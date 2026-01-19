Advertisement
Worlds Deepest Point: ये है दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई, इस गर्त में समा जाएगा पूरा माउंट एवरेस्ट

Worlds Deepest Point: ये है दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई, इस गर्त में समा जाएगा पूरा माउंट एवरेस्ट

Worlds deepest point: आज हम आपको गहरे समुद्र में बनी उस खाई (Mariana Trench) के बारे में बता रहे हैं जिसकी गहराई इतनी है कि वो दुनिया के सबसे ऊंचे 'माउंट एवरेस्ट' को भी अपने अंदर समा सकती है. चलिए इस पाताल लोक के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Jan 19, 2026
Worlds Deepest Point: ये है दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई, इस गर्त में समा जाएगा पूरा माउंट एवरेस्ट

Mariana Trench: धरती पर ऐसी कई जगहें हैं जहां आज तक इंसान पहुंच नहीं पाया है या पहुंचने की कोशिश कर रहा है. ये जगहें इतनी खतरनाक हैं कि उनके बारे में हम सिर्फ कल्पना करना भी मुश्किल होता है. आज हम आपको गहरे समुद्र में बनी उस खाई (Mariana Trench) के बारे में बता रहे हैं जिसकी गहराई इतनी है कि वो दुनिया के सबसे ऊंचे 'माउंट एवरेस्ट' को भी अपने अंदर समा सकती है. चलिए इस पाताल लोक के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

कितनी गहरी है ये खाई?
धरती के सबसे गहरी खाई (Mariana Trench) बारे में जानकर आप माथा पकड़ लेंगे. इसकी गहराई करीब 10,984 मीटर है. इसके अलावा 11,034  मीटर तक गहरी बताई गई है. इस जगह पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती है. यहां का जमा देने वाला तापमान और ज्यादा दबाव के चलते किसी का टिक पाना नामुमकिन हो जाता है. 

क्या है सबसे गहरा पॉइंट का नाम?
दुनिया का सबसे गहरे पॉइंट का नाम चैलेंजर डीप है और ये धरती की सबसे गहरी समुद्री घाटी (Mariana Trench) के साउथ में स्थित है जो कि प्रशांत महासागर में मौजूद है. ये इतना गहरा है कि दुनिया की सबसे के सबसे ऊंचे पर्वत 'माउंट एवरेस्ट' को भी डूबा सकती है. इसको इस उदाहरण से समझें कि 'माउंट एवरेस्ट' की ऊंचाई करीब 8,848 मीटर है और Mariana Trench की गहराई 10 हजार मीटर से भी ज्यादा है. अगर 'माउंट एवरेस्ट' को Mariana Trench में रख दिया जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी 2 किलोमीटर पानी में डूबी रहेगी.

यह भी पढ़ें: पानी वाला 'खतरनाक सांप' जो शार्क तक को निगल जाता था! वैज्ञानिकों की भी अटक गईं सांसें

 

समुद्र में कैसे बनी ये खाई?
समुद्र में ये खाई टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनी है. जब Pacific Plate, Philippine Plate के नीचे धंसने से इस खाई का निर्माण हुआ है. यहां का तापमान करीब 0 डिग्री सेल्सियस आसपास रहता है. यहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है और चारों ओर अंधेरा रहता है. यहां का वायुमंडलीय दबाव समुद्री तल के दबाव से 1000 गुना से भी ज्यादा है.

