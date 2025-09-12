बारात से पहले टूटा दूल्हे का पैर तो फेरे लेने हॉस्पिटल पहुंच गई दुल्हन, ऐसे हुई अस्पताल में शादी

Viral Video: शादी का दिन किसी के भी जीवन के सबसे खास पलों में से एक होता है. दूल्हा और दुल्हन सालों से इस दिन का इंतजार करते हैं और इस दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है. किसी एक हादसे से पूरी शादी का रंग फीका पड़ जाता है, लेकिन आज हम जिस शादी की बात कर रहे हैं. जिसमें दूल्हा और दुल्हन किसी ने भी किस्मत के आगे घुटने नहीं टेके. दूल्हे का पैर टूट गया तो दुल्हन फेरे लेने अस्पताल पहुंच गई और शादी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया.

कैसे हुई अस्पताल में शादी?

आपने फिल्मों में देखा होगा कि शादी से पहले जब दूल्हा या दुल्हन में से किसी के साथ हादसा हो जाता है तो शादी नहीं टाली जाती है. बल्कि अस्पताल में ही शादी करवा दी जाती है. ये प्रेम और एक दूसरे पर भरोसे को दर्शाता है. आज हम जिस वीडियो की बात रहे हैं वो किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि सच है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा अस्पताल के बेड पर लेटा है और उस बेड के चारों ओर घूम कर दुल्हन शादी की रस्म पूरी कर रही है. ऐसे में एक महिला उस दुल्हन को चलने के लिए सहारा भी दे रही है. इतना ही नहीं इस अनोखी शादी की वीडियोग्राफी भी हो रही है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @ghoshpampa165 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं. इसके अलावा मिली-जुली प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. कुछ लोग इस शादी की तारीफ कर रहें तो वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि इतनी भी जल्दी क्या थी. एक यूजर ने लिखा, "दूल्हे को सब्र नहीं था क्या." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "मुझे भी ऐसी शादी करनी है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.