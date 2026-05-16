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Hindi Newsजरा हटकेअजगर के 120 अंडे ने मचाई दहशत, खौफ में आई इस देश की सरकार! जानें ढूंढकर क्यों हटाने का दिया ऑर्डर

अजगर के 120 अंडे ने मचाई दहशत, खौफ में आई इस देश की सरकार! जानें ढूंढकर क्यों हटाने का दिया ऑर्डर

फ्लोरिडा के एवर्गलेड्स में स्नेक हंटर केविन पावलिडिस ने बर्मीज अजगर के दो बड़े घोंसले खोजे हैं, जिनमें लगभग 120 अंडे मिले हैं. जानिए कैसे यह आक्रामक प्रजाति अमेरिका के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 16, 2026, 11:52 AM IST
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अजगर के 120 अंडे ने मचाई दहशत, खौफ में आई इस देश की सरकार! जानें ढूंढकर क्यों हटाने का दिया ऑर्डर

Burmese Python Eggs Everglades: प्रकृति में जब कोई बाहरी जीव किसी नए इलाके में पैर पसारता है, तो वह वहां के पूरे इकोसिस्टम के लिए काल बन जाता है. ऐसा ही कुछ इन दिनों अमेरिका के फ्लोरिडा में देखने को मिल रहा है. फ्लोरिडा के मशहूर दलदली इलाके 'एवर्गलेड्स'से एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर आई है, जिसने वैज्ञानिकों और वन्यजीव प्रेमियों की रातों की नींद उड़ा दी है. एक पेशेवर सांप शिकारी को जंगल के बीचों-बीच बर्मीज अजगरों के दो ऐसे घोंसले मिले हैं, जिनमें एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 120 अंडे छिपे हुए थे. अगर ये अंडे फूटते हैं, तो एक साथ 120 नए खूंखार शिकारी इस जंगल में तबाही मचाने के लिए तैयार हो जाएंगे. आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली खोज के पीछे की पूरी कहानी.

शिकारी केविन को मिली बड़ी कामयाबी

यह डरावनी खोज फ्लोरिडा के जंगलों में सक्रिय रहने वाले मशहूर स्नेक हंटर केविन पावलिडिस (Kevin Pavlidis) ने की है. केविन ने दलदली घास के बीच छिपे इन घोंसलों का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'स्नेकाहोलिक' पर शेयर किया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सफेद रंग के बड़े-बड़े अंडे झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे. दो अलग-अलग घोंसलों में कुल मिलाकर करीब 120 अंडे मिले हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि एक ही जगह पर इतने सारे अंडे होने का मतलब है कि वहां कई मादा अजगरें एक साथ प्रजनन कर रही हैं.

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कैसे शुरू हुआ फ्लोरिडा में अजगरों का संकट

आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बर्मीज अजगर फ्लोरिडा के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि ये मूल रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया (Southeast Asia) में पाए जाते हैं. रिसर्चर्स का मानना है कि सालों पहले लोग इन्हें विदेशों से लाकर पालतू जानवर के रूप में रखते थे. जब ये सांप बहुत बड़े हो गए या पिंजरों से भाग निकले, तो लोगों ने इन्हें जंगलों में छोड़ दिया. फ्लोरिडा का गर्म और उमस भरा मौसम इन अजगरों को बहुत रास आया. यहां इनका शिकार करने वाला कोई दूसरा बड़ा जानवर नहीं था, इसलिए इनकी आबादी खतरनाक तरीके से बढ़ गई.

मगरमच्छ और हिरण को भी नहीं छोड़ते

ये बर्मीज अजगर दिखने में जितने विशाल होते हैं, उतने ही खूंखार शिकारी भी होते हैं. एक वयस्क अजगर 15 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है. ये जंगल के पक्षियों, छोटे जीवों और रेंगने वाले जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं. संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने इन अजगरों को पूरे के पूरे हिरण और मगरमच्छों को जिंदा निगलते हुए देखा है. दिसंबर 2022 में नेपल्स के पास एक 15 फीट लंबे अजगर के पेट से एक पूरा वयस्क सफेद पूंछ वाला हिरण बरामद हुआ था.

99% तक गायब हो गए स्थानीय मासूम जानवर

इन अजगरों की भूख ने एवर्गलेड्स के स्थानीय जीवों को खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया है. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब से इन अजगरों ने इस जंगल पर कब्जा किया है, तब से यहां रकून की आबादी में 99.3 प्रतिशत, ओपोसम की आबादी में 98.9 प्रतिशत और बॉबकैट की संख्या में 87.5 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है. इसके अलावा लोमड़ी और खरगोश जैसे जानवर भी अब यहां नाममात्र के बचे हैं.

सरकार चला रही है 'पायथन चैलेंज' अभियान

इस भयानक संकट से निपटने के लिए फ्लोरिडा की वन्यजीव एजेंसियां हर साल लाखों डॉलर खर्च कर रही हैं. सरकार ने पेशेवर शिकारियों को काम पर रखा है जो इन सांपों को पकड़ते हैं. खासकर अंडे देने वाली मादा अजगरों को पकड़ने पर ज्यादा इनाम दिया जाता है. इसके अलावा हर साल आम जनता के लिए 'फ्लोरिडा पायथन चैलेंज' नाम की एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा और सबसे बड़े अजगर पकड़ने वाले को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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