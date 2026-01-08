आखिर कौन है दुनिया का सबसे धनी राजा? अरबपति बिजनेसमैन भी पानी भरते हैं इनके आगे, जानें कितनी है प्रॉपर्टी

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेआखिर कौन है दुनिया का सबसे धनी राजा? अरबपति बिजनेसमैन भी पानी भरते हैं इनके आगे, जानें कितनी है प्रॉपर्टी

दुनिया के सबसे अमीर राजा थाईलैंड के किंग महा वजीरालोंगकोर्न की दौलत अरबपतियों से भी कहीं आगे है. निजी जेट, हजारों प्रॉपर्टी और शाही निवेशों से जुड़ी पूरी कहानी सामने आई है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 08, 2026, 08:13 AM IST
World Richest King: थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न, जिन्हें किंग रामा दशम के नाम से भी जाना जाता है. उन्हें दुनिया का सबसे अमीर सम्राट माना जाता है. उनकी अनुमानित कुल संपत्ति करीब 50 अरब डॉलर यानी लगभग 45 लाख करोड़ रुपये बताई जाती है. यह आंकड़ा दुनिया के कई मशहूर अरबपतियों की नेटवर्थ से कहीं ज्यादा है, जिसने उन्हें वैश्विक चर्चा का विषय बना दिया है.

राजगद्दी तक पहुंचने की कहानी क्या रही?

1952 में जन्मे किंग रामा दशम, थाईलैंड के दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल्यादेज और महारानी सिरिकिट के इकलौते बेटे हैं. बचपन से ही उन्हें राजगद्दी के लिए तैयार किया गया. पिता के निधन के बाद उन्होंने थाईलैंड के राजा के रूप में सत्ता संभाली और दुनिया की सबसे पुरानी राजशाही परंपराओं में से एक को आगे बढ़ाया. किंग रामा दशम की दौलत का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट से आता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास थाईलैंड में करीब 6,000 हेक्टेयर जमीन है. क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो, जो 2018 से सीधे उनके नियंत्रण में है, अकेले बैंकॉक में लगभग 17,000 प्रॉपर्टीज का प्रबंधन करता है. इनसे होने वाली किराये की आमदनी हर साल हजारों करोड़ रुपये तक पहुंचती है.

40 हजार से ज्यादा प्रॉपर्टी कैसे बढ़ाती हैं दौलत?

बताया जाता है कि राजा देशभर में 40,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज लीज पर देते हैं. इनमें लग्जरी होटल, कमर्शियल बिल्डिंग्स, महल और रिसॉर्ट शामिल हैं. इन संपत्तियों से मिलने वाली स्थायी आय उनकी कुल संपत्ति को लगातार बढ़ाती रहती है और उन्हें दुनिया के सबसे अमीर शासकों में शीर्ष पर बनाए रखती है. रियल एस्टेट के अलावा किंग रामा दशम का कॉरपोरेट साम्राज्य भी बेहद मजबूत है. उनके पास थाईलैंड के दूसरे सबसे बड़े बैंक, सियाम कमर्शियल बैंक में 23 प्रतिशत हिस्सेदारी है. इसके साथ ही सियाम सीमेंट ग्रुप में 33 प्रतिशत हिस्सेदारी भी उनके नाम है, जो देश का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह माना जाता है.

शाही लग्जरी का स्तर कितना भव्य है?

राजा की शाही जीवनशैली भी उतनी ही चर्चित है. उनके पास 38 से ज्यादा प्राइवेट जेट और हेलिकॉप्टर, सोने से मढ़ी हुई यॉट और रोल्स-रॉयस, बेंटले व मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारों का विशाल कलेक्शन बताया जाता है. इसके अलावा हीरे, दुर्लभ रत्न और कीमती धातुओं का भी उनके पास बड़ा संग्रह है. किंग रामा दशम का निजी जीवन भी अक्सर सुर्खियों में रहा है. उन्होंने अब तक कई शादियां की हैं, जिनमें कुछ रिश्ते विवादों के चलते टूट गए. उनकी शादियां और रिश्ते लंबे समय से मीडिया और जनता के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो उनकी शाही छवि को और भी रहस्यमय बना देते हैं.

