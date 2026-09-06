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McDonald's India के X अकाउंट से होने लगी इंटर्न की सैलरी की बात, बॉस पर पेमेंट रोकने का आरोप; क्या अकाउंट हुआ हैक?

McDonald's India के एक वेरिफाइड X अकाउंट से अचानक ऐसी पोस्ट सामने आने लगीं, जिन्हें देखकर सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया. पोस्ट में दावा किया गया कि एक इंटर्न को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली और इसी वजह से उसे दो एक्स्ट्रा काम करने पड़े. अकाउंट से बॉस अमित जोशी पर पेमेंट रोकने के आरोप भी लगाए गए. बाद में अकाउंट से एक अजीबोगरीब पोस्ट भी की गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 06, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:01 PM IST
McDonald's India के X अकाउंट से होने लगी इंटर्न की सैलरी की बात, बॉस पर पेमेंट रोकने का आरोप; क्या अकाउंट हुआ हैक?
Image Credit: McDonald&#039;s India का X अकाउंट हुआ हैक? Image credit: X/@LoharTushal

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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