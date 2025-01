MBA की स्टूडेंट ने शेयर किया ऐसा ऐसा विवादित Video, पुलिस ने ठोका केस; बोली- माफ कर दो...

MBA Student Viral Video: मध्य प्रदेश के रीवा जिले की एक MBA छात्रा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद रील पोस्ट करने के बाद माफी मांगी है. छात्रा ने स्पष्ट किया कि उसकी वीडियो को कॉन्टेक्स्ट से बाहर लिया गया और उसका कोई बुरा इरादा नहीं था. उसने कहा कि उसने केवल उस ट्रेंडिंग ऑडियो के कारण वीडियो बनाई थी, न कि किसी समुदाय के धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए.

चुने हुए ऑडियो पर बनाई थी रील

छात्रा ने बीते रविवार को एक और रील पोस्ट की, जिसमें उसने अपनी पहले की रील को गलत तरीके से समझा गया बताया. उसने कहा कि उसकी कोई भी नफरत या किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय के खिलाफ कोई नकारात्मक भावना नहीं थी. उसने अपने नए वीडियो में कहा, "मैं सभी का सम्मान करती हूं और मैं विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ रहती हूं. मैंने कभी भी किसी को आहत करने का इरादा नहीं किया और यदि मैंने किसी को दुख पहुंचाया हो तो मैं इसके लिए बहुत खेद व्यक्त करती हूं."

माफी और भविष्य में सावधानी का वादा

छात्रा ने यह भी आश्वासन दिया कि वह भविष्य में ऐसी रील्स पोस्ट नहीं करेगी और अब वह अपनी पोस्टिंग के बारे में अधिक सावधानी बरतेगी. उसने मंगलवार को अपनी इंस्टाग्राम हैंडल पर एक और रील पोस्ट की, जिसमें वह कॉलेज यूनिफॉर्म में नजर आईं और एक ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल किया, जिसमें कहा गया था, "अगर मैं तेरे लिए भाई हूं, तो तू मेरे लिए भाई है."

नेटिज़न्स द्वारा तीखी आलोचना

इस रील के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर छात्रा की कड़ी आलोचना हुई और नेटिजन्स ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. हालांकि, छात्रा ने अपनी मंशा को स्पष्ट करते हुए माफी मांगी और कहा कि वह धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखती थी.

Hello @SP_Rewa, @RewaCollector

A video has surfaced of Alfiya Khan, a resident of Rewa district in Madhya Pradesh, threatening Hindus. This video has gone viral on social media.

I have requested @MPPoliceDeptt @RewaCollector to arrest Alfiya Khan and take action against her.… pic.twitter.com/OEWBs4FtgW

— Aruhi Rathod (@aruhirathod200) January 25, 2025