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20रुपये एक्स्ट्रा दो, नहीं तो वापस ले जाऊंगा सामान! भारी पार्सल देख भड़का Meesho का डिलीवरी ब्वॉय; देखें Video

Meesho Delivery Partner Viral Video: ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में डिलीवरी पार्टनर और ग्राहकों के बीच होने वाली बातचीत अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है. इस बार एक महिला और मीशो के डिलीवरी पार्टनर के बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में डिलीवरी एजेंट बड़े पार्सल पहुंचाने के बदले 20 रुपये अतिरिक्त देने की मांग करता नजर आ रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 08, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:04 PM IST
20रुपये एक्स्ट्रा दो, नहीं तो वापस ले जाऊंगा सामान! भारी पार्सल देख भड़का Meesho का डिलीवरी ब्वॉय; देखें Video
Image Credit: Image credit: instagram/@gharkekalesh

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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