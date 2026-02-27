बाढ़ के पानी में तैरता दिखा 15 फीट का दानव, देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

Python Spotted Swimming In Flood: इंडोनेशिया के पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस बाली में तीन दिन तक लगातार हुई तेज बारिश ने हालात बिगाड़ दिए. सड़कों पर इतना पानी भर गया कि वे छोटी नदियों में बदल गईं. इसी बीच लोगों ने जो नजारा देखा, उसने सबको चौंका दिया. बाढ़ के पानी में एक विशाल अजगर आराम से तैरता नजर आया. बताया जा रहा है कि कुछ सांप करीब पांच मीटर तक लंबे थे. बालकनी से बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने अपने-अपने तरीके से इस स्थिति का सामना किया. कई लोगों ने रेनकोट पहनकर पानी भरी सड़कों से गुजरते हुए वीडियो बनाए. वहीं कुछ लोग अपने विला और घरों की ऊपरी मंजिलों से नीचे तैरते अजगर को देखते रहे. वीडियो में साफ दिख रहा है कि विशाल सांप पानी के तेज बहाव के बीच भी आराम से आगे बढ़ रहा है.

बाली में इतने बड़े सांप क्यों?

बाली में कई प्रजातियों के बड़े सांप पाए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जालीदार अजगर है. यह प्रजाति इंडोनेशिया की मूल निवासी है और बेहतरीन तैराक मानी जाती है. यही वजह है कि बाढ़ जैसे हालात में ये सांप पानी में आसानी से घूमते नजर आते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, पानी भरने पर ये ऊंची जगहों की तलाश में बाहर निकल आते हैं. विला में पानी घुस गया और सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिलें आधी डूब गईं. कई मुख्य सड़कें पूरी तरह बंद हो गईं. प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें. अब तक सांप के काटने की कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन खतरा बना हुआ है.

In Bali, at the height of the rainy season, huge pythons have been seen swimming through the streets Tourists are sharing videos showing snakes literally gliding across flooded courtyards and roads. Heavy rains continued for nearly three days without stopping, with water… pic.twitter.com/yB533Cfe1x — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2026

कौन-कौन से इलाके प्रभावित?

बाढ़ का असर सिर्फ रिहायशी इलाकों तक सीमित नहीं रहा. मशहूर रिजॉर्ट हब जैसे कुटा, लेगियन और सानुर भी पानी में डूब गए. कई जगहों पर रबर बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया. राहत और बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं. अब तक किसी की मौत की खबर नहीं है, जो राहत की बात है. इंडोनेशिया की मौसम एजेंसी अंतरिक्ष-विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी यानी BMKG ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि भारी से अत्यधिक भारी बारिश और ऊंची समुद्री लहरें अभी जारी रह सकती हैं.