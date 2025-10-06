Advertisement
टमाटर को हेडफोन लगाकर गाना सुनाता था वो! उगा दिया था दुनिया का पहला 'चौकोर टोमैटो'

Charlie Roberts: 1975 में टमाटरों के लिए संगीत! मिलिए चार्ली रॉबर्ट्स से जो टमाटरों से बात करते हैं, उन्हें संगीत सुनाते हैं और दुनिया का पहला चौकोर टमाटर उगाया है. क्यों और कैसे? जानने के लिए पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 06, 2025, 01:18 PM IST
टमाटर को हेडफोन लगाकर गाना सुनाता था वो! उगा दिया था दुनिया का पहला 'चौकोर टोमैटो'

Happy Tomatoes: साल 1975 में, ब्रिटेन के एक छोटे से कोने में एक ऐसा टमाटर-प्रजनक (tomato-breeder) था जो अपने काम को एक कला के रूप में देखता था. इनका नाम था चार्ली रॉबर्ट्स और ये किसी साधारण किस्म के टमाटर नहीं, बल्कि हैप्पी टोमैटो उगाने में महारत रखते थे. चार्ली का अपने टमाटरों के साथ रिश्ता किसी वैज्ञानिक या किसान से कहीं ज्यादा गहरा था- यह एक सुरक्षात्मक माता-पिता का अपने बच्चे के प्रति समर्पण था.

क्या कोई व्यक्ति अपने टमाटरों को संगीत सुना सकता है?

चार्ली रॉबर्ट्स मानते थे कि पौधों में भी भावनाएं होती हैं और यदि उनकी देखभाल प्यार और संगीत से की जाए तो वे बेहतर फल देते हैं. वह केवल उनकी मूलभूत जरूरतों को ही पूरा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें रोज गाना गाकर सुनाते थे और उनके लिए संगीत बजाते थे. उनका यह अनोखा तरीका ही उनके टमाटरों को 'खुश' बनाता था, जिसका नतीजा यह होता था कि उनके टमाटर खुशी से फूल जाते थे. एक रिपोर्ट के अनुसार, एक बार तो उनका एक टमाटर 4 पाउंड (लगभग 1.8 किलोग्राम) से भी अधिक हो गया था, जिसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई.

यह भी पढ़ें; ट्रेन में टॉयलेट या फाइव-स्टार होटल का बाथरूम? वायरल Video में दिखा जापान का ऐसा नज़ारा जो यकीन करना मुश्किल है!

क्या सच में दुनिया का पहला चौकोर टमाटर?

चार्ली रॉबर्ट्स केवल संगीत से ही खुश नहीं होते थे, बल्कि वह टमाटरों के विकासवादी सफर में एक कदम आगे बढ़ने में भी उनकी मदद कर रहे थे. उन्होंने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिस पर शायद ही किसी को यकीन हो. उन्होंने दुनिया का पहला चौकोर टमाटर (World's First Square Tomato) उगाया. यह कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक व्यावहारिक नवाचार था. 

चार्ली का मानना ​​था कि गोल टमाटर सैंडविच में ठीक से फिट नहीं होते, इसलिए उन्होंने एक ऐसा टमाटर विकसित किया जो चौकोर था – सैंडविच में एकदम फिट. यह आविष्कार बागवानी की दुनिया में एक मजेदार लेकिन महत्वपूर्ण कदम था. चार्ली की कहानी बताती है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती, यहां तक कि एक छोटे से टमाटर के आकार को बदलने में भी यह लागू होती है.

यह भी पढ़ें: जब ऐप्स ने नहीं दिया जवाब, तो इस महिला ने सड़क पर टांग दिए अपने इश्क के इश्तेहार!

क्या एक पति अपनी पत्नी के लिए दिल के आकार का टमाटर उगा सकता है?

चार्ली रॉबर्ट्स के दिल में न केवल टमाटरों के लिए प्यार था, बल्कि वह अपनी पत्नी के प्रति भी उतने ही समर्पित थे. चौकोर टमाटर की सफलता के बाद चार्ली एक और भावुक परियोजना पर काम कर रहे थे, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वह एक दिल के आकार का टमाटर (Heart-Shaped Tomato) उगा रहे थे. बीबीसी ने चार्ली रॉबर्ट्स पर सन 1975 में एक डॉक्यूमेंट्री शूट की थी, उसके आर्काइव का एक वीडियो 50 साल के बाद ऑन दिस डे  यानी 06 अक्टूबर को शेयर किया गया है जो काफी वायरल हो रहा है.

देखें वीडियो-

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

;