झील में घूमने गए थे कई टूरिस्ट, अचानक टूटा बड़ा पहाड़ तो हो गया बड़ा हादसा

Viral Video : ब्राजील (Brazil) में शनिवार को एक चट्टान का एक हिस्सा झील में गिर गया. बड़ा पहाड़ (Huge Mountain) उस समय झील में मौजूद नावों पर गिरा. हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है. घटना के वक्त कई पर्यटक झील के किनारे नावों में वीकेंड का लुत्फ उठा रहे थे. इसी बीच भूस्खलन हो गया. इस हादसे को एक पर्यटक ने कैमरे में कैद कर लिया, जो वीकेंड का मजा लेने के लिए वीडियोग्राफी (Videography) कर रहा था. इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मिनस गेरैस स्टेट फायर डिपार्टमेंट के कमांडर एडगार्ड एस्टेवो ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'इस घटना में छह लोग मारे गए और कम से कम 20 लापता हैं. हादसे में 32 लोग घायल हो गए, जिनमें से कई को शनिवार शाम इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.' लेक फर्नास में नाव की सवारी का आनंद लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है.

कई लोग नाव की सवारी का आनंद ले रहे थे, तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है. कैमरे में कैद करने वाली महिला लगातार चिल्ला रही होती है और पहाड़ के करीब मौजूद लोगों को जल्द से जल्द दूर जाने की अपील करती है. हालांकि, उनमें से कुछ सुन रहे होते, जबकि कुछ लोगों को महिला की आवाज नहीं सुनाई देती.

Terrible video out of Lake Furnas, #Brazil, captures the moment a canyon cliff collapses on boats full of tourists. Latest reports say at least 5 dead 20 missing.pic.twitter.com/03LrGX0kIL

— Albert Sol (@asolepascual) January 8, 2022