क्या आ गए हैं ड्रैगन के वंशज? सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है ये आग उगलने वाला नन्हा राक्षस

Fire Breathing Lizard Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक छोटी सी छिपकली दिखाई देती है, जो पहले तो सामान्य लगती है. लेकिन अचानक वह अपने मुंह से आग जैसी लपट निकालती नजर आती है. यही पल वीडियो को रहस्यमय बना देता है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. यह क्लिप इंस्टाग्राम पर ‘heypouya’ नाम के अकाउंट से शेयर की गई. पोस्ट में लिखा था, “क्या ड्रैगन सच में होते हैं? यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इसे कैद किया.” तीन दिन में ही वीडियो को 9 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल गए. तेजी से शेयर होने के बाद यह कई प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा का विषय बन गया.

यह भी पढ़ें: अनपढ़ Uber ड्राइवर ने 50,000 ट्रिप्स पूरी कर खोला अपनी कमाई का राज, दिल्ली-मुबंई के इंजीनियर्स भी ज्यादा कमा डाले!

लोगों ने क्या नाम दिया?

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेट यूजर्स ने इस ‘आग उगलने वाली छिपकली’ को मजाक में ‘चार्मेंडर’ कहना शुरू कर दिया. चार्मेंडर, मशहूर एनीमे सीरीज Pokémon का एक फायर-टाइप कैरेक्टर है. कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि “ओह, इसका नाम तो चार्मेंडर है!” वहीं कुछ ने कहा कि इसे ट्रेन करने की जरूरत है, ठीक फिल्म ‘ट्रेन योर ड्रैगन’ की तरह. वीडियो की सच्चाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. कुछ यूजर्स ने इसे एआई से बनाया गया क्लिप बताया. उनका कहना है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि ऐसे वीडियो बनाना मुश्किल नहीं. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही यह साफ है कि वीडियो कहां शूट किया गया.

लोकेशन को लेकर क्या दावा?

कुछ कमेंट्स में दावा किया गया कि यह घटना कैलिफोर्निया के लगुना बीच इलाके की है. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि उसने इस ‘ड्रैगन’ का नाम केनी रख दिया है और इलाके में पर्यटक उसे देखने आ रहे हैं. हालांकि, इन दावों की भी पुष्टि नहीं हो पाई है. कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह प्राकृतिक गैस के छोटे विस्फोट की वजह से हो सकता है. एक यूजर ने लिखा कि उनके ऑफिस के पीछे चट्टानों से कभी-कभी छोटे ‘फायरबॉल’ निकलते दिखते हैं, जिन्हें वे प्राकृतिक गैस समझते थे. यानी संभव है कि छिपकली के पास किसी गैस के कारण आग जैसी लपट दिखी हो.

यह भी पढ़ें: 100 साल तक वैज्ञानिक भी थे फेल, अब खुला अंटार्कटिका के 'खूनी झरने' का सबसे खौफनाक राज!

फिलहाल यह वीडियो रहस्य बना हुआ है. न तो किसी वैज्ञानिक संस्था ने इसकी पुष्टि की है और न ही इसे पूरी तरह फेक घोषित किया गया है. लेकिन इतना तय है कि इसने लोगों की कल्पना को जरूर जगा दिया है. सवाल अब भी वही है क्या यह महज एक ट्रिक है, प्राकृतिक घटना है, या सच में कोई अनोखा जीव?

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.