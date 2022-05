क्या आपको स्कूल की क्लास में बच्ची लेकर आई स्टूडेंट याद है? अब जाकर लड़की को मिली बड़ी खुशखबरी

Manipur Girl Who Babysat Sister in Class: पिछले महीने मणिपुर में 10 साल की एक बच्ची (Manipur Girl) की तस्वीर वायरल (Viral Photo) हो गई थी, जब उसे अपनी छोटी बहन को गोद में लिए हुए स्कूल जाते हुए देखा गया था. कक्षा 4 की छात्रा मीनिंगसिन्लिउ पमेई (Meiningsinliu Pamei) की वायरल तस्वीर ने कई लोगों को प्रेरित किया और शिक्षा के प्रति अपने समर्पण से इंटरनेट को चकित कर दिया.

मणिपुर के बिजली, वन और पर्यावरण मंत्री बिस्वजीत सिंह ने वादा किया था कि वह स्नातक होने तक मीनिंगसिन्लिउ (Meiningsinliu) की शिक्षा का ख्याल रखेंगे. आने वाली खबरों के मुताबिक, ऐसा लग रहा है कि मंत्री अपना वादा पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर एक अपडेट साझा करते हुए कहा कि मीनिंगसिन्लिउ पामेई ने थौबल जिले के खोंगजोम में स्लोपलैंड पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया है.

As soon I noticed this news on social media, we trace her family & asked them to bring her Imphal.

Spoke to her family that I will personally take care of her education till she graduates.

Proud of her dedication!

— Th.Biswajit Singh (@BiswajitThongam) April 2, 2022