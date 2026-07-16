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पहले चुराई 3 महीने की बिल्ली, फिर उसे लेकर बैंक लूटने पहुंचा शख्स; कैश लूट की अजीबोगरीब घटना हुई वायरल

अमेरिका के मैरीलैंड में एक शख्स ने पहले एडॉप्शन सेंटर से 3 महीने की बिल्ली चोरी की और फिर उसी बिल्ली को लेकर बैंक पहुंच गया. आरोपी ने बैंक कर्मचारी को बिल्ली पकड़ाई और कैश की मांग वाला नोट थमा दिया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि बिल्ली सुरक्षित मिल गई. अब यह अनोखी घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 16, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:10 AM IST
पहले चुराई 3 महीने की बिल्ली, फिर उसे लेकर बैंक लूटने पहुंचा शख्स; कैश लूट की अजीबोगरीब घटना हुई वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@viral_keedaa

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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