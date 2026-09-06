McDonald's India के X अकाउंट से होने लगी इंटर्न की सैलरी की बात, बॉस पर पेमेंट रोकने का आरोप; क्या अकाउंट हुआ हैक?

सोशल मीडिया पर कंपनियों के आधिकारिक अकाउंट से आमतौर पर नए प्रोडक्ट, ऑफर, कैंपेन या ग्राहकों से जुड़ी जानकारी शेयर की जाती है. लेकिन McDonald's India के वेरिफाइड X अकाउंट से अचानक जो पोस्ट सामने आईं, उनका अंदाज बिल्कुल अलग था.
इन पोस्ट में किसी प्रमोशन या बर्गर की बात नहीं थी, बल्कि एक कथित इंटर्न की सैलरी और उसकी आर्थिक परेशानियों का जिक्र किया गया था. पोस्ट में एक बॉस का नाम भी लिया गया और दावा किया गया कि इंटर्न को लंबे समय से उसकी पेमेंट नहीं मिली थी. कुछ ही समय में इन पोस्ट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर फैलने लगे. लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि आखिर कंपनी के आधिकारिक अकाउंट से इस तरह के मैसेज कौन पोस्ट कर रहा है.
वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि संबंधित इंटर्न दिसंबर 2025 से बिना सैलरी के काम कर रहा था. हालांकि, बाद की एक पोस्ट में पेमेंट का इंतजार मई से किए जाने की बात भी कही गई. मतलब वायरल पोस्ट में ही कथित तौर पर सैलरी अटकने की टाइमलाइन को लेकर कुछ अंतर नजर आता है. पोस्ट के मुताबिक, लगातार पेमेंट नहीं मिलने के कारण इंटर्न की आर्थिक हालत खराब हो गई थी. दावा किया गया कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उसे दो और काम करने पड़े. यही दावा इस पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ले आया. क्योंकि एक तरफ वह McDonald's से जुड़े काम कर रहा था और दूसरी तरफ आर्थिक मजबूरी में अतिरिक्त काम करने की बात कही गई.
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बातों में से एक इंटर्न की कथित जिम्मेदारियों को लेकर किया गया दावा था. वायरल पोस्ट में कहा गया कि वह एशिया में McDonald's के कई अकाउंट संभाल रहा था. हालांकि, इन दावों से यह साफ नहीं होता कि वह कंपनी में किस पद या किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहा था. यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसके पास किन-किन अकाउंट की जिम्मेदारी थी. फिर भी सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से वायरल हो गया और लोग पोस्ट में कही गई बातों को लेकर तरह-तरह के सवाल करने लगे.
Some people at McDonald’s Corporate office is going to have a bad Sunday morning pic.twitter.com/AfgLqLqrge
— Joy (@Joydas) September 6, 2026
अकाउंट से की गई पोस्ट में कथित इंटर्न के दूसरे कामों का भी जिक्र था. दावा किया गया कि वह अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कस्टमर सपोर्ट और डिलीवरी का काम भी कर रहा था. इतना ही नहीं, पोस्ट में मेमेकॉइन ट्रेडिंग का भी जिक्र किया गया. दावा था कि पैसे कमाने की कोशिश में इंटर्न ने मेमेकॉइन में ट्रेडिंग की, लेकिन इसमें भी उसे नुकसान उठाना पड़ा. वायरल पोस्ट के मुताबिक, इन नुकसान और कथित तौर पर सैलरी नहीं मिलने की वजह से उसकी आर्थिक परेशानी और बढ़ गई थी. यहां तक दावा किया गया कि उसके लिए खाने तक का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा था.
This is not done Amit Joshi @mcdonaldsindia pic.twitter.com/j2APkZoGZo
— Divya Gandotra Tandon (@divya_gandotra) September 6, 2026
अमित जोशी पर लगाया गया पेमेंट रोकने का आरोप
वायरल पोस्ट में अमित जोशी नाम के एक बॉस पर इंटर्न की पेमेंट रोकने का आरोप लगाया गया. हालांकि, यह आरोप सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. पोस्ट में यह भी नहीं बताया गया कि कथित तौर पर कितनी रकम बकाया थी. इंटर्न की नौकरी की शर्तें क्या थीं, सैलरी किस तारीख को मिलनी थी और पेमेंट रुकने की असली वजह क्या थी, इसकी भी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई. सबसे अहम बात यह है कि उपलब्ध वायरल पोस्ट से यह साबित नहीं होता कि अमित जोशी वास्तव में उस पेमेंट विवाद के लिए जिम्मेदार थे.
पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कंपनी के वेरिफाइड अकाउंट से ये पोस्ट किसने कीं. घटनाक्रम देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने अंदाजा लगाया कि अकाउंट से छेड़छाड़ हुई होगी या किसी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया होगा. हालांकि, सिर्फ पोस्ट के आधार पर यह पक्का नहीं कहा जा सकता कि अकाउंट वास्तव में हैक हुआ था. यह भी स्पष्ट नहीं है कि पोस्ट किसी इंटर्न ने खुद कीं, किसी दूसरे व्यक्ति ने अकाउंट का इस्तेमाल किया या अकाउंट के संचालन में किसी दूसरी तरह की गड़बड़ी हुई. वायरल पोस्ट में भी ऐसा कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया, जिससे अकाउंट टेकओवर या कथित हैकिंग की पूरी कहानी साबित हो सके.
Never leaving this app
amit joshi you absolute menace. pay my guy and give him a damn promotion alr pic.twitter.com/tN3Q9nXfiG
— Tushal Lohar (@LoharTushal) September 6, 2026
मामला तब और अजीब हो गया, जब अकाउंट से बाद में एक छोटी-सी पोस्ट की गई. इसमें लिखा था, "Thanks, I have claimed fees!" इस एक लाइन ने सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा को और हवा दे दी. लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर अकाउंट किसी ने कब्जे में लिया था तो उसका मकसद क्या था? क्या वाकई किसी इंटर्न ने अपनी सैलरी के लिए कंपनी के अकाउंट का इस्तेमाल किया या फिर यह किसी और तरह का सोशल मीडिया सिक्योरिटी मामला था? फिलहाल इन सवालों के जवाब साफ तौर पर सामने नहीं आए हैं.
उपलब्ध जानकारी में इस कथित सैलरी विवाद, अमित जोशी पर लगे आरोपों और अकाउंट के संभावित हैक होने को लेकर McDonald's India की ओर से कोई स्पष्ट आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई. इसी वजह से वायरल पोस्ट में किए गए दावों को अंतिम सच मानना ठीक नहीं होगा. न तो कथित इंटर्न की पहचान स्पष्ट है, न बकाया सैलरी की रकम सामने आई है और न ही यह पक्का हुआ है कि पोस्ट करने वाला व्यक्ति वास्तव में कंपनी का इंटर्न था.
यह पूरा मामला इसलिए तेजी से चर्चा में आया क्योंकि इसमें एक साथ कई बातें जुड़ गईं. एक तरफ बड़ी कंपनी का वेरिफाइड अकाउंट था, दूसरी तरफ कथित तौर पर कई महीनों से सैलरी नहीं मिलने का दावा और तीसरी तरफ अकाउंट हैक होने की आशंका. सोशल मीडिया पर लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि अगर पोस्ट सच में किसी कर्मचारी ने अपनी परेशानी बताने के लिए की थीं, तो उसने सीधे कंपनी के आधिकारिक अकाउंट को ही माध्यम क्यों बनाया. वहीं, कुछ लोगों ने इसे अकाउंट सिक्योरिटी से जुड़ा मामला माना. फिलहाल वायरल पोस्ट और दावों से आगे की तस्वीर साफ नहीं है.
McDonald's India के वेरिफाइड X अकाउंट से सामने आई इन पोस्ट ने इंटरनेट पर जरूर हलचल मचा दी है, लेकिन इस कहानी के कई हिस्सों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है. कथित इंटर्न को वास्तव में कितने महीनों की सैलरी नहीं मिली, अमित जोशी की इसमें क्या भूमिका थी और अकाउंट को किसने इस्तेमाल किया, इन सवालों का जवाब आधिकारिक जानकारी के बिना नहीं दिया जा सकता. फिलहाल इतना जरूर है कि सैलरी विवाद और सोशल मीडिया अकाउंट टेकओवर के इस अजीब मेल ने इंटरनेट पर लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है. मामला सच है या किसी हैकिंग/अकाउंट मिसयूज का हिस्सा, यह तस्वीर साफ होने के बाद ही पता चलेगा.
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