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Hindi Newsजरा हटकेशादी, फरारी और फिर एक फेसबुक मैसेज! दो साल बाद दूसरे पति को छोड़ पहले के पास लौटी पत्नी

शादी, फरारी और फिर एक फेसबुक मैसेज! दो साल बाद दूसरे पति को छोड़ पहले के पास लौटी पत्नी

12 साल के अलगाव और तलाक के बाद नोरा और क्रिस्टोफर एक फेसबुक मैसेज के जरिए दोबारा मिले. अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए, इस जोड़े ने समाज और दूरियों की परवाह किए बिना फिर से शादी कर ली और अब एक खुशहाल परिवार के रूप में साथ हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 21, 2026, 01:44 PM IST
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शादी, फरारी और फिर एक फेसबुक मैसेज! दो साल बाद दूसरे पति को छोड़ पहले के पास लौटी पत्नी

कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन कभी-कभी उन जोड़ियों को धरती पर दोबारा मिलाने के लिए 'मार्क जुकरबर्ग' के फेसबुक की जरूरत पड़ जाती है. रिश्तों की डोर जब उलझती है, तो लोग सालों तक एक-दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, पर किस्मत का खेल देखिए अमेरिका के एरिजोना में रहने वाली नोरा और क्रिस्टोफर की कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है. 12 साल पहले तलाक लेकर 'दुश्मन' की तरह अलग हुए इस जोड़े को एक साधारण से फेसबुक मैसेज ने फिर से एक कर दिया. जो रिश्ता महज दो साल में टूट गया था, वह एक दशक के सन्नाटे के बाद फिर से 'नोटिफिकेशन' की घंटी के साथ जिंदा हो उठा. आइए जानते हैं, कैसे एक मैसेज ने बदली इन दो प्रेमियों की पूरी दुनिया.

क्यों टूटा था नोरा और क्रिस रिश्ता?

नोरा और क्रिस्टोफर की शादी तब हुई थी जब वे अपने 20 के दशक में थे. जोश तो था, लेकिन नोरा के मुताबिक, वे उस समय घर बसाने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थीं. नोरा खुद स्वीकार करती हैं कि उस समय वे काफी मनमौजी और लापरवाह थीं, जबकि क्रिस हमेशा अपने परिवार और रिश्ते को लेकर गंभीर रहा. नोरा की इसी अपरिपक्वता और स्वार्थ की वजह से महज दो साल में ही उनकी शादी टूट गई. तलाक के बाद दोनों ने अपनी-अपनी राहें चुन लीं और 12 साल तक एक-दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखा. क्रिस ने दूसरी शादी कर ली और उनके दो बेटे हुए, जबकि नोरा ने भी अकेले अपने बेटे की परवरिश की, लेकिन उनके मन में क्रिस के लिए एक कसक हमेशा बाकी थी.

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एक सपने ने कैसे जगाई फेसबुक पर चैटिंग की हिम्मत?

सालों के अलगाव के बाद कहानी में मोड़ तब आया जब नोरा को एक रात क्रिस के साथ फिर से जुड़ने का सपना आया. इस सपने ने नोरा को इतना झकझोर दिया कि उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और फेसबुक मैसेंजर पर क्रिस को एक मैसेज भेज दिया. नोरा को डर था कि क्रिस पता नहीं क्या सोचेगा, लेकिन दूसरी तरफ क्रिस भी अपनी दूसरी शादी में खुश नहीं थे. क्रिस सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं थे, इसलिए उन्हें मैसेज देखने में दो महीने लग गए. क्रिस बताते हैं कि जब उन्होंने मैसेज देखा, तो उन्हें लगा कि इसका जवाब देना उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा. इसके बाद फेसबुक और ईमेल पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और 12 साल का सन्नाटा टूट गया.

12 साल बाद पहली मुलाकात और पुरानी भावनाओं का वो सैलाब

जब ये दोनों 12 साल बाद पहली बार मिले, तो पुरानी दबी हुई भावनाएं किसी ज्वालामुखी की तरह बाहर आ गईं. नोरा क्रिस को देखने से डर रही थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि सालों पुराना प्यार फिर से जाग उठेगा. दोनों को एहसास हुआ कि साथ आने का फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे कई जिंदगियां प्रभावित होने वाली थीं. इन 12 सालों ने दोनों को पूरी तरह बदल दिया था. क्रिस अब एक सफल बिजनेसमैन थे और दो बेटों के पिता थे. नोरा के लिए इन बच्चों को अपनाना थोड़ा अलग अनुभव था, लेकिन उन्होंने क्रिस के बेटों को अपना लिया. दिलचस्प बात यह है कि नोरा तलाक के बाद भी क्रिस के परिवार के करीब थीं, इसलिए परिवार ने भी इस पुनर्मिलन का दिल से स्वागत किया.

क्या ये 12 साल का अलगाव एक बेहतर इंसान बनने के लिए था?

नोरा और क्रिस का मानना है कि ये 12 साल उनके लिए भले ही दर्दनाक थे, लेकिन इसी समय ने उन्हें एक बेहतर और समझदार इंसान बनाया. नोरा कहती हैं कि यह कोई 'परफेक्ट' कहानी नहीं है, बल्कि यह गलतियों, दर्द और सालों के अलगाव से बनी एक असली दास्तां है. आज यह जोड़ा फिर से एक साथ है और अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रहा है. नोरा अब अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहतीं और क्रिस को अपना 'अनमोल रत्न' मानती हैं. यह कहानी साबित करती है कि अगर इरादे सच्चे हों और किस्मत का साथ हो, तो 12 साल का लंबा फासला भी एक छोटे से डिजिटल मैसेज के सामने घुटने टेक देता है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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