/आसमान से आया करोड़ों मच्छरों का बवंडर! गाड़ियों में दुबके सहमे पर्यटक; हॉरर फिल्म जैसा डरावना Video वायरल

Massive Mosquito Swarm Russia Tourists Video: घूमने-फिरने के शौकीन लोग अक्सर खूबसूरत झीलों और प्रकृति को करीब से देखने का आनंद लेने के लिए दूर-दूर तक सफर करते हैं. लेकिन रूस के बुर्यातिया क्षेत्र में स्थित लेक श्चुच्ये पहुंचे कुछ पर्यटकों का अनुभव किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ. यहां पहुंचते ही उनका सामना मच्छरों के ऐसे विशाल झुंड से हुआ कि पूरा इलाका काले बादलों से ढका हुआ नजर आने लगा.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मच्छरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वे हवा में धुएं जैसी परत बनाते दिखाई दे रहे हैं. लोग जैसे ही कारों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मच्छर उन पर टूट पड़ते हैं. इसका नतीजा यह हुआ कि कई पर्यटक झील तक पहुंचकर भी उसका आनंद नहीं ले सके और उन्हें वापस अपनी गाड़ियों में लौटना पड़ा. इस घटना ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है. कोई इसे प्रकृति का अनोखा रूप बता रहा है तो कोई इसे अब तक का सबसे डरावना पर्यटन अनुभव कह रहा है.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पर्यटक झील की प्राकृतिक सुंदरता देखने पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल गया. मच्छरों की भारी संख्या ने लोगों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेक श्चुच्ये अपने शांत वातावरण और सुंदर नजारों के लिए जानी जाती है. हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने आते हैं. लेकिन इस बार यहां पहुंचे पर्यटकों को झील से ज्यादा मच्छरों का सामना करना पड़ा. वीडियो में कई कारें सड़क किनारे खड़ी दिखाई देती हैं, जिनमें लोग खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि इस साल मच्छरों की संख्या सामान्य से कहीं ज्यादा है, लेकिन इतना बड़ा झुंड उन्होंने भी पहली बार देखा है.
वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई. लोगों ने इस दृश्य की तुलना हॉरर फिल्मों और टिड्डियों के हमले से करनी शुरू कर दी. एक यूजर ने लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी डरावनी फिल्म का सीन देख रहा हो. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि मैंने जिंदगी में इतने मच्छर कभी नहीं देखे. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में भी सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा कि यहां घूमने आने वालों को अब कैमरे से ज्यादा मच्छर भगाने वाली क्रीम की जरूरत होगी. वहीं, कई लोगों ने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे हालात में बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन सकता है.
Die russische Region Burjatien erlebt einen so großen Mückenangriff, dass Schwärme dieser Insekten die Menschen daran hindern, aus ihren Autos zu steigen. pic.twitter.com/rv0MxfYFm4
Nachrichten (@NewsFokus) June 8, 2026
एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौसम, नमी और पानी के स्रोत मच्छरों की संख्या बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं. कीट वैज्ञानिकों के अनुसार, झीलों और दलदली क्षेत्रों में मच्छरों का प्रजनन तेजी से होता है. जब मौसम लगातार नम और गर्म बना रहता है, तो उनकी आबादी अचानक कई गुना बढ़ सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि बुर्यातिया क्षेत्र में इस समय ऐसी ही परिस्थितियां बनी हुई हैं. इसी वजह से मच्छरों की संख्या असामान्य स्तर तक पहुंच गई है. उनका अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक यह स्थिति बनी रह सकती है.
रूस में मच्छरों के विशाल झुंड का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी ऐसे सीन दुनिया का ध्यान खींच चुके हैं. साल 2021 में रूस के कामचटका प्रायद्वीप में भी करोड़ों मच्छरों का झुंड देखा गया था. उस समय सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया था. हालांकि, इस बार का वीडियो इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इसमें सीधे तौर पर पर्यटकों को प्रभावित होते देखा जा सकता है. कई लोग इसे हाल के वर्षों की सबसे हैरान करने वाली प्राकृतिक घटनाओं में से एक बता रहे हैं.
दुनिया के कई देशों में वैज्ञानिक मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए नए तरीकों पर काम कर रहे हैं. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के डीबग प्रोग्राम के तहत अमेरिका में विशेष प्रकार के नर मच्छरों को छोड़ने की योजना पर भी काम किया जा रहा है. इसका उद्देश्य बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की संख्या को कम करना बताया गया है. हालांकि, रूस का यह वायरल वीडियो दिखाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कई बार कितना बेबस हो सकता है. लाखों मच्छरों का यह झुंड लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया और उनकी यादगार ट्रिप एक डरावने अनुभव में बदल गई.