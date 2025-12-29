मानो स्वर्ग से अप्सरा उतरी हो... मणिपुर की दुल्हन को देख लोगों की चौंधिया गईं आंखें, सोने-चांदी से लदी दिखी खूबसूरत लड़की

Manipuri Bridal Look Viral: भारत विविधताओं का देश है, जहां हर राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली अलग पहचान रखती है. पूर्वोत्तर भारत का मणिपुर राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है. यहां की शादियां न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद खास होती हैं. मणिपुरी विवाहों में पारंपरिक पोशाकें, आभूषण और रीति-रिवाज सदियों पुरानी परंपराओं को दर्शाते हैं.

वायरल वीडियो में दुल्हन का लुक इतना अलग क्यों?

हाल ही में सामने आए एक वीडियो में मणिपुर की एक दुल्हन पारंपरिक मणिपुरी वेडिंग अटायर में नजर आ रही है. दुल्हन ने सुनहरे रंग के बेहद भव्य परिधान पहने हुए हैं, जिन पर पारंपरिक कारीगरी साफ झलकती है. जैसे ही वह चलती है, उसकी चाल और आभा लोगों को देवी लक्ष्मी की याद दिला देती है, इसी वजह से वीडियो तेजी से वायरल हो गया. दुल्हन ने जिस तरह के पारंपरिक आभूषण पहने हैं, वे मणिपुरी संस्कृति की पहचान माने जाते हैं.

सिर से पैर तक सोने-चांदी से लदे आभूषण

सिर से लेकर पैरों तक पहने गए आभूषणों में शुद्धता और शालीनता झलकती है. इन आभूषणों के साथ उसकी पोशाक का तालमेल उसकी सुंदरता को और भी दिव्य बना देता है, जिससे वह किसी राजघराने की महारानी जैसी प्रतीत होती है. दुल्हन का निर्मल और तेजस्वी चेहरा पूर्वोत्तर भारत की शादियों की सादगी और गरिमा को उजागर करता है. उसका पूरा रूप मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और कलात्मकता का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आता है. यह वीडियो मणिपुरी नृत्य, परिधान और जीवनशैली की उस विरासत की झलक देता है, जिस पर राज्य को गर्व है.

Manipur : Bride Shines Like Goddess Lakshmi in Traditional Wedding Attire.

From intricate jewelry to her serene expressions, the look beautifully highlights the rich cultural heritage and timeless charm of Northeast India's wedding traditions. Social media users are hailing her… pic.twitter.com/l4b1ppXyoX — Neha Gurung (@nehaGurung1692) December 28, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई. नेटिज़न्स ने दुल्हन के लुक को राजसी, दैवीय और कलात्मक बताया. कई लोगों ने लिखा कि यह सिर्फ एक दुल्हन नहीं, बल्कि मणिपुरी संस्कृति का चलता-फिरता प्रतीक है. कुछ यूजर्स ने कहा कि ऐसी शादियां भारत की सांस्कृतिक विविधता को खूबसूरती से सामने लाती हैं.

