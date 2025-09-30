Advertisement
देवी बनने के लिए 443492500000 रुपये की ठगी, 'बाहुबली' जैसा नया साम्राज्य बनाने का था सपना! महिला मास्टरमाइंड की हैरान कर देने वाली कहानी

Mastermind Zhimin Qian: 5 अरब डॉलर के क्रिप्टो घोटाले की मास्टरमाइंड झीमिन कियान उर्फ यादी झांग खुद को देवी बनाना चाहती थी और एक नया साम्राज्य खड़ा करने का सपना देख रही थी. ब्रिटेन की अदालत में उसने मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म कबूल किया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:23 AM IST
Goddess Dream: दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो घोटाले की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. चीन की 47 वर्षीय झीमिन कियान, जिसे यादी झांग के नाम से भी जाना जाता है. उसने 2014 से 2017 तक हजारों लोगों को अपने झांसे में लेकर अरबों डॉलर की ठगी की. उसका सपना था देवी बनना और अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करना. झीमिन ने तियानजिन लांतियन गेरुई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी बनाई. इस कंपनी ने निवेशकों को 300% तक रिटर्न देने का झूठा वादा किया. असल में वह निवेशकों का पैसा सीधे क्रिप्टोकरेंसी, खासकर बिटकॉइन में डाल रही थी. इसी स्कीम से उसने करीब 1,28,000 लोगों को ठगा.

61,000 बिटकॉइन कैसे हुए जब्त?

2017 में झीमिन चीन से भागकर ब्रिटेन पहुंची. वहां पुलिस ने 2018 में उसके घर पर छापा मारा और डिजिटल वॉलेट से 61,000 बिटकॉइन जब्त किए. उस समय उनकी कीमत 1.4 अरब पाउंड थी, जो अब 5.5 अरब पाउंड यानी करीब 6.7 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है. यह अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो जब्ती मानी जा रही है. कई साल तक फरार रहने के बाद अप्रैल 2024 में उसे गिरफ्तार किया गया. साउथवार्क क्राउन कोर्ट में उसने माना कि 2017 से 2024 के बीच उसने अवैध तरीके से क्रिप्टोकरेंसी रखी और ट्रांसफर की. अदालत में वह भूरे कार्डिगन और एनिमल प्रिंट टॉप में पेश हुई और अपना गुनाह कबूल किया. अब जल्द ही उसकी सजा तय होगी.

देवी और साम्राज्य बनाने का सपना क्यों देखा उसने?

ब्रिटिश पुलिस को झीमिन की डायरी भी मिली जिसमें उसने लिखा था कि वह दलाइ लामा से खुद को पुनर्जन्मी देवी कहलवाना चाहती है. इतना ही नहीं, उसने लिबरलैंड नाम के एक साम्राज्य की योजना बनाई थी जो डैन्यूब नदी के पास क्रोएशिया और सर्बिया के बीच स्थित एक खाली जमीन पर होना था. झीमिन का सपना था कि वह 5 मिलियन पाउंड का ताज और राजदंड बनाएगी. इसके अलावा वह अपने साम्राज्य में एक बौद्ध मंदिर, हवाई अड्डा और बंदरगाह भी बनवाना चाहती थी. यह पूरी योजना किसी काल्पनिक उपन्यास जैसी लगती है, लेकिन हकीकत में यह सब एक क्रिप्टो ठग के पागलपन भरे सपने थे.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

