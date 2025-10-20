Advertisement
trendingNow12969078
Hindi Newsजरा हटके

शादी में दामाद को Bullet, फूफा को Scooty और बिचौलिए को भी... यूजर्स बोले- अब रिश्ता करवाना 'करोड़ों' का काम!

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शादी में दामाद को बुलेट, फूफा को स्कूटी और बिचौलिए को भी गाड़ी गिफ्ट की गई. अनोखे तोहफों ने लोगों को हैरान कर दिया. यूजर्स बोले, अब तो रिश्ता करवाना भी करोड़ों का बिजनेस बन गया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 20, 2025, 03:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी में दामाद को Bullet, फूफा को Scooty और बिचौलिए को भी... यूजर्स बोले- अब रिश्ता करवाना 'करोड़ों' का काम!

Viral Video: शादियों में दूल्हा-दुल्हन को गिफ्ट मिलना आम बात है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा हटके है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शादी में दामाद को बुलेट, फूफा जी को स्कूटी और यहां तक कि रिश्ता करवाने वाले बिचौलिए को भी गाड़ी गिफ्ट की गई. वर पक्ष की ओर से दी गई इन गाड़ियों की लाइन देखकर लोग दंग रह गए. वीडियो में गिफ्ट्स बड़े शान से सजे हुए हैं. एक ओर चमचमाती बुलेट और दूसरी तरफ नई स्कूटी, साथ ही बिचौलिए साहब की भी अपनी सवारी.

बुलेट से लेकर स्कूटी तक सबके लिए सरप्राइज

वीडियो में दिखाया गया है कि तीन नई गाड़ियां रिबन से सजी खड़ी हैं. पहली बुलेट दामाद के नाम की है, जिस पर लिखा है “दामाद जी.” दूसरी स्कूटी फूफा जी के लिए है और तीसरी पर लिखा है “बिचौलिया साहब.” शादी में मौजूद मेहमान भी इन गाड़ियों को देखकर खुश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे हर खास रिश्तेदार को ‘स्पेशल गिफ्ट पैकेज’ दिया गया हो। लोगों का कहना है कि अब शादी में तोहफे भी ‘लक्ज़री लेवल’ पर पहुंच गए हैं!

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाया तहलका

इस मजेदार वीडियो को इंस्टाग्राम पर यूजर (@shi_favlogs) ने शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, “क्या आपके यहां भी ऐसा होता है?” वीडियो तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे लाइक व शेयर किया. वीडियो में दिखाई गई बुलेट और स्कूटी पर लगी नेम प्लेट देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए. अब तक इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और कमेंट्स की झड़ी लग गई है.

 ऐसी शादी में पड़ोसी बनकर जाना चाहिए था

वीडियो पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, “अब रिश्ता करवाना भी करोड़ों का बिजनेस बन गया है.” दूसरे ने लिखा, “DJ को भी अगली बार बुलेट मिलनी चाहिए.” वहीं एक ने मजाक में लिखा, “ऐसी शादी में पड़ोसी बनकर जाना चाहिए था.” एक अन्य ने लिखा, “इस शादी में तो सबको प्रमोशन मिला. दामाद, फूफा और बिचौलिया तक.” कुल मिलाकर इस शादी ने साबित कर दिया कि अब रिश्तों की कीमत सिर्फ भावनाओं से नहीं, बुलेट और स्कूटी से भी तय होती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
diwali 2025
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
PM Narendra Modi
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
air pollution
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
karnataka
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
West Bengal
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली पर जरूर करें ये उपाय, धन-दौलत के साथ मिलेगा माता का आशीर्वाद
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली पर जरूर करें ये उपाय, धन-दौलत के साथ मिलेगा माता का आशीर्वाद
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2