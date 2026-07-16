/पहले चुराई 3 महीने की बिल्ली, फिर उसे लेकर बैंक लूटने पहुंचा शख्स; कैश लूट की अजीबोगरीब घटना हुई वायरल

अमेरिका के मैरीलैंड में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पुलिस से लेकर सोशल मीडिया तक हर किसी को हैरान कर दिया. आमतौर पर बैंक लूट की घटनाओं में हथियार या धमकी जैसी बातें सामने आती हैं, लेकिन इस मामले में एक छोटी-सी बिल्ली भी इस अजीब अपराध का हिस्सा बन गई.
मामला तब शुरू हुआ, जब एक शख्स ने एक पेट स्टोर के एडॉप्शन सेंटर से करीब साढ़े तीन महीने की बिल्ली चोरी कर ली. इसके बाद वह कुछ ही दूरी पर मौजूद बैंक पहुंचा और वहां जाकर कैश लूटने की कोशिश की. लेकिन बैंक कर्मचारी और पुलिस के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आरोपी अपने साथ चोरी की गई बिल्ली भी लेकर आया था.
एनबीसी वाशिंगटन द्वारा मिली CCTV कैमरे की फुटेज के अनुसार, आरोपी शख्स मैरीलैंड के बेल्ट्सविले इलाके में स्थित पेट सप्लाई स्टोर में पिछले करीब दो हफ्तों से लगातार आ रहा था. स्टोर कर्मचारियों ने बताया कि वह हर बार एडॉप्शन एरिया में मौजूद एक खास बिल्ली को देखता था. यह बिल्ली मैग्नोलिया नाम की टक्सीडो कैट थी. कर्मचारियों ने बताया कि आरोपी कई दिनों तक बिल्ली में दिलचस्पी दिखाता रहा. फिर घटना वाले दिन उसने कथित तौर पर चाबी की मदद से बिल्ली रखने वाले एरिया को खोला और उसे उठाकर वहां से भाग गया. स्टोर में लगे सिक्योरिटी कैमरे में यह पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया. फुटेज में आरोपी हल्के रंग की टी-शर्ट और काले रंग की बीनी पहने नजर आया. वह बिल्ली को लेकर तेजी से स्टोर से बाहर निकलता दिखा.
एनबीसी वाशिंगटन की रिपोर्ट के अनुसार, बिल्ली चोरी करने के बाद आरोपी सीधे पास में मौजूद PNC बैंक की एक ब्रांच में पहुंचा. यहां उसने एक बैंक कर्मचारी से पहले बिल्ली को पकड़ने के लिए कहा. इसके बाद उसने बैंक टेलर को एक नोट दिया, जिसमें पैसे देने की मांग की गई थी. बैंक में मौजूद लोगों के लिए यह पूरा मामला बेहद अजीब था. किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी बिल्ली बैंक लूट की कोशिश में इस तरह शामिल हो जाएगी. घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई. प्रिंस जॉर्ज काउंटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया. वहीं, बिल्ली को बैंक मैनेजर के ऑफिस से सुरक्षित बरामद कर लिया गया.
बिल्ली चोरी की जानकारी मिलने के बाद बेल्ट्सविले कम्युनिटी कैट्स संस्था की अधिकारी स्टेफनी स्टुलिच भी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि पुलिस इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ एक बिल्ली चोरी के मामले में पहुंची है. लेकिन जब उन्होंने देखा कि पुलिसकर्मी बैंक की तरफ जा रहे हैं, तो मामला और भी हैरान करने वाला निकला. कुछ देर बाद पुलिस ने बताया कि बैंक के अंदर सच में एक बिल्ली मौजूद है. स्टेफनी ने बताया कि पुलिस कार्रवाई के बाद मैग्नोलिया को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. घटना के बाद संस्था ने मजाकिया अंदाज में सोशल मीडिया पर लिखा कि बिल्ली की 'क्राइम लाइफ' खत्म हो गई है और अब वह फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आई है.
इस अजीब घटना की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए. कई लोगों ने आरोपी के तरीके को लेकर हैरानी जताई, तो कई लोगों ने बिल्ली के सुरक्षित बचने पर खुशी जाहिर की. लोगों ने मजाक करते हुए कहा कि मैग्नोलिया ने बैंक लूटने में नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने में कामयाबी हासिल की. वहीं, कुछ लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की. बेल्ट्सविले कम्युनिटी कैट्स ने बताया कि मैग्नोलिया अब पूरी तरह सुरक्षित है और उसके लिए एक अच्छे घर की तलाश जारी है. संस्था ने कहा कि अब यह बिल्ली सिर्फ ट्रीट, खिलौने और प्यार चुराएगी.
इस पूरी घटना में जहां आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वहीं मैग्नोलिया नाम की बिल्ली लोगों के बीच चर्चा का कारण बन गई. एक अपराध की कहानी में शामिल होने के बाद भी यह छोटी बिल्ली सोशल मीडिया पर लोगों की पसंद बन गई. यह घटना दिखाती है कि कभी-कभी असली जिंदगी की कहानियां इतनी अजीब होती हैं कि उन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. फिलहाल मैग्नोलिया सुरक्षित है और उसे एक ऐसे परिवार का इंतजार है, जहां उसे सिर्फ प्यार और देखभाल मिले.