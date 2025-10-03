ना कोई दिखावा और ना कोई पाखंड, नन्हे बच्चों ने अपने हाथों से बनाया माता रानी का दरबार; आप भी देखें

Viral Video: कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और भगवान का रूप होते हैं. बच्चों की शरारत के तो कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो थोड़ा हटके है. सोशल मीडिया पर बच्चों की भक्ति का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी बच्चों की तारीफ करेंगे.

कैसे बनाया बच्चों ने ये दरबार?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि बच्चों ने खुद ही एक दुकान के बाहर माता रानी का दरबार लगाया है. ये छोटा-सा दरबार बच्चों ने अपने हाथों से बनाया है. बच्चों ने पहले लाल कपड़ा लगाया और छोटा-सा मंदिर बनाकर उसमें माता रानी और गणेश भगवान को विराजमान किया. दरबार की भव्यता में कोई कमी ना रह जाए इसके लिए बच्चों ने माता रानी के दरबार को गुब्बारों से सजाया है. इसके अलावा दरबार के बारह एक 'दान पेटी' भी रखी है जिसमें भक्त अपनी श्रद्धा से कुछ पैसे डाल सकते हैं. अब ये प्यारा-सा दरबार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @_khusrupur.town नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. अभी तक इस वीडियो पर 56 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

माता रानी के छोटे से दरबार को देखकर यूजर्स ने प्यारे-प्यारे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "बच्चों ने दिल जीत लिया." दूसरे यूजर ने लिखा, "संसाधनों का अभाव तो बहुत है, पर बच्चों ने भक्ति दिल से की है." तीसरे यूजर ने लिखा, "इसको कहते हैं बिना किसी तमन्ना की आस्था, जो किसी के हटाए हटने वाली नहीं." चौथे यूजर ने लिखा, "बच्चे मन के सच्चे, इंन्हें तो माता रानी ने दिल से लगा लिया होगा."

