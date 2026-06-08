/20रुपये एक्स्ट्रा दो, नहीं तो वापस ले जाऊंगा सामान! भारी पार्सल देख भड़का Meesho का डिलीवरी ब्वॉय; देखें Video

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. बड़ी संख्या में लोग डिलीवरी एजेंट के व्यवहार को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ग्राहक पहले से ही डिलीवरी चार्ज चुका रहे होते हैं. ऐसे में अतिरिक्त पैसे मांगना उचित नहीं माना जा सकता. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ऐसा लग रहा है, जैसे डिलीवरी ब्वॉय ने खुद प्रोडक्ट बनाया हो और उसे लेकर पूरे देश में पैदल चलकर आया हो. वहीं दूसरे यूजर ने संबंधित कंपनी को टैग करते हुए सवाल किया कि क्या ग्राहकों को ऐसा अनुभव देना कंपनी की नीति का हिस्सा है. हालांकि कुछ लोगों ने डिलीवरी ब्वॉय की स्थिति पर भी चर्चा की. उनका कहना था कि कई बार भारी पार्सल उठाने और लंबी दूरी तक पहुंचाने के बावजूद उन्हें पर्याप्त पैसा नहीं मिलता. ऐसे में इस तरह की घटनाएं डिलीवरी सिस्टम की चुनौतियों को भी सामने लाती हैं.