर मिट्टी डालकर उसे मजबूत करने का काम भी किया गया. इस पूरे घटनाक्रम को वहां मौजूद लोगों ने अलग-अलग एंगल से रिकॉर्ड किया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा, 'सोच रहा था रास्ता मिलेगा, यहां तो रास्ता ही गायब हो गया.' वहीं एक यूजर ने कहा, 'इसलिए हमेशा दूरी बनाकर चलना चाहिए.' कुछ लोग इसे देखकर डर भी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि पहाड़ों में ड्राइविंग हमेशा सावधानी से करनी चाहिए.

पहाड़ों में ड्राइविंग क्यों होती है खतरों भरी

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में सड़कें मौसम और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करती हैं. बर्फबारी, बारिश और भारी वाहनों के दबाव से सड़कें कमजोर हो जाती हैं. ऐसे में कभी भी अचानक सड़क धंस सकती है. इसलिए यहां ड्राइविंग करते समय अतिरिक्त सतर्कता बेहद जरूरी होती है. यह वायरल वीडियो सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है. यह दिखाता है कि पहाड़ों में कभी भी हालात बदल सकते हैं. यहां ड्राइव करते समय न सिर्फ अपनी गाड़ी पर, बल्कि सड़क की स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.