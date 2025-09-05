जब शादी का बायोडाटा बना वायरल सेंसेशन, लड़की की तस्वीर पर उठा सवाल और दूल्हे के लिए रखी गई अजीब शर्त!

Trending Photos
Viral Marriage Biodata: आजकल सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ नया वायरल होता है – कभी असली, कभी सिर्फ क्लिक्स बटोरने के लिए बनाया गया. हाल ही में ऐसा ही एक शादी का बायोडाटा सामने आया, जिसने लोगों को हैरान भी किया और गुदगुदाया भी. खास बात यह थी कि इसमें दूल्हे के लिए रखी गई शर्त बेहद हटके थी.
कौन है यह लड़की और क्यों हुआ बायोडाटा वायरल?
यह पोस्ट फेसबुक पेज ‘खुशी’ पर शेयर हुई थी, जिसमें लड़की का नाम कृतिका मीणा (26) अजमेर राजस्थान बताया गया. बायोडाटा के मुताबिक उसके पिता दुकानदार हैं, वह मास्टर डिग्री होल्डर है और शौक में सिलाई-बुनाई और डांसिंग लिखे गए हैं. लेकिन फिलहाल वह बेरोजगार है.
क्या सच में यह तस्वीर असली है या AI का कमाल?
लोगों की सबसे पहली नजर लड़की की फोटो पर पड़ी. तस्वीर इतनी चमकीली और परफेक्ट थी कि कई यूजर्स ने तुरंत लिख दिया, “ये तो AI से बनाई गई इमेज लगती है.” बहुतों का मानना है कि पूरा पोस्ट सिर्फ वायरल कराने के लिए गढ़ा गया था, न कि असली रिश्ता ढूंढने के लिए. सबसे दिलचस्प हिस्सा था बायोडाटा में लिखी शर्त, “लड़का गरीब चलेगा, लेकिन नशा करने वाला नहीं होना चाहिए. जाति कोई भी हो.”
सोशल मीडिया पर कैसी रही लोगों की प्रतिक्रिया?
आमतौर पर लोग शादी के लिए दूल्हे की आर्थिक स्थिति को अहम मानते हैं, लेकिन यहां पैसा नहीं, बल्कि नशा न करने की शर्त रखी गई. यही वजह है कि यह बायोडाटा तुरंत सोशल मीडिया का चर्चित विषय बन गया. इस पोस्ट को सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स मिले. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “मैं तैयार हूं” या “मेरे दोस्त की तलाश यही है.” कईयों ने तो कॉमेंट बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर और पते तक डाल दिए.
क्या इस पोस्ट में छुपा है कोई विवाद भी?
जहां कई लोग इसे मजेदार मान रहे थे, वहीं कुछ ने आलोचना भी की. खासकर जाति का जिक्र करने पर. एक यूजर ने लिखा, “अगर सच में जाति मायने नहीं रखती, तो इसे पब्लिकली क्यों लिखा गया? शादी करनी है तो चुपचाप करो, ऑनलाइन तमाशा क्यों?”