गुड़िया से रचाई शादी और हो गई प्रेग्नेंट! महिला ने टॉयलेट में दिया चौथे ‘बच्चे’ को जन्म, सच जानकर सन्न रह जाएंगे

दुनिया में अजीबोगरीब कहानियों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं, जिन्हें पढ़कर इंसान सोच में पड़ जाता है कि क्या यह सच हो सकता है? ब्राजील से सामने आई एक कहानी सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर रही है. जहां एक महिला ने न सिर्फ कपड़े की गुड़िया से शादी रचाई, बल्कि दावा किया कि उसके चार बच्चे भी हैं. हाल ही में उसने अपने चौथे ‘बच्चे’ को टॉयलेट में जन्म देने का दावा किया है. यह कहानी जितनी विचित्र है, उतनी ही चर्चा में भी है.

गुड़िया से शादी और अनोखा परिवार

ब्राजील की 39 वर्षीय मेइरिवोन रोचा मोरेस अपने अजीब फैसलों के कारण दुनिया भर में चर्चा में हैं. उन्होंने ‘मार्सेलो’ नाम के इंसान के कद के कपड़े के पुतले से शादी की थी. मेइरिवोन उसे अपना असली पति मानती हैं और उसी के साथ परिवार भी चला रही हैं. उनके अनुसार, यह रिश्ता पूरी तरह वास्तविक है. शादी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पति के साथ घरेलू जिंदगी, त्योहार और पारिवारिक पलों के वीडियो शेयर किए, जिसे लाखों लोग देखते हैं. मेइरिवोन के अनुसार, उनका यह परिवार सामान्य परिवारों की तरह ही खुशहाल है.

तीन से चार ‘बच्चों’ तक की कहानी

मेइरिवोन पहले से ही तीन ‘बच्चों’ की मां होने का दावा करती रही हैं. इनमें बेटा मार्सेलिनो और जुड़वां बेटियां मार्सेला व एमिलिया शामिल हैं, जो सभी कपड़े के पुतले हैं. दिसंबर की शुरुआत में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अनोखा ‘टॉयलेट-फ्लश जेंडर रिवील’ वीडियो पोस्ट किया. इसमें उन्होंने बताया कि वह चौथे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. 22 दिसंबर को उन्होंने अपने नए ‘बेटे’ रोब्सु मार्सेलिनो के जन्म की घोषणा कर दी, जिसे उन्होंने अपने परिवार के लिए खास क्रिसमस गिफ्ट बताया.

टॉयलेट में हुआ ‘प्रसव’ का दावा

मेइरिवोन के अनुसार, उस दिन सुबह उन्हें हल्का दर्द महसूस हुआ. जब वह खाना बनाने उठीं, तो दर्द तेज हो गया. उन्होंने अपने पुतले पति मार्सेलो से अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाने को कहा. गाड़ी का इंतजार करते समय वह शौचालय गईं. जैसे ही वह टॉयलेट सीट पर बैठीं, दर्द बढ़ा और बच्चे का जन्म वहीं हो गया. उनका दावा है कि बच्चे का सिर सीधे टॉयलेट में गिरा, जिसे उन्होंने तुरंत बाहर निकाला. इसके बाद उन्होंने बच्चे को दुलारा और मार्सेलो की गोद में सौंप दिया.

सोशल मीडिया पर बहस और सवाल

मेइरिवोन का कहना है कि उनका चौथा बेटा 45 सेमी लंबा है और उसका वजन 800 ग्राम है. उन्होंने यह भी दावा किया कि डॉक्टरों को बच्चे के पैर में फ्रैक्चर का शक था, जो अब ठीक हो रहा है. सोशल मीडिया पर इस कहानी को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, तो कुछ इसे मानसिक स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि, मेइरिवोन का कहना है कि उन्हें किसी की राय से फर्क नहीं पड़ता और वह अपने कपड़े के पति व चार ‘बच्चों’ के साथ खुश हैं.