शादी में दामाद को Bullet, फूफा को Scooty और बिचौलिए को भी... यूजर्स बोले- अब रिश्ता करवाना 'करोड़ों' का काम!

Viral Video: शादियों में दूल्हा-दुल्हन को गिफ्ट मिलना आम बात है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा हटके है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शादी में दामाद को बुलेट, फूफा जी को स्कूटी और यहां तक कि रिश्ता करवाने वाले बिचौलिए को भी गाड़ी गिफ्ट की गई. वर पक्ष की ओर से दी गई इन गाड़ियों की लाइन देखकर लोग दंग रह गए. वीडियो में गिफ्ट्स बड़े शान से सजे हुए हैं. एक ओर चमचमाती बुलेट और दूसरी तरफ नई स्कूटी, साथ ही बिचौलिए साहब की भी अपनी सवारी.

बुलेट से लेकर स्कूटी तक सबके लिए सरप्राइज

वीडियो में दिखाया गया है कि तीन नई गाड़ियां रिबन से सजी खड़ी हैं. पहली बुलेट दामाद के नाम की है, जिस पर लिखा है “दामाद जी.” दूसरी स्कूटी फूफा जी के लिए है और तीसरी पर लिखा है “बिचौलिया साहब.” शादी में मौजूद मेहमान भी इन गाड़ियों को देखकर खुश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे हर खास रिश्तेदार को ‘स्पेशल गिफ्ट पैकेज’ दिया गया हो। लोगों का कहना है कि अब शादी में तोहफे भी ‘लक्ज़री लेवल’ पर पहुंच गए हैं!

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाया तहलका

इस मजेदार वीडियो को इंस्टाग्राम पर यूजर (@shi_favlogs) ने शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, “क्या आपके यहां भी ऐसा होता है?” वीडियो तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे लाइक व शेयर किया. वीडियो में दिखाई गई बुलेट और स्कूटी पर लगी नेम प्लेट देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए. अब तक इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और कमेंट्स की झड़ी लग गई है.

ऐसी शादी में पड़ोसी बनकर जाना चाहिए था

वीडियो पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, “अब रिश्ता करवाना भी करोड़ों का बिजनेस बन गया है.” दूसरे ने लिखा, “DJ को भी अगली बार बुलेट मिलनी चाहिए.” वहीं एक ने मजाक में लिखा, “ऐसी शादी में पड़ोसी बनकर जाना चाहिए था.” एक अन्य ने लिखा, “इस शादी में तो सबको प्रमोशन मिला. दामाद, फूफा और बिचौलिया तक.” कुल मिलाकर इस शादी ने साबित कर दिया कि अब रिश्तों की कीमत सिर्फ भावनाओं से नहीं, बुलेट और स्कूटी से भी तय होती है.