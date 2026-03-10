Advertisement
trendingNow13135652
Hindi Newsजरा हटकेनाई की दुकान पर आप भी करवाते हैं फेस मसाज? रुक जाइए, जानें डॉक्टर ने क्यों कहा- डेंजरस है...

नाई की दुकान पर आप भी करवाते हैं फेस मसाज? रुक जाइए, जानें डॉक्टर ने क्यों कहा- डेंजरस है...

फेस मसाज आपको रिलैक्स जरूर करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ तरह की मसाज आपकी आंखों के लिए खतरनाक भी हो सकती है. डॉक्टरों के मुताबिक हाई-फ्रीक्वेंसी मसाज गन आंखों में कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद का कारण बन सकती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 10, 2026, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाई की दुकान पर आप भी करवाते हैं फेस मसाज? रुक जाइए, जानें डॉक्टर ने क्यों कहा- डेंजरस है...

लंबे और थकाने वाले हफ्ते के बाद फेस मसाज करवाना कई लोगों को बेहद सुकून देता है. यह त्वचा को ताजगी देने के साथ रिलैक्स भी करता है. लेकिन हाल ही में एक आंखों के डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि कुछ तरह की फेस मसाज आंखों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. खासकर जब मसाज के दौरान हाई-फ्रीक्वेंसी मसाज गन का इस्तेमाल आंखों के बेहद करीब किया जाता है. डॉक्टरों के मुताबिक, इससे आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है और कुछ मामलों में मोतियाबिंद तक हो सकता है.

यह भी पढ़ें: मौत के 1 घंटे बाद हुआ जिंदा... फिर बोला- मैंने स्वर्ग में दादाजी को देखा! डॉक्टर ने फिर क्या कहा?

डॉक्टर के पास आया चौंकाने वाला मामला

Add Zee News as a Preferred Source

एक नेत्र विशेषज्ञ ने एक ऐसे मरीज का मामला शेयर किया जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया. यह एक युवा व्यक्ति था जिसकी दाईं आंख में अचानक मोतियाबिंद हो गया था. जब डॉक्टर ने उसकी रोजमर्रा की आदतों के बारे में पूछा तो पता चला कि वह हफ्ते में दो से तीन बार फेस मसाज करवाने जाता था. जिस सैलून में वह जाता था, वहां हाई-फ्रीक्वेंसी मसाज गन और इलेक्ट्रिक मसाजर का इस्तेमाल किया जाता था. सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मसाज के दौरान मशीन को सीधे उसकी आंखों के ऊपर भी लगाया जाता था.

मसाज गन आंखों को कैसे पहुंचाती है नुकसान?

डॉक्टर के अनुसार, मसाज गन से निकलने वाली तेज कंपन आंखों में शॉकवेव यानी झटके जैसी तरंगें पैदा कर सकती हैं. ये तरंगें आंख के अंदर मौजूद संवेदनशील हिस्सों को प्रभावित करती हैं. इसके कारण आंख के लेंस पर असर पड़ सकता है और वह अचानक धुंधला होने लगता है, जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है. डॉक्टरों ने बताया कि इंटरनेट पर खोज करने पर ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां आंखों के पास तेज कंपन के कारण चोट और अचानक कैटरेक्ट बनने की समस्या देखी गई.

 

 

विशेषज्ञों के मुताबिक जब आंखों के पास हाई-इंटेंसिटी वाइब्रेशन पहुंचती है तो इससे कूप और कॉन्ट्रेकूप नाम की चोट हो सकती है. इसका मतलब है कि कंपन की ताकत आंख के अंदर टकराकर अलग-अलग हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती है. इससे आंख का लेंस धुंधला हो सकता है और मोतियाबिंद बनने का खतरा बढ़ जाता है. वहीं रेटिना यानी आंख की अंदरूनी परत भी प्रभावित हो सकती है. अगर रेटिना को नुकसान हुआ तो स्थायी रूप से नजर जाने का खतरा भी हो सकता है.

यह भी पढ़ें: सुबह जन्म, शाम को मौत! मिलिए दुनिया के उन 7 जीवों से जिनकी कुछ घंटों में खत्म हो जाती है पूरी जिंदगी

आंखों को सुरक्षित कैसे रखें?

डॉक्टरों का कहना है कि फेस मसाज पूरी तरह से बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए. सबसे जरूरी बात यह है कि मसाज गन या किसी भी वाइब्रेशन वाले उपकरण को आंखों या पलकों के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए. आंखों के आसपास की हड्डी वाले हिस्से पर भी ऐसी मशीनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. इसके अलावा मसाज मशीन की स्पीड और तीव्रता भी कम रखनी चाहिए क्योंकि चेहरे की त्वचा और आंखें दोनों ही बहुत संवेदनशील होती हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

facial massageviraltrending

Trending news

'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष; सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष; सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना