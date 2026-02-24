कुदरत का करिश्मा या कोई एलियन? इस बिल्ली के 2 नहीं, 4 कान और 2 जीभ; फोटो देखकर आंखों पर नहीं होगा यकीन

बिल्लियां और कुत्ते इंसानों के सबसे प्रिय पालतू जानवर माने जाते हैं, लेकिन कभी-कभी कुदरत ऐसा करिश्मा कर देती है कि कोई जानवर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही बिल्ली ने लोगों का दिल जीत लिया है, जिसके 2 नहीं बल्कि 4 कान और और 2 जीभ हैं. पहली नजर में इसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और कुछ तो इसे ‘एलियन कैट’ तक कह रहे हैं. लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है. तुर्की में मिली यह अनोखी बिल्ली अब इंटरनेट स्टार बन चुकी है.

टीओआई में छपी खबर के मुताबिक, तुर्की के अंकारा में पैदा हुई इस अनोखी बिल्ली का नाम मिडास है. यह बिल्ली अपने पांच भाई-बहनों के साथ एक घर के पिछले हिस्से में जन्मी. उसकी अलग दिखने वाली शक्ल ने कैनिस डोसेमेची नाम के शख्स का ध्यान खींचा, जिन्होंने उसे तुरंत गोद लेने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि वे बिल्ली खरीदना नहीं चाहते थे, बल्कि किसी स्ट्रीट कैट को बचाना चाहते थे. मिडास की क्यूटनेस और अनोखे लुक ने उसे देखते ही देखते सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया और उसके इंस्टाग्राम पर 1.25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए.

जेनेटिक म्यूटेशन से बने चार कान और अतिरिक्त जीभ

विशेषज्ञों के मुताबिक मिडास का अलग लुक किसी एलियन कि वजह से नहीं, बल्कि एक दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन का परिणाम है. इसी कारण उसके दो जोड़ी कान बने और उसकी जीभ हमेशा बाहर नजर आती है, जिसे ‘परमानेंट मलेम’ कहा जाता है. मिडास के पेट पर दिल के आकार का सफेद निशान भी है, जो उसकी पहचान को और खास बनाता है. उसका नाम ग्रीक मिथक के किंग मिडास से प्रेरित है, जिनके गधे जैसे कान मशहूर थे. यही अनोखी पहचान अब उसे दुनिया भर में लोकप्रिय बना रही है.

इंटरनेट पर वायरल हुआ '4 कानों वाला' अजूबा

वेटनरी डॉक्टर रेसात नुरी असलान ने जांच के बाद साफ किया कि मिडास की इस स्थिति से उसके स्वास्थ्य या सुनने की क्षमता पर कोई खतरा नहीं है. उन्होंने बताया कि उसके सभी कान एक ही ईयर कैनाल से जुड़े हैं और वह सामान्य जिंदगी जी रही है. इससे पहले भी कुछ जानवरों में ऐसे दुर्लभ मामले सामने आ चुके हैं, जैसे 2019 में ‘नारव्हाल’ नाम का पिल्ला, जिसके माथे पर अतिरिक्त पूंछ थी. विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार ऐसी म्यूटेशन नुकसानदेह नहीं होतीं. फिलहाल मिडास अपनी क्यूट अदाओं से इंटरनेट पर दिल जीत रही है.