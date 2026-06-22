King Cobra Rescue Video: नेपाल के रौतहट जिले में एक रिहायशी इलाके के बिल्कुल करीब स्थित खेत में दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप यानी किंग कोबरा देखा गया. करीब 14 फीट लंबे इस विशालकाय नागराज को देखकर पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे. इसी बीच मसीहा बनकर एंट्री हुई मशहूर स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट दीपक नेपाल की. दीपक ने जिस बहादुरी से इस मौत को मात दी उसका वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.
यह पूरी घटना नेपाल के रौतहट जिले की है. जहां एक घनी आबादी वाले इलाके से सटे खेत में अचानक एक विशालकाय किंग कोबरा रेंगता हुआ दिखाई दिया. सांप का आकार इतना बड़ा था कि उसे पहली नजर में देखकर ही लोगों के पसीने छूट गए. रिहायशी घरों के बेहद करीब सांप के होने की वजह से गांव में डर का माहौल बन गया. स्थानीय लोग डर के मारे चिल्लाने और इधर-उधर भागने लगे. कोबरा बिना हिले-डुले खेतों के बीच अपनी पोजिशन लेकर बैठ गया था, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ गया था.
दीपक नेपाल की हुई जांबाज एंट्री
जब ग्रामीणों को कुछ सूझ नहीं रहा था तब उन्होंने तुरंत स्थानीय स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट दीपक नेपाल को इसकी सूचना दी. दीपक बिना वक्त गंवाए अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. तब तक सांप को देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी. हर किसी की सांसें अटकी हुई थीं कि अब आगे क्या होगा. दीपक ने स्थिति का जायजा लिया और बेहद शांति के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.
जब सीधे अटैक मोड में आया कोबरा
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दीपक ने सबसे पहले कोबरा की पूंछ पकड़कर उसे खुले मैदान की तरफ खींचने की कोशिश की. लेकिन कोबरा इतना आक्रामक और फुर्तीला था कि वह तुरंत पलट गया. सांप ने अपना भारी-भरकम फन फैलाया और सीधे दीपक पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा. कोबरा को इस तरह बार-बार पलटकर हमला करते देख वहां मौजूद भीड़ भी डर के मारे पीछे हट गई.
A massive king cobra was rescued from a farm near a residential area in Rautahat district, Nepal. The snake was found dangerously close to homes. Locals panicked. Then Dipak showed up.
The rescue, caught on video, has since gone viral. The size of the snake in the footage is… pic.twitter.com/XXaTh3gOKt
— Kumaon Jagran (@KumaonJagran) June 20, 2026
नंगे हाथों से मौत को दी मात
किंग कोबरा को दुनिया का सबसे बुद्धिमान और खतरनाक सांप माना जाता है. रौतहट के इस रेस्क्यू में बाजी कई बार पलटती हुई दिखी. कई बार सांप वापस उसी जगह छुपने भागा तो कई बार उसने रेस्क्यू टीम पर सीधे जानलेवा वार करने की कोशिश की. लेकिन दीपक ने अपना आपा नहीं खोया. उन्होंने बिना किसी बड़े औजार के और लगभग नंगे हाथों से अपनी सूझबूझ और अनुभव का इस्तेमाल किया. दीपक ने कोबरा को थकाकर आखिर में सुरक्षित तरीके से काबू में कर लिया.
लोग दीपक नेपाल और उनकी टीम की बहादुरी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक किंग कोबरा का एक दंश किसी भी इंसान या बड़े जानवर को मिनटों में सुला सकता है. ऐसे में दीपक की इस फुर्ती ने गांव वालों को एक बड़े हादसे से बचा लिया. सफल रेस्क्यू के बाद इस 14 फीट लंबे किंग कोबरा को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तरीके से घने जंगल में छोड़ दिया गया.