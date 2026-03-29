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Hindi Newsजरा हटकेइंसान नहीं यमदूत हैं हम! आखिर क्यों इन आदिम जनजातियों से मिलते ही बिछ जाती हैं लाशें?

इंसान नहीं 'यमदूत' हैं हम! आखिर क्यों इन आदिम जनजातियों से मिलते ही बिछ जाती हैं लाशें?

हजार साल पुरानी जीवनशैली जीता है. न मोबाइल, न बिजली, न बाजार सिर्फ जंगल पर निर्भर. बाहरी संपर्क उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि मामूली बीमारियां भी जानलेवा हो सकती हैं. पुरुष शिकार करते हैं, महिलाएं जड़ें और फल इकट्ठा करती हैं. परंपराएं जैसे जहरीले तीर, शहद संग्रह और अनोखी भाषा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही हैं. विशेषज्ञ कहते हैं, इन्हें आधुनिक समाज में लाने से बचाना चाहिए और उनकी दुनिया का सम्मान करना सबसे सुरक्षित उपाय है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 29, 2026, 01:07 PM IST
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अफ्रीका महाद्वीप की धरती पर कई जनजातियां बसती हैं, लेकिन तंजानिया के उत्तरी इलाके में रहने वाला हड्जा कबीला सबसे अलग माना जाता है. करीब 60 हजार साल पुरानी जीवनशैली जीने वाले ये लोग आज भी आधुनिक दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं. न मोबाइल, न बिजली और न ही कोई बाजार... इनकी जिंदगी पूरी तरह जंगल पर निर्भर है. करीब 1500 लोगों का यह समुदाय दुनिया का आखिरी शुद्ध हंटर-गेदरर माना जाता है. 

बाहरी दुनिया इनके लिए खतरा क्यों बन जाती है?

इन जनजातियों से संपर्क करना बेहद खतरनाक हो सकता है और इसका कारण सिर्फ उनका व्यवहार नहीं बल्कि हमारी मौजूदगी भी है. हमारे शरीर में कई बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता होती है, लेकिन हड्जा जैसे समुदायों में यह नहीं होती. बीबीसी में छपी एक स्टोरी के मुताबिक, बाहरी लोगों के संपर्क में आते ही ये लोग मामूली बीमारियों से भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं. इतिहास गवाह है कि कई जनजातियां सिर्फ इसी कारण खत्म हो गईं. इसलिए इन्हें बचाने के लिए दूरी बनाए रखना ही सबसे सुरक्षित उपाय माना जाता है.

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इनकी जिंदगी का हर दिन कैसा होता है?

हड्जा कबीले की जिंदगी पूरी तरह प्रकृति के इर्द-गिर्द घूमती है. पुरुष सुबह उठते ही धनुष-बाण लेकर शिकार पर निकल जाते हैं और कई घंटों तक जंगल में जानवरों का पीछा करते हैं. महिलाएं जड़ें, फल और बेरियां इकट्ठा करती हैं जो उनके खाने का बड़ा हिस्सा होता है. बीबीसी में छपी एक स्टोरी के मुताबिक, इनके पास न कोई स्थायी घर है और न ही पैसे का कोई सिस्टम. जो भी चाहिए, वह जंगल से ही मिलता है. यही कारण है कि इनकी जीवनशैली आज भी हजारों साल पुरानी बनी हुई है.

उनकी परंपराएं इतनी अनोखी क्यों हैं?

हड्जा कबीले की परंपराएं भी बेहद खास हैं. ये लोग मधुमक्खियों के छत्तों को धुएं से बेहोश करके शहद निकालते हैं, जो काफी जोखिम भरा काम है. इनके तीर जहरीले पौधों से तैयार किए जाते हैं, जिससे शिकार आसान हो जाता है. बीबीसी में छपी एक स्टोरी के मुताबिक, इनकी भाषा भी बेहद अनोखी है, जिसमें ‘क्लिक’ जैसी आवाजें होती हैं और इसका कोई लिखित रूप नहीं है. ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और इनके जीवन का अहम हिस्सा हैं. 

क्या हमें इन्हें अपनी दुनिया में लाना चाहिए?

यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या इन जनजातियों को आधुनिक समाज में शामिल कर देना चाहिए. लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है. बीबीसी में छपी एक स्टोरी के मुताबिक, जब भी आदिम जनजातियां बाहरी दुनिया के संपर्क में आई हैं, उन्हें बीमारियों और सामाजिक बदलावों का सामना करना पड़ा है. ये लोग प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीते हैं और अपनी जरूरतें खुद पूरी करते हैं. ऐसे में बेहतर यही है कि हम उन्हें उनके हाल में रहने दें और उनकी दुनिया का सम्मान करें. 

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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