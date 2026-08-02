/भारत का अनोखा गांव, जहां टैक्सी में दौड़ती हैं करोड़ों की Land Rover; 70 साल पुरानी गाड़ियां आज भी पहाड़ों पर भरती हैं फर्राटा

आज के समय में अगर कोई Land Rover गाड़ी का नाम सुनता है तो दिमाग में महंगी, लग्जरी और रॉयल लाइफस्टाइल वाली कार की तस्वीर सामने आ जाती है. बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी इन गाड़ियों को अपने कलेक्शन का हिस्सा बनाना पसंद करते हैं. लेकिन भारत में एक ऐसी जगह भी है, जहां यही गाड़ियां किसी शो-ऑफ के लिए नहीं, बल्कि रोज की जरूरत पूरी करने के लिए चलती हैं.
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित मानेभंजन गांव में पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज लोगों का ध्यान खींचती है, वह हैं यहां की पुरानी Land Rover गाड़ियां. गांव की सड़कों पर दौड़ती ये क्लासिक एसयूवी देखने में भले ही पुरानी लगती हैं, लेकिन पहाड़ों पर इनका दम आज भी बरकरार है. कई गाड़ियां 60 से 70 साल पुरानी हैं, फिर भी ये ऊबड़-खाबड़ रास्तों, खड़ी चढ़ाई और खराब मौसम में आसानी से सफर पूरा कर लेती हैं. इनका वीडियो समय-समय पर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है.
दार्जिलिंग से करीब 28 किलोमीटर दूर भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित मानेभंजन एक छोटा-सा पहाड़ी गांव है. यह जगह संदाकफू जाने वाले रास्ते का प्रमुख पड़ाव भी है. इसी वजह से यहां आने वाले टूरिस्ट इन खास गाड़ियों से जरूर रूबरू होते हैं. मानेभंजन में Land Rover का इतिहास करीब 1960 के दशक से जुड़ा हुआ है. उस समय पहाड़ी इलाकों में सफर करना आसान नहीं था. यहां की सड़कें संकरी, पथरीली और बेहद मुश्किल हुआ करती थीं. सामान्य गाड़ियां इन रास्तों पर चल नहीं पाती थीं. ऐसे में ब्रिटेन में बनी Land Rover Series की गाड़ियां यहां लाई गईं. मजबूत बॉडी, दमदार इंजन और कठिन रास्तों पर चलने की क्षमता की वजह से ये गाड़ियां जल्द ही लोगों की पहली पसंद बन गईं.
पहले इन गाड़ियों का इस्तेमाल चाय बागानों के मालिक और ब्रिटिश अधिकारी करते थे. धीरे-धीरे स्थानीय लोगों ने भी इन्हें खरीदना शुरू किया और समय के साथ ये गांव की जिंदगी का हिस्सा बन गईं. एक समय मानेभंजन में 300 से ज्यादा Land Rover गाड़ियां होने की बात कही जाती है. हालांकि, अब इनकी संख्या काफी कम हो गई है, लेकिन जो गाड़ियां बची हैं, उन्हें लोग पूरी मेहनत और लगन से संभालकर रखे हुए हैं. इन पुरानी गाड़ियों को चलाना आसान नहीं है. कई बार इनके पुराने पार्ट्स बाजार में नहीं मिलते. ऐसे में गांव के मैकेनिक खुद इनके पार्ट्स की मरम्मत करते हैं या जरूरत पड़ने पर उन्हें नए तरीके से तैयार करते हैं.
मानेभंजन आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट संदाकफू जाने के लिए इन्हीं Land Rover गाड़ियों का सहारा लेते हैं. संदाकफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है और यहां तक पहुंचने वाला रास्ता बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है. कच्चे रास्ते, तेज मोड़ और ऊंचाई वाले ट्रैक पर आज भी ये पुरानी गाड़ियां बड़े आराम से चलती हैं. यही वजह है कि मॉर्डन गाड़ियों के दौर में भी लोग इन क्लासिक एसयूवी पर भरोसा करते हैं. साफ मौसम में संदाकफू से कंचनजंघा और हिमालय की कई ऊंची चोटियों का शानदार नजारा दिखाई देता है. इस खूबसूरत सफर का अनुभव लेने के लिए हर साल देश-विदेश से हजारों टूरिस्ट यहां पहुंचते हैं.
मानेभंजन की पहचान सिर्फ Land Rover तक सीमित नहीं है. यहां की खूबसूरत पहाड़ियां, शांत वातावरण और स्थानीय संस्कृति भी टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है. गांव में नेपाली और बंगाली संस्कृति का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है. स्थानीय लोगों का अपनापन, पारंपरिक खाना और पहाड़ी जीवनशैली इस जगह को और खास बना देते हैं. यह गांव उस दौर की याद दिलाता है, जब किसी गाड़ी की पहचान उसकी कीमत से नहीं, बल्कि उसकी मजबूती और भरोसे से होती थी.
मानेभंजन की Land Rover आज सिर्फ एक गाड़ी नहीं हैं. ये इस गांव की कहानी, मेहनत और इतिहास को अपने साथ लेकर चल रही हैं. जहां दुनिया तेजी से नई तकनीक और मॉर्डन गाड़ियों की ओर बढ़ रही है, वहीं यह छोटा-सा गांव अपनी पुरानी गाड़ियों को संभालकर एक अलग पहचान बना रहा है. यही वजह है कि मानेभंजन आज सिर्फ एक पहाड़ी गांव नहीं, बल्कि भारत की ऑटोमोबाइल विरासत का एक अनोखा हिस्सा बन चुका है. यहां आने वाला हर टूरिस्ट इन गाड़ियों में सिर्फ सफर नहीं करता, बल्कि इतिहास के एक पुराने दौर को करीब से महसूस करता है. इन गाड़ियों के साथ फोटो और वीडियो बनाकर लोग अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं.