Advertisement
trendingNow13122147
Hindi Newsजरा हटकेक्या आ गए हैं ड्रैगन के वंशज? सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है ये आग उगलने वाला नन्हा राक्षस

क्या आ गए हैं ड्रैगन के वंशज? सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है ये आग उगलने वाला नन्हा राक्षस

Fire Breathing Lizard: सोशल मीडिया पर एक छोटे ‘आग उगलने वाले छिपकली’ का वीडियो वायरल हो गया है. लोग इसे ‘पोकेमॉन’ के कैरेक्टर चार्मेंडर से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ इसे एआई या फेक बता रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 25, 2026, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आ गए हैं ड्रैगन के वंशज? सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है ये आग उगलने वाला नन्हा राक्षस

Fire Breathing Lizard Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक छोटी सी छिपकली दिखाई देती है, जो पहले तो सामान्य लगती है. लेकिन अचानक वह अपने मुंह से आग जैसी लपट निकालती नजर आती है. यही पल वीडियो को रहस्यमय बना देता है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. यह क्लिप इंस्टाग्राम पर ‘heypouya’ नाम के अकाउंट से शेयर की गई. पोस्ट में लिखा था, “क्या ड्रैगन सच में होते हैं? यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इसे कैद किया.” तीन दिन में ही वीडियो को 9 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल गए. तेजी से शेयर होने के बाद यह कई प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा का विषय बन गया.

यह भी पढ़ें: अनपढ़ Uber ड्राइवर ने 50,000 ट्रिप्स पूरी कर खोला अपनी कमाई का राज, दिल्ली-मुबंई के इंजीनियर्स भी ज्यादा कमा डाले!

लोगों ने क्या नाम दिया?

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेट यूजर्स ने इस ‘आग उगलने वाली छिपकली’ को मजाक में ‘चार्मेंडर’ कहना शुरू कर दिया. चार्मेंडर, मशहूर एनीमे सीरीज Pokémon का एक फायर-टाइप कैरेक्टर है. कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि “ओह, इसका नाम तो चार्मेंडर है!” वहीं कुछ ने कहा कि इसे ट्रेन करने की जरूरत है, ठीक फिल्म ‘ट्रेन योर ड्रैगन’ की तरह. वीडियो की सच्चाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. कुछ यूजर्स ने इसे एआई से बनाया गया क्लिप बताया. उनका कहना है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि ऐसे वीडियो बनाना मुश्किल नहीं. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही यह साफ है कि वीडियो कहां शूट किया गया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pouya Hashemi (@heypouya)

 

लोकेशन को लेकर क्या दावा?

कुछ कमेंट्स में दावा किया गया कि यह घटना कैलिफोर्निया के लगुना बीच इलाके की है. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि उसने इस ‘ड्रैगन’ का नाम केनी रख दिया है और इलाके में पर्यटक उसे देखने आ रहे हैं. हालांकि, इन दावों की भी पुष्टि नहीं हो पाई है. कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह प्राकृतिक गैस के छोटे विस्फोट की वजह से हो सकता है. एक यूजर ने लिखा कि उनके ऑफिस के पीछे चट्टानों से कभी-कभी छोटे ‘फायरबॉल’ निकलते दिखते हैं, जिन्हें वे प्राकृतिक गैस समझते थे. यानी संभव है कि छिपकली के पास किसी गैस के कारण आग जैसी लपट दिखी हो.

यह भी पढ़ें: 100 साल तक वैज्ञानिक भी थे फेल, अब खुला अंटार्कटिका के 'खूनी झरने' का सबसे खौफनाक राज!

फिलहाल यह वीडियो रहस्य बना हुआ है. न तो किसी वैज्ञानिक संस्था ने इसकी पुष्टि की है और न ही इसे पूरी तरह फेक घोषित किया गया है. लेकिन इतना तय है कि इसने लोगों की कल्पना को जरूर जगा दिया है. सवाल अब भी वही है क्या यह महज एक ट्रिक है, प्राकृतिक घटना है, या सच में कोई अनोखा जीव? 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

lizard

Trending news

जितनी बार पीएम आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन...स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार पीएम आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन...स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
PM Modi Israel visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
West Bengal news
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
NCERT book
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?