बारात से पहले टूटा दूल्हे का पैर तो फेरे लेने हॉस्पिटल पहुंच गई दुल्हन, ऐसे हुई अस्पताल में शादी
Advertisement
trendingNow12919678
Hindi Newsजरा हटके

बारात से पहले टूटा दूल्हे का पैर तो फेरे लेने हॉस्पिटल पहुंच गई दुल्हन, ऐसे हुई अस्पताल में शादी

Hospital Mai Shadi Ki Video: आपने कई फिल्मों में अस्पताल में शादी होती हुई देखी होगी, लेकिन आज हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं. वो किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि हकीकत है. आप भी देखें अनोखी शादी का वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बारात से पहले टूटा दूल्हे का पैर तो फेरे लेने हॉस्पिटल पहुंच गई दुल्हन, ऐसे हुई अस्पताल में शादी

Viral Video: शादी का दिन किसी के भी जीवन के सबसे खास पलों में से एक होता है. दूल्हा और दुल्हन सालों से इस दिन का इंतजार करते हैं और इस दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है. किसी एक हादसे से पूरी शादी का रंग फीका पड़ जाता है, लेकिन आज हम जिस शादी की बात कर रहे हैं. जिसमें दूल्हा और दुल्हन किसी ने भी किस्मत के आगे घुटने नहीं टेके. दूल्हे का पैर टूट गया तो दुल्हन फेरे लेने अस्पताल पहुंच गई और शादी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया. 

कैसे हुई अस्पताल में शादी?
आपने फिल्मों में देखा होगा कि शादी से पहले जब दूल्हा या दुल्हन में से किसी के साथ हादसा हो जाता है तो शादी नहीं टाली जाती है. बल्कि अस्पताल में ही शादी करवा दी जाती है. ये प्रेम और एक दूसरे पर भरोसे को दर्शाता है. आज हम जिस वीडियो की बात रहे हैं वो किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि सच है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा अस्पताल के बेड पर लेटा है और उस बेड के चारों ओर घूम कर दुल्हन शादी की रस्म पूरी कर रही है. ऐसे में एक महिला उस दुल्हन को चलने के लिए सहारा भी दे रही है. इतना ही नहीं इस अनोखी शादी की वीडियोग्राफी भी हो रही है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
यह भी पढ़ें: मेहंदी प्रोग्राम में दादी ने उड़ाया गर्दा, 'कजरा रे' पर किया ऐसा जबरदस्त डांस; इंटरनेट पर छा गई अम्मा

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pampa Ghosh (@ghoshpampa165)

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @ghoshpampa165 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं. इसके अलावा मिली-जुली प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. कुछ लोग इस शादी की तारीफ कर रहें तो वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि इतनी भी जल्दी क्या थी. एक यूजर ने लिखा, "दूल्हे को सब्र नहीं था क्या." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "मुझे भी ऐसी शादी करनी है."
यह भी पढ़ें: हकीकत में मिल गया किताबों वाला प्यासा कौवा, Video देखकर आ जाएगी स्कूल की याद

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

marriagehospital mai shadivideo viralshadi ka video

Trending news

पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
Kerala News
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
;