/20रुपये एक्स्ट्रा दो, नहीं तो वापस ले जाऊंगा सामान! भारी पार्सल देख भड़का Meesho का डिलीवरी ब्वॉय; देखें Video

Meesho Delivery Partner Viral Video: आज के समय में ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए लाखों पार्सल हर दिन लोगों तक पहुंचते हैं. ग्राहक डिलीवरी चार्ज देने के बाद उम्मीद करते हैं कि उनका सामान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के घर तक पहुंचेगा. लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक महिला अपने घर पर आए डिलीवरी एजेंट से बात करती दिखाई दे रही है. बातचीत के दौरान डिलीवरी ब्वॉय साफ तौर पर कहता है कि अगर पार्सल बड़ा होगा, तो उसे पहुंचाने के लिए 20 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. महिला जब इस बारे में सवाल करती है, तो वह अपनी बात दोहराता है और कहता है कि बिना अतिरिक्त शुल्क के वह भविष्य में बड़े पार्सल नहीं पहुंचाएगा.
वायरल वीडियो में महिला डिलीवरी एजेंट से पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए? इसके जवाब में डिलीवरी ब्वॉय कहता है कि बड़े पार्सल की डिलीवरी के लिए उसे 20 रुपये अतिरिक्त चाहिए. महिला यह जानना चाहती है कि अगर वह पैसे नहीं देगी, तो क्या उसका सामान नहीं पहुंचाया जाएगा. इस पर डिलीवरी एजेंट कहता है कि वह सामान्य आकार के पार्सल तो पहुंचा देगा, लेकिन बड़े पैकेट नहीं लाएगा. वह एक बॉक्स दिखाकर समझाने की कोशिश करता है कि इस आकार तक के सामान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे बड़े पार्सल के लिए अतिरिक्त पैसे देने होंगे. महिला बार-बार उसकी बात की पुष्टि करती है और पूछती है कि क्या वह सच में अतिरिक्त पैसे न मिलने पर डिलीवरी बंद कर देगा. जवाब में डिलीवरी एजेंट अपनी मांग बार-बार दोहराता रहा.
जब महिला ने कहा कि वह इस मामले की शिकायत करेगी, तब भी डिलीवरी एजेंट पीछे हटता नहीं दिखा. वीडियो में वह आराम से जवाब देता है और शिकायत करने पर भी कोई आपत्ति नहीं जताता. इतना ही नहीं, महिला के पूछने पर उसने अपना नाम भी बता दिया. अब इस बातचीत का यही हिस्सा सोशल मीडिया पर लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि अगर वीडियो में दिखाई गई बातें सही हैं, तो ग्राहक से अतिरिक्त पैसे मांगना कंपनी के नियमों के खिलाफ माना जा सकता है. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि डिलीवरी एजेंटों पर बढ़ते काम के दबाव और कम कमाई को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
Is this arbitrary behavior of delivery boys justified?
He's demanding extra money even for a small parcel. Threatening Customer to stop the delivery if the money isn't paid! pic.twitter.com/ZPsL7e9niT
Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 7, 2026
वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. बड़ी संख्या में लोग डिलीवरी एजेंट के व्यवहार को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ग्राहक पहले से ही डिलीवरी चार्ज चुका रहे होते हैं. ऐसे में अतिरिक्त पैसे मांगना उचित नहीं माना जा सकता. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ऐसा लग रहा है, जैसे डिलीवरी ब्वॉय ने खुद प्रोडक्ट बनाया हो और उसे लेकर पूरे देश में पैदल चलकर आया हो. वहीं दूसरे यूजर ने संबंधित कंपनी को टैग करते हुए सवाल किया कि क्या ग्राहकों को ऐसा अनुभव देना कंपनी की नीति का हिस्सा है. हालांकि कुछ लोगों ने डिलीवरी ब्वॉय की स्थिति पर भी चर्चा की. उनका कहना था कि कई बार भारी पार्सल उठाने और लंबी दूरी तक पहुंचाने के बावजूद उन्हें पर्याप्त पैसा नहीं मिलता. ऐसे में इस तरह की घटनाएं डिलीवरी सिस्टम की चुनौतियों को भी सामने लाती हैं.
भारत में ऑनलाइन शॉपिंग तेजी से बढ़ रही है. छोटे शहरों से लेकर गांवों तक लोग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में डिलीवरी एजेंट और ग्राहक के बीच भरोसा बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर किसी ग्राहक से अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, तो वह कंपनी की तय प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए. व्यक्तिगत स्तर पर अतिरिक्त पैसे मांगना विवाद की वजह बन सकता है. यही कारण है कि ऐसे वीडियो सामने आने पर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और कंपनियों से जवाब की उम्मीद करते हैं.
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