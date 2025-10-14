Advertisement
1638 क्रेडिट कार्ड खरीद युवक ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', बिना कर्ज सिर्फ मजे में कैशबैक से चल रही जिंदगी

Credit Card Cashback: मनीष धमेजा के पास ऐसे 1638 कार्ड हैं जो बिल्कुल वैध हैं.ऐसा बिल्कुल नहीं की मनीष ये कार्ड अपने पास सिर्फ जमा करने के लिए रखे हुए हैं. वो अभी बिना किसी कर्जे के सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और ट्रिप के साथ-साथ होटल में स्टे के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:03 PM IST
1638 क्रेडिट कार्ड खरीद युवक ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', बिना कर्ज सिर्फ मजे में कैशबैक से चल रही जिंदगी

Manish Dhameja World Record: अगर आपको लगता है कि क्रेडिट कार्ड सिर्फ खरीदारी या फिर बिल चुकाने तक ही सीमित हैं तो फिर आप मनीष धमेजा की कहानी सुनकर चौंक सकते हैं. जिन्होंने क्रेडिट कार्ड को रोजाना इस्तेमाल करने वाली आदत से आगे जाकर अपनी इनकम का जरिया बना दिया है. इतना ही नहीं मनीष धमेजा ने अपने इस दमदार ट्रिक से 30 अप्रैल 2021 को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने में कामयाबी हासिल की है. 

1638 क्रेडिट कार्ड

दरअसल मनीष धमेजा के पास ऐसे 1638 कार्ड हैं जो बिल्कुल वैध हैं.ऐसा बिल्कुल नहीं की मनीष ये कार्ड अपने पास सिर्फ जमा करने के लिए रखे हुए हैं. वो अभी बिना किसी कर्जे के सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और ट्रिप के साथ-साथ होटल में स्टे के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं. जिसकी वजह वो बिना किसी कर्ज के इन कार्ड का मनेजमेंट कर रहे हैं. मनीष की कहानी सच में इस बात का एहसास करवाती है की खर्च करने के लिए बनाए गए क्रेडिट कार्ड को कमाई का जरिया बनाया जा सकता है. 

गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 
जब मनीष का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किया गया तब उन्होंने कहा  "क्रेडिट कार्ड के बिना उनका जीवन अधूरा है, मुझे क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा पंसद हैं". इससे आगे मनीष ने कहा  "क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर मैं उससे मिले कैशबैक से कॉम्प्लिमेंट्री ट्रैवलिंग, रेलवे लाउंज, एयरपोर्ट लाउंज के अलावा खाने, स्पा और होटल वाउचर का फायदा उठाकर मजे से जीवन यापन कर रहा हूं. 

पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा और परिवार

नोटबंदी के समय भी सिर्फ क्रेडिट कार्ड 

भारत सरकार की तरफ से 2016 में अचानक 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया. जिसके चलते बैंक और एटीएम के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन उस वक्त भी मनीष आराम से क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से पैसे को लेन देन कर रहे थे.हालांकि, आप इसके पीछे मनीष के शानदार शिक्षा बैकग्राउंड को भी उनकी इस समझबूझ की वजह मान सकते हैं. मनीष ने कानपुर की CSJM यूनिवर्सिटी से FCM में बीसीए और लखनऊ की यूनिवर्सिटी से मास्टर्स के अलावा इग्नू से सामाजिक कार्य में भी डिग्री हासिल की है.

