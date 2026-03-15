क्लॉक टावर के टॉप से कैसा दिखाई देता है 'मक्का' का नजारा? ईद से पहले वायरल हुआ ये शानदार वीडियो

Mecca Video Viral: यूं तो आपने मक्का के कई वीडियो देखे होंगे, मस्जिद अल-हरम के कई वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आपके दिल को छू जाएगा. वीडियो में 601 मीटर की ऊंचाई से 'काबा' का नजारा दिखाया गया है. वीडियो को देख लोग हैरान हैं.

इन दिनों मक्का का एक शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. कई लोग क्लॉक टावर (Abraj Al-Bait Clock Tower) की सबसे ऊंची मंजिल पर दिखाई देते हैं. यहां से वे लोग मक्का का शानदार व्यू देख रहे हैं. क्लॉक टावर के चांद से मक्का का शानदार नजारा दिखाते हैं. मस्जिद अल-हरम और काबा का नजारा देख लोग हैरान हैं. ऊपर से हजारों लोग मस्जिद अल-हरम और काबा के आसपास नजर आ रहे हैं. अब ये वीडियो ईद से पहले तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

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दुनिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर

ऊपर से मक्का शहर का नजारा देखते ही बनता है. इसके अलावा टावर पर बना चांद भी दिखाई देता है. जो चांद दूर से छोटा-सा दिखाई देता है वो ऊपर पहुंचकर कैमरे के फ्रेम में भी नहीं आ रहा. मक्का में स्थित ये 'मक्का रॉयल क्लॉक टावर' (Abraj Al-Bait Clock Tower) दुनिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है. इस टावर की कुल ऊंचाई 601 मीटर (लगभग 1,972 फीट) है. ये इमारत मस्जिद अल-हरम के पास स्थित है. इसे हज और उमराह के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के बनाया गया है. ये सऊदी अरब की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची इमारत है. क्लॉक टॉवर न सिर्फ ऊंचाई में सबसे बड़ा है, बल्कि इसमें लगी घड़ी के डायल भी दुनिया में सबसे बड़े हैं. क्लॉक टावर पर लगी घड़ी 25 किलोमीटर दूर से नजर आ जाती है.

اعلى نقطة في برج الساعة شوفو المعتمرين تحت https://t.co/qzJvc8TYVa pic.twitter.com/o0UlueZ9HI — عابد (@iio2tt) March 13, 2026

दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी!

इमारत पर लगी विशाल घड़ी इस टावर की खास पहचान है. बताया जाता है कि ये घड़ी करीब 25 किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाती है. टावर के चारों ओर लगी घड़ी के डायल का आकार करीब 43 मीटर है. इसे दुनिया की सबसे बड़ी घड़ियों में गिना जाता है. ये क्लॉक टावर मस्जिद अल-हरम के करीब 300 मीटर दूर स्थित है.

किसने शेयर किया वीडियो?

मक्का का वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @iio2tt नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक 1.7 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. करीब 600 मीटर की ऊंचाई से मक्का का अनोखा नजारा देख यूजर्स काफी हैरान हैं और इसे बेहद शानदार और रोमांचक बता रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.