VIDEO: 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया...,' फेयरवेल पार्टी में बॉलीवुड गाने पर झूमे मैथ्स टीचर, डांस स्टेप्स से जीता लोगों का दिल


Maths Teacher Dancing Viral Video: सोशल मीडिया पर एक मैथ्स टीचर का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. उनके इस वीडियो पर 3 मिलियन से अधिक व्यूज आ चुके हैं. 

 

Nov 25, 2025, 12:07 PM IST
Maths Teacher Dancing In Farewell: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता है. यहां कई पोस्ट ऐसे भी होते हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचकर खूब वाहवाही बटोरते हैं. ऐसा ही एक वीडियो नरेश कौशिक नाम के मैथ्स टीचर का वायरल हो रहा है, जिन्होंने अपने डांस से संस्थान की फेयरवेल पार्टी को एक मनोरंजन कार्यक्रम में बदल दिया. वीडियो में कौशिक साल 2024 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' के टाइटल ट्रैक पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. 

टीचर के लिए बजी तालियां 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर वायरल हो रहे इस वीडियो में टीचर को मस्ती करते हुए और शोर मचाते हुए छात्रों से घिरा हुआ देखा जा सकता है. वह एकदम जोश के साथ नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनकी हिम्मत, टाइमिंग और डांस मूव्स को ओरिजिनल पर्फोर्मेंस से मैच करते हुए देखकर हर कोई ताली बजाने लगा. सोशल मीडिया पर लोग उनकी पर्फोर्मेंस को शानदार और स्टार लेवल बता रहे हैं. कई लोग तो उनकी तुलना डांसर्स से भी करने लगे. 

3 मिलियन से ज्यादा व्यूज 

बता दें कि नरेश कौशिक ने अपना यह वीडियो अपने 'इंस्टाग्राम' हैंडल पर शेयर किया है. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा,' 3+ मिलियन व्यूज के लिए प्यार और धन्यवाद. विदाई पर डांस तो बनता ही है.' कौशिक के वीडियो में 1 दिन में ही 30 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए हैं और इसे 149,429 से ज्यादा लाइक्स मिले हैं.

इंटरनेट यूजर्स ने कौशिक का यह डांस देखकर उनके जैसा टीचर पाने की इच्छा जताई है. वहीं कई लोगों ने कहा कि शिक्षकों को इतना खुलकर अपने आपको एक्सप्रेस करना कितना अच्छा लग रहा है. 

यूजर्स ने किया कमेंट 

नरेश कौशिक के डांस वीडियो पर फेमस कोरियोग्राफर जानी मास्टर ने भी रिएक्ट किया है. उन्होंने लिखा,' वाह सर.' वहीं एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में सवाल किया,'क्या वाकई मैथ्स के टीचर इतने अच्छे होते हैं?' अन्य ने लिखा,' अंकल तो बिल्कुल रॉकस्टार हैं.' एक अन्य ने नरेश कौशिक की सराहना करते हुए लिखा,' बहुत बढ़िया. इस शिक्षक के प्रति सम्मान. शानदार विदाई.'

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

Viral News

Trending news

