मोटा कहकर बुलाया तो 'हलवाई' ने कुकिंग शो के जज को खिला दी सुअर की पॉटी! फिर देखें क्या हुआ?

MasterChef Revenge: चीन के एक पुराने कुकिंग शो की एक क्लिप ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है. इस वीडियो में एक कंटेस्टेंट का नाम शियापॉन्ग (Xiapong) था जिसने जजों के तानों से तंग आकर ऐसा काम कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. शियापॉन्ग को शो में बार-बार मोटा, लापरवाह और गंभीर नहीं कहा जाता था. लेकिन उसने रोने या हार मानने की बजाय एक ऐसा रिवेंज प्लान किया, जो आज भी लोगों की जुबान पर है.

आखिर ऐसा क्या परोस दिया जजों को?

शियापॉन्ग ने फाइनल राउंड में सुअर की आंतें (pig intestines) बनाई, लेकिन खास बात ये थी कि उसने उन्हें अच्छे से साफ नहीं किया. यानी उनमें अभी भी मल के अंश बचे हुए थे. उसने उसी गंदे पानी से सॉस भी तैयार कर दी, जिसमें आंतें उबाली गई थीं. जब जजों ने इसका स्वाद चखा, तो उनके चेहरे पर गुस्से और घिन के मिले-जुले एक्सप्रेशन थे. एक जज ने तो सीधा पूछ लिया – “क्या ये गलती से हुआ है?” लेकिन शियापॉन्ग का चेहरा बिल्कुल शांत और भावहीन था.

A viral video recounts how MasterChef China contestant Xiapong served pig intestines contaminated with feces to judges who mocked him for being "chubby."

His bold act of revenge has stunned viewers and sparked massive reactions online.

Key Details:

Contestant Xiapong… pic.twitter.com/FGWHXJl0bX

