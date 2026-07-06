/आम से भरा ट्रक पलटा, घायल ड्राइवर को छोड़ आम बटोरने लगी भीड़; वायरल वीडियो देख लोगों ने उठाए सवाल

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. ज्यादातर यूजर्स ने इस घटना को बेहद दुखद बताया और कहा कि हादसे के समय लोगों की पहली जिम्मेदारी घायल व्यक्ति की मदद करना होनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि अगर किसी का ट्रक पलट जाए तो सबसे पहले उसकी जान बचाने की कोशिश होनी चाहिए, सामान उठाने की नहीं. दूसरे यूजर ने लिखा कि यही वजह है कि लोग कहते हैं, इंसानियत खत्म होती जा रही है. एक अन्य यूजर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई सड़क हादसा होता है, तो लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने या सामान लूटने में लग जाते हैं. मदद करने वाले बहुत कम लोग दिखाई देते हैं.