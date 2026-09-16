/होमवर्क से बचने के लिए बच्चे की ऐसी कोडिंग, एक बटन दबाते ही सॉल्व हो जाते सारे मैथ्स के सवाल! बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

क्या आपने कभी सोचा है कि मैथ्स का होमवर्क आसान बनाने के लिए कोई बच्चा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है? मेलबर्न के 8 साल के नोआ विलियम्स ने कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है. जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, उस उम्र में नोआ ने कोडिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया है.
मेलबर्न के रहने वाले नोआ विलियम्स का कोडिंग का सफर किसी नॉर्मल टेक जीनियस जैसा नहीं था. जब नोआ सिर्फ 6 साल के थे, तब उन्हें मैथ्स के कैलकुलेशन और पैटर्न्स को समझने में दिक्कत होती थी. उन्होंने मैथ्स को आसान बनाने के लिए कोडिंग सीखने का फैसला किया. उन्होंने C++ जैसी टफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया, जिसका इस्तेमाल बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेमिंग और फाइनेंस सेक्टर में होता है.
C++ से की दोस्ती और सॉल्व की प्रॉब्लम
नोआ के लिए कोडिंग सिर्फ कंप्यूटर को कमांड देना नहीं था, बल्कि यह एक मजेदार गेम बन गया था. वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते, उसका रिजल्ट देखते और फिर अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते. इस तरह खेलते-खेलते नोआ कोडिंग के मास्टर बन गए.
7 साल की उम्र में Mensa में एंट्री
नोआ का दिमाग बचपन से ही आम बच्चों से काफी अलग और तेज था. जब वो सिर्फ 7 साल के थे, तब उन्होंने एक IQ टेस्ट दिया. इस टेस्ट में नोआ ने 99.9th percentile स्कोर किया, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. इस शानदार स्कोर की वजह से उन्हें इंटरनेशनल हाई IQ सोसाइटी 'Mensa' में शामिल कर लिया गया.
बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
नोआ की असली पहचान तब बनी जब एक इंडिपेंडेंट फर्म ने उनका बनाया हुआ एक कंप्यूटर प्रोग्राम पब्लिश किया. इसके बाद Guinness World Records ने आधिकारिक तौर पर नोआ विलियम्स को दुनिया का सबसे कम उम्र का प्रोफेशनल कंप्यूटर प्रोग्रामर स्वीकार किया. यह रिकॉर्ड 8 अगस्त 2025 को दर्ज हुआ, जब नोआ की उम्र सिर्फ 8 साल और 307 दिन थी.
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक 'यंगेस्ट पर्सन टू प्रोग्राम कंप्यूटर्स' का टाइटल उसे मिलता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को खुद डेवलप और राइट करता है. प्रोग्राम का मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शंस से होता है जिन्हें कंप्यूटर समझ सके और रन कर सके. नोआ ने इस क्राइटेरिया को बहुत ही कम उम्र में पूरा कर दिखाया.
रोबोटिक्स और ड्रोन में भी जमाया कब्जा
नोआ सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहे. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के 'यंग अचीवर्स' प्रोफाइल के मुताबिक, नोआ ने रोबोटिक्स और ड्रोन्स में भी अपना हाथ आजमाया है. वो कंप्यूटर की वर्चुअल दुनिया से निकलकर फिजिकल वर्ल्ड में भी नई-नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं.
नोआ विलियम्स आज दुनिया भर के उन अंडर-16 बच्चों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स जैसे फील्ड्स में बड़े-बड़े मुकाम हासिल किए हैं. नोआ की यह कहानी साबित करती है कि अगर किसी प्रॉब्लम को सही अप्रोच के साथ सॉल्व किया जाए, तो आप दुनिया बदल सकते हैं.