डिप्रेशन होते ही पत्थर खाने लगती है ये महिला! 20 साल में गटक गई कई किलो कंकड़, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Woman Gorges On Stones When Stressed: दुनिया के अलग-अलग कोनों से अजीबोगरीब आदतों के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन यह मामला वाकई में सिर चकरा देने वाला है. एक महिला को कच्ची मिट्टी या चॉक नहीं, बल्कि सड़क पर पड़े कड़े पत्थर खाने की ऐसी लत है कि वह हर दिन इन्हें मजे से चबाती नजर आती है.
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Woman Gorges On Stones When Stressed: दुनिया में लोगों की अजीब आदतों की कमी नहीं है, लेकिन अमेरिका की एक महिला की कहानी सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे. जहां लोग तनाव या दुख के समय चॉकलेट, आइसक्रीम या पसंदीदा खाना खाते हैं, वहीं एक महिला ऐसी है जो अपना मूड ठीक करने के लिए पत्थर खाती है. सुनने में भले ही यह किसी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन यह सच है.
यह कहानी अमेरिका के वर्जीनिया की रहने वाली 45 वर्षीय टेरेसा विडेनर की है, जो पिछले कई सालों से एक बेहद अनोखी आदत की वजह से चर्चा में हैं. दो बच्चों की मां टेरेसा को पत्थर खाने की ऐसी लत लग गई कि अब यह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. अमेरिकी टीवी शो माई स्ट्रेंज एडिक्शन में उन्होंने बताया कि जब भी वह दुखी, तनाव में या परेशान होती हैं, तो पत्थर उन्हें सुकून देते हैं. वह पिछले 20 से अधिक सालों से पत्थर खाती आ रही हैं.
TLC टीवी के शो माई स्ट्रेंज एडिक्शन में टेरेसा ने बताया कि पिछले करीब 20 सालों से वह औसतन हर हफ्ते लगभग 3 पाउंड, मतलब करीब डेढ़ किलो से ज्यादा पत्थर खा जाती हैं. अगर पूरे जीवन का हिसाब लगाया जाए तो वह अब तक 3000 पाउंड से ज्यादा पत्थर खा चुकी हैं. यह वजन एक विशाल व्हेल के वजन के बराबर बताया जा रहा है. सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके लिए पत्थर सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि एक तरह का भावनात्मक सहारा बन चुके हैं. टेरेसा कहती हैं कि जब भी उनका दिन खराब होता है, वह अपने घर में रखे खास पत्थरों के डिब्बे से पत्थर निकालकर खाने लगती हैं.
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आम लोगों की तरह टेरेसा की भी अपनी पसंद है. वह हर पत्थर नहीं खातीं. उन्हें मुलायम और जल्दी टूटने वाले पत्थर ज्यादा पसंद आते हैं. घूमने के दौरान वह ऐसे पत्थर ढूंढती हैं, जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सके. उन्होंने बताया कि उन्हें पत्थरों का मिट्टी जैसा स्वाद अच्छा लगता है. कई बार तो वह पत्थरों पर लगी मिट्टी को भी चाट लेती हैं. पत्थर चबाने के लिए वह अपने मुंह के एक ही हिस्से का इस्तेमाल करती हैं. उनका कहना है कि इतने सालों तक पत्थर चबाने की वजह से उस तरफ के दांत और मजबूत हो गए हैं.
टेरेसा की जिंदगी में एक दिलचस्प मोड़ भी आया. उन्होंने बताया कि शादी के बाद उनकी यह आदत थोड़ी कम हुई है. उनके पति जिम विडेनर पहले यह जानकर हैरान रह गए थे कि उनकी पत्नी पत्थर खाती है. लेकिन बाद में उन्होंने इसे समझा और टेरेसा का साथ दिया. टेरेसा कहती हैं कि शादी के बाद वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी हैं, इसलिए पत्थर खाने की जरूरत भी कम महसूस होती है. हालांकि, वह मानती हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो पत्थर ही उन्हें सबसे ज्यादा राहत देते हैं.
डॉक्टरों के अनुसार, टेरेसा एक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसे पिका डिसऑर्डर कहा जाता है. इस बीमारी में लोगों को ऐसी चीजें खाने की इच्छा होती है, जो सामान्य भोजन नहीं होतीं. कुछ लोग साबुन, स्पंज, मिट्टी या दूसरी अजीब चीजें खाने लगते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि शरीर में आयरन या दूसरे जरूरी पोषक तत्वों की कमी इसकी एक वजह हो सकती है. डॉक्टरों ने बताया कि टेरेसा को एनीमिया की समस्या भी है और संभव है कि इसी वजह से उन्हें पत्थर खाने की इच्छा होती हो.
दिलचस्प बात यह है कि कुछ जानवर भी पाचन ठीक रखने के लिए पत्थर खाते हैं. हालांकि इंसानों में ऐसे मामले बेहद कम देखने को मिलते हैं. टेरेसा कहती हैं कि उन्हें अब तक कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं हुई, लेकिन कभी-कभी पेट दर्द और दूसरी परेशानियां जरूर होती हैं. फिलहाल उनकी कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. सोशल मीडिया पर भी लोग यह जानकर हैरान हैं कि कोई इंसान दुख दूर करने के लिए चॉकलेट नहीं, बल्कि पत्थरों को अपना सहारा बना सकता है.
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