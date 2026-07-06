/आम से भरा ट्रक पलटा, घायल ड्राइवर को छोड़ आम बटोरने लगी भीड़; वायरल वीडियो देख लोगों ने उठाए सवाल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में सड़क किनारे आम से भरा एक ट्रक पलटा हुआ दिखाई दे रहा है. ट्रक के पलटते ही हजारों आम सड़क और आसपास बिखर जाते हैं. लेकिन इसके बाद जो नजारा सामने आता है, उसने इंटरनेट पर नई बहस को जन्म दे दिया है.
वीडियो में दिख रहा है कि आसपास मौजूद लोग ड्राइवर की मदद करने या उसका हाल जानने के बजाय सड़क पर बिखरे आम उठाने में लग जाते हैं. देखते ही देखते वहां बड़ी भीड़ जमा हो जाती है और हर कोई जितने ज्यादा आम ले सके, उतनी कोशिश करता नजर आता है.
वायरल क्लिप में कई लोग हाथों में थैले, बोरे और प्लास्टिक बैग लेकर आम इकट्ठा करते दिखाई देते हैं. कुछ लोग तो अपने दुपट्टे और साड़ी के पल्लू तक का झोली की तरह इस्तेमाल कर आम भरते नजर आते हैं. कुछ ही मिनटों में सड़क पर बिखरे ज्यादातर आम लोगों के हाथों में पहुंच जाते हैं. वीडियो में कहीं भी यह नहीं दिखता कि भीड़ पहले ट्रक चालक या उसके साथ मौजूद लोगों की मदद कर रही हो. बताया जा रहा है कि यह घटना कर्नाटक में कहीं हुई हो सकती है. हालांकि, घटना की जगह और तारीख की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.
Video of people grabbing mangoes from a crashed truck instead of helping pic.twitter.com/bBDSaROjZh
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 4, 2026
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. ज्यादातर यूजर्स ने इस घटना को बेहद दुखद बताया और कहा कि हादसे के समय लोगों की पहली जिम्मेदारी घायल व्यक्ति की मदद करना होनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि अगर किसी का ट्रक पलट जाए तो सबसे पहले उसकी जान बचाने की कोशिश होनी चाहिए, सामान उठाने की नहीं. दूसरे यूजर ने लिखा कि यही वजह है कि लोग कहते हैं, इंसानियत खत्म होती जा रही है. एक अन्य यूजर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई सड़क हादसा होता है, तो लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने या सामान लूटने में लग जाते हैं. मदद करने वाले बहुत कम लोग दिखाई देते हैं.
इस वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने अपना पर्सनल अनुभव भी शेयर किया, जिसने कई लोगों को भावुक कर दिया. उन्होंने लिखा कि उनके पिता ट्रांसपोर्ट का काम करते थे. एक बार प्याज से भरा उनका ट्रक पलट गया था. उस समय बाजार में प्याज की कीमत काफी ज्यादा थी. हादसे के कुछ ही मिनटों में लोग मौके पर पहुंच गए और पूरा माल उठा ले गए. यूजर के मुताबिक, उस एक हादसे में उनके परिवार को करीब 35 लाख रुपये का नुकसान हुआ था. उन्होंने लिखा कि किसी व्यापारी का माल लुटने का दर्द वही समझ सकता है, जिसने अपनी मेहनत की कमाई इस तरह खोई हो.
वीडियो वायरल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि हादसे में ट्रक चालक सुरक्षित था या नहीं. अब तक इस मामले में किसी सरकारी एजेंसी या स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. न ही यह स्पष्ट हो पाया है कि ड्राइवर घायल हुआ था या सुरक्षित बच गया. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की वजह से यह सामान वहां पहुंचा, उसी की हालत जानने की किसी ने कोशिश तक नहीं की.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी सड़क दुर्घटना के दौरान सबसे पहले घायल व्यक्ति की सुरक्षा और मेडिकल मदद सुनिश्चित करना जरूरी होता है. अगर दुर्घटनास्थल पर भीड़ केवल सामान उठाने या तमाशा देखने में लग जाए, तो घायल को समय पर इलाज मिलने में देरी हो सकती है. कानून भी लोगों से यही उम्मीद करता है कि वे हादसे की सूचना पुलिस या एंबुलेंस को दें और जरूरत पड़ने पर घायल की मदद करें.
यह वायरल वीडियो सिर्फ आम लूटने की घटना नहीं दिखाता, बल्कि समाज के सामने कई बड़े सवाल भी छोड़ जाता है. क्या किसी हादसे के बाद हमारी पहली प्रतिक्रिया मदद करने की होनी चाहिए या फायदा उठाने की? क्या कुछ किलो फल किसी इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो सकते हैं? यही सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि अगर ऐसी घटनाओं में लोग संवेदनशीलता दिखाएं, तो शायद समाज पहले से बेहतर बन सकता है.
फिलहाल, यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. कुछ लोग इसे भीड़ की मानसिकता का उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ इसे इंसानियत के कमजोर पड़ते जाने की तस्वीर मान रहे हैं. लेकिन एक बात तय है कि इस घटना ने लोगों को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है कि किसी भी मुश्किल घड़ी में सबसे पहले इंसान की मदद जरूरी होती है, सामान की नहीं.
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