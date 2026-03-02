Advertisement
trendingNow13127637
Hindi Newsजरा हटकेमेघालय के इस छोटे से गांव ने दुनिया को सिखाया सफाई का असली मतलब, आनंद महिंद्रा भी हुए मुरीद! बोले- नारेबाजी नहीं...

मेघालय के इस छोटे से गांव ने दुनिया को सिखाया सफाई का असली मतलब, आनंद महिंद्रा भी हुए मुरीद! बोले- नारेबाजी नहीं...

Asia Cleanest Village: मेघालय के मावलिननोंग गांव को एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है. उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने इसे सामूहिक जिम्मेदारी और स्वच्छता का रोल मॉडल बताया है, जहां सफाई अभियान नहीं बल्कि संस्कृति है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 02, 2026, 11:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेघालय के इस छोटे से गांव ने दुनिया को सिखाया सफाई का असली मतलब, आनंद महिंद्रा भी हुए मुरीद! बोले- नारेबाजी नहीं...

Mawlynnong Village: जब इरादे नेक हों और पूरी कम्युनिटी एक हो जाए, तो चमत्कार होते हैं. मेघालय के जंगलों के बीच बसा मावलिनोंग (Mawlynnong) गांव इसका जीता-जागता सबूत है. 'एशिया के सबसे साफ गांव' का खिताब जीतने वाले इस छोटे से स्वर्ग की चर्चा अब दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी की है. महिंद्रा के मुताबिक, मावलिनोंग सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे सफाई कोई 'अभियान' नहीं, बल्कि हमारी 'संस्कृति' होनी चाहिए. आइए जानते हैं क्या है इस गांव की वो खासियत जिसने दुनिया भर के पर्यटकों और दिग्गजों का दिल जीत लिया है.

मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मावलिननोंग को एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है. घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा यह गांव अपनी स्वच्छता और अनुशासन के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है. यहां की साफ-सुथरी सड़कें, बांस के बने डस्टबिन और हर घर के बाहर सजी हरियाली इस बात का प्रमाण हैं कि सफाई यहां दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है.

यह भी पढ़ें: 2000 साल पुरानी ममी का हुआ CT Scan, रिपोर्ट देख डॉक्टर भी रह गए दंग! बोले- इन्हें भी थी इंसानों वाली...

Add Zee News as a Preferred Source

आनंद महिंद्रा ने क्यों की तारीफ

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने मावलिननोंग की तारीफ करते हुए एक कहावत शेयर की- “इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड.” यानी उनका कहना है कि जिम्मेदारी कभी अकेले व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि पूरे समुदाय की होती है. मावलिननोंग में यही सोच रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देती है. यहां सफाई कोई सरकारी अभियान नहीं, बल्कि लोगों की आदत और संस्कृति है.

 

 

कैसे बनी सफाई यहां की संस्कृति?

गांव के लोग कचरे को अपनी साझा जिम्मेदारी मानते हैं. हर घर में सूखा और गीला कचरा अलग किया जाता है. प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम है और जैविक कचरे को खाद में बदला जाता है. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब सफाई को काम नहीं बल्कि संस्कृति बना दिया जाता है, तो नतीजे बेहद खूबसूरत होते हैं. मावलिननोंग इसी सोच का उदाहरण है.

कई लोगों का मानना है कि गांव की जिंदगी शहरों से ज्यादा शांत और सुकूनभरी होती है. ताजी हवा, प्रकृति के करीब रहना और मजबूत सामुदायिक रिश्ते इसे खास बनाते हैं. मावलिननोंग में लोग मिल-जुलकर काम करते हैं, त्योहार मनाते हैं और एक-दूसरे का सहयोग करते हैं. यही सामूहिक भावना गांव को अलग पहचान देती है.

यह भी पढ़ें: लंदन-पेरिस भी फेल! मुंबई मेट्रो में सफर कर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका हुए गदगद, बोले- ये दुनिया में सबसे बेस्ट है...

पोस्ट पर लोगों ने कैसे दिए रिएक्शन्स

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने सुझाव दिया कि पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट राज्यों से ट्रैफिक अनुशासन और स्वच्छता सीखनी चाहिए. मावलिननोंग यह साबित करता है कि बदलाव नारे से नहीं, आदत से आता है. एक अन्य ने कहा कि अगर हर नागरिक अपने घर और आसपास की जिम्मेदारी ले, तो देश की छवि अपने आप बदल सकती है. वहीं, एक ने लिखा, "मावलिननोंग केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक सोच है. जब हर व्यक्ति भागीदारी करता है, तो बड़ा बदलाव संभव होता है. यही कारण है कि यह गांव आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया है."

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

MawlynnongAsia Cleanest Village

Trending news

बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग