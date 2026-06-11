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आसमान से आया करोड़ों मच्छरों का बवंडर! गाड़ियों में दुबके सहमे पर्यटक; हॉरर फिल्म जैसा डरावना Video वायरल

Massive Mosquito Swarm Russia Tourists Video: रूस के एक मशहूर पर्यटन स्थल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में लाखों मच्छरों का झुंड पूरे इलाके पर छाया दिखाई देता है. हालात इतने खराब हो गए कि घूमने आए पर्यटकों को अपनी कारों में छिपकर बैठना पड़ा.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 11, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:11 AM IST
आसमान से आया करोड़ों मच्छरों का बवंडर! गाड़ियों में दुबके सहमे पर्यटक; हॉरर फिल्म जैसा डरावना Video वायरल
Image Credit: Image credit: x/@NewsFokus

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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