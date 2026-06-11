/आसमान से आया करोड़ों मच्छरों का बवंडर! गाड़ियों में दुबके सहमे पर्यटक; हॉरर फिल्म जैसा डरावना Video वायरल

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पर्यटक झील की प्राकृतिक सुंदरता देखने पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल गया. मच्छरों की भारी संख्या ने लोगों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेक श्चुच्ये अपने शांत वातावरण और सुंदर नजारों के लिए जानी जाती है. हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने आते हैं. लेकिन इस बार यहां पहुंचे पर्यटकों को झील से ज्यादा मच्छरों का सामना करना पड़ा. वीडियो में कई कारें सड़क किनारे खड़ी दिखाई देती हैं, जिनमें लोग खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि इस साल मच्छरों की संख्या सामान्य से कहीं ज्यादा है, लेकिन इतना बड़ा झुंड उन्होंने भी पहली बार देखा है.