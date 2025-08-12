Marriage मॉक इंटरव्यू के दौरान एक-दूसरे से इम्प्रेस हुए लड़का-लड़की, लिट्टी चोखा बनाने की डील के साथ तय हुई शादी! देखें वीडियो

Marriage Mock Interview: आपने कभी मैरिज मॉक इंटरव्यू के बारे में सुना है? शायद अभी तक स्कूल या कॉलेज में होने वाले मॉक टेस्ट के बारे में ही जानते होंगे लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मॉक इंटरव्यू देखा गया है. इस इंटरव्यू के दौरान एक दूसरे को शादी के लिए पसंद करने वाले लड़का-लड़की एक दूसरे की बात पर इतना इंप्रेस होते नजर आ रहे हैं. दोनों ने कुछ सवाल-जवाब से ही एक दूसरे को पसंद कर लिया जैसे मेड फॉर इच अदर हो. वीडियो में सबसे अच्छा ये रहा कि लिट्टी- चोखा बनाने की बात से ही लड़की खुश हो गई.

शादी के लिए एक दूसरे को किया पास

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पार्क में लड़का-लड़की चेयर पर बैठे होते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत गंभीर रूप में सवाल जवाब करते हैं. लड़की सबसे पहले दहेज बोलती है जिसके जवाब में लड़का कहता है कि नहीं लूंगा, बस तलाक के बाद तुम एलिमनी नहीं मांगना, लड़की कहती है- ठीक है. इसके बाद रील्स बनाने का पूछा तो लड़की ने जवाब दिया कि इंस्टाग्राम तक नहीं है फोन में.

गोत्र पूछ, लिट्टी-चौखा के साथ डील डन

एक दूसरे का गोत्र पूछा और रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हुए, पिज्जा-बर्गर और सुसी को खाने से मना किया. लिट्टी चोखा खाना पसंद है, इसके बारे में लड़की ने बता कि तभी लड़के ने कहा कि वो बना दिया करेगा. इसके बाद निमोना बनाने तक की डील साइन कर ली और लिट्टी चौखा खिलाने का वादा किया. दोनों की क्रिकेट में चॉइस भी मैच हो गई और इस तरह से दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया.

यूजर्स क्या बोले?

इस वीडियो को एक कंटेंट क्रिएटर ने साझा किया है. वीडियो पर यूजर्स के भी काफी कमेंट रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'गजब इंटरव्यू.' दूसरे यूजर ने लिखा- गोत्र बहुत जरूरी है भाई. तीसरे यूजर ने कमेंट किया- ‘ये ड्रीम गर्ल सिर्फ ड्रीम और ड्रामा में ही मिलती है.’