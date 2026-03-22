इंजीनियरिंग छोड़ी और बन गए 'सेबों के मसीहा'! 25 साल की मेहनत से बचा लीं 1200 लुप्त प्रजातियां, दुनिया कर रही सलाम

'एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे' वाली कहावत तो हम सबने सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सेब को आप बड़े चाव से खाते हैं, उसकी सैकड़ों किस्में इतिहास के पन्नों से गायब हो चुकी हैं? आज सुपरमार्केट में केवल गिने-चुने लाल सेब ही नजर आते हैं, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना के एक रिटायर्ड केमिकल इंजीनियर टॉम ब्राउन ने इस सच्चाई को बदलने की ठान ली. जिन्हें आज दुनिया 'एप्पल हंटर' के नाम से जानती है, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद के 25 साल मशीनों के पीछे नहीं, बल्कि खोए हुए सेबों की तलाश में लगा दिए. यह कहानी एक ऐसे जुनून की है जिसने लुप्त हो चुकी 1200 से अधिक प्रजातियों को दोबारा धरती पर जिंदा कर दिया.

एक इत्तेफाक से शुरू हुआ 25 सालों का 'एप्पल रेस्क्यू मिशन'

टॉम ब्राउन के इस अनोखे सफर की शुरुआत 1990 के दशक के अंत में एक किसान बाजार (फार्मर्स मार्केट) से हुई. वहां उन्होंने सेबों की ऐसी किस्में देखीं जिनके नाम और स्वाद के बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था. जब उन्हें पता चला कि पारंपरिक खेती खत्म होने के साथ ये दुर्लभ किस्में भी दम तोड़ रही हैं, तो उनके भीतर का इंजीनियर जाग उठा. 20वीं सदी की शुरुआत में केवल अपलाचियन क्षेत्र में हजारों तरह के सेब होते थे, लेकिन व्यावसायिक खेती ने उन्हें सीमित कर दिया. टॉम ने इसे केवल एक फल नहीं, बल्कि अपनी कृषि विरासत का नुकसान माना और इसे बचाने के लिए निकल पड़े.

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पुराने बागों और जंगलों में 'सेब के शिकार' की अनकही दास्तां

टॉम ब्राउन का काम आसान नहीं था. उन्होंने लुप्त हो चुके पेड़ों को खोजने के लिए पूर्वी अमेरिका के ग्रामीण इलाकों की खाक छानी. वे पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते, स्थानीय बुजुर्गों से बात करते और घंटों तक घने जंगलों या छोड़े जा चुके खेतों में भटकते. कई बार उन्हें एक दुर्लभ पेड़ किसी पुराने घर के पिछवाड़े या सुनसान खेत के कोने में मिलता. टॉम बताते हैं कि केवल पेड़ ढूंढना काफी नहीं था, उसे बचाना असली चुनौती थी. उन्होंने ग्राफ्टिंग (कलम बांधने) की तकनीक सीखी ताकि उन बूढ़े और मरते हुए पेड़ों की टहनियों से नए पौधे तैयार किए जा सकें और उस प्रजाति को अमर बनाया जा सके.

1200 किस्मों का जीवित खजाना और जैव विविधता का रक्षक

पिछले ढाई दशकों में टॉम ने 1200 से अधिक ऐसी सेब की प्रजातियों को फिर से उगाया है, जिन्हें दुनिया मृत मान चुकी थी. उन्होंने खुद का एक विशाल बगीचा (ऑर्चर्ड) तैयार किया है, जो आज एक 'लिविंग म्यूजियम' की तरह काम करता है. यहाँ वे सेबों का अध्ययन करते हैं और उनकी आनुवंशिक विशेषताओं को संरक्षित करते हैं. टॉम केवल खुद पेड़ नहीं उगाते, बल्कि वे जनता को भी ये पौधे उपलब्ध कराते हैं ताकि यह विरासत केवल एक जगह तक सीमित न रहे. उनका यह प्रयास भविष्य की खेती के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बदलती जलवायु में ये प्राचीन किस्में काफी मददगार साबित हो सकती हैं.

स्वाद, संस्कृति और इतिहास को सहेजने का महान प्रयास

टॉम ब्राउन का यह मिशन सिर्फ फलों को बचाने तक सीमित नहीं है, यह हमारी संस्कृति और इतिहास को बचाने की कोशिश है. हर सेब की किस्म के पीछे एक कहानी, एक क्षेत्र और वहां के लोगों की परंपराएं जुड़ी हैं. आज उनके इस काम की वजह से बड़े-बड़े शेफ और किसान फिर से इन प्राचीन स्वादों की ओर लौट रहे हैं. टॉम ने साबित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति ठान ले, तो वह विलुप्त हो रही जैव विविधता को नया जीवन दे सकता है. उनकी मेहनत ने सुनिश्चित किया है कि आने वाली पीढ़ियां केवल लाल और हरे सेब ही नहीं, बल्कि इतिहास के उन 1200 स्वादों को भी चख सकेंगी जो लगभग खो चुके थे.