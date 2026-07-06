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आम से भरा ट्रक पलटा, घायल ड्राइवर को छोड़ आम बटोरने लगी भीड़; वायरल वीडियो देख लोगों ने उठाए सवाल

सड़क हादसे में आम से भरा ट्रक पलट गया, लेकिन घायल ड्राइवर की मदद करने के बजाय लोग आम बटोरने में जुट गए. किसी ने बोरे भर लिए, तो किसी ने दुपट्टे और थैलों में आम भरने शुरू कर दिए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग नाराजगी जता रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 06, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:48 PM IST
आम से भरा ट्रक पलटा, घायल ड्राइवर को छोड़ आम बटोरने लगी भीड़; वायरल वीडियो देख लोगों ने उठाए सवाल
Image Credit: Image credit: X/@gharkekaleshSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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