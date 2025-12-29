Advertisement
मानो स्वर्ग से अप्सरा उतरी हो... मणिपुर की दुल्हन को देख लोगों की चौंधिया गईं आंखें, सोने-चांदी से लदी दिखी खूबसूरत लड़की

मानो स्वर्ग से अप्सरा उतरी हो... मणिपुर की दुल्हन को देख लोगों की चौंधिया गईं आंखें, सोने-चांदी से लदी दिखी खूबसूरत लड़की

Manipur Bride Wedding: मणिपुर की एक शादी में पारंपरिक मणिपुरी दुल्हन का लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां दुल्हन की दिव्य सुंदरता, शाही आभूषण और सांस्कृतिक वैभव ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है.

 

Dec 29, 2025, 08:46 AM IST
मानो स्वर्ग से अप्सरा उतरी हो... मणिपुर की दुल्हन को देख लोगों की चौंधिया गईं आंखें, सोने-चांदी से लदी दिखी खूबसूरत लड़की

Manipuri Bridal Look Viral: भारत विविधताओं का देश है, जहां हर राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली अलग पहचान रखती है. पूर्वोत्तर भारत का मणिपुर राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है. यहां की शादियां न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद खास होती हैं. मणिपुरी विवाहों में पारंपरिक पोशाकें, आभूषण और रीति-रिवाज सदियों पुरानी परंपराओं को दर्शाते हैं.

वायरल वीडियो में दुल्हन का लुक इतना अलग क्यों?

हाल ही में सामने आए एक वीडियो में मणिपुर की एक दुल्हन पारंपरिक मणिपुरी वेडिंग अटायर में नजर आ रही है. दुल्हन ने सुनहरे रंग के बेहद भव्य परिधान पहने हुए हैं, जिन पर पारंपरिक कारीगरी साफ झलकती है. जैसे ही वह चलती है, उसकी चाल और आभा लोगों को देवी लक्ष्मी की याद दिला देती है, इसी वजह से वीडियो तेजी से वायरल हो गया. दुल्हन ने जिस तरह के पारंपरिक आभूषण पहने हैं, वे मणिपुरी संस्कृति की पहचान माने जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: शादी में दूल्हे के हाथ चूमने लगी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, दुल्हन ने बाल पकड़कर नोंच डाला! Video देख कांप उठे सभी

सिर से पैर तक सोने-चांदी से लदे आभूषण

सिर से लेकर पैरों तक पहने गए आभूषणों में शुद्धता और शालीनता झलकती है. इन आभूषणों के साथ उसकी पोशाक का तालमेल उसकी सुंदरता को और भी दिव्य बना देता है, जिससे वह किसी राजघराने की महारानी जैसी प्रतीत होती है. दुल्हन का निर्मल और तेजस्वी चेहरा पूर्वोत्तर भारत की शादियों की सादगी और गरिमा को उजागर करता है. उसका पूरा रूप मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और कलात्मकता का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आता है. यह वीडियो मणिपुरी नृत्य, परिधान और जीवनशैली की उस विरासत की झलक देता है, जिस पर राज्य को गर्व है.

यह भी पढ़ें: बदबूदार कमरा, कॉकरोच, जर्जर घर... रातोंरात स्टार बनी रानू मंडल कूड़े की ढेर में रहने को मजबूर! Video में दिखी सच्चाई

 

 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई. नेटिज़न्स ने दुल्हन के लुक को राजसी, दैवीय और कलात्मक बताया. कई लोगों ने लिखा कि यह सिर्फ एक दुल्हन नहीं, बल्कि मणिपुरी संस्कृति का चलता-फिरता प्रतीक है. कुछ यूजर्स ने कहा कि ऐसी शादियां भारत की सांस्कृतिक विविधता को खूबसूरती से सामने लाती हैं.

नोट: यह खबर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इस खबर की सत्यता और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

