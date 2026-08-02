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भारत का अनोखा गांव, जहां टैक्सी में दौड़ती हैं करोड़ों की Land Rover; 70 साल पुरानी गाड़ियां आज भी पहाड़ों पर भरती हैं फर्राटा

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में बसा मानेभंजन गांव अपनी पुरानी Land Rover गाड़ियों की वजह से दुनियाभर में मशहूर है. यहां 60 से 70 साल पुरानी क्लासिक एसयूवी आज भी टूरिस्ट को संदाकफू जैसे मुश्किल पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाने का काम करती हैं. कभी ब्रिटिश दौर की पहचान रहीं ये गाड़ियां अब इस गांव की विरासत बन चुकी हैं और लोग इन्हें टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 02, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:00 AM IST
भारत का अनोखा गांव, जहां टैक्सी में दौड़ती हैं करोड़ों की Land Rover; 70 साल पुरानी गाड़ियां आज भी पहाड़ों पर भरती हैं फर्राटा
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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