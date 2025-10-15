Advertisement
93 की उम्र में पिता, 73 में मां बनीं महिला! जानिए उन बुजुर्ग पैरेंट्स की कहानियां जिन्होंने दुनिया में रचा इतिहास

Oldest Parents: दुनिया के सबसे बुज़ुर्ग माता-पिता की कहानियां हैरान कर देने वाली हैं. 93 साल के पिता से लेकर 73 साल की मां तक, जानिए कैसे उम्र को चुनौती देकर इन्होंने फिर से पेरेंटहुड को अपनाया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 15, 2025, 01:24 PM IST
World Record Parents: ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर जॉन लेविन ने 93 साल की उम्र में पिता बनकर दुनिया को चौंका दिया है. लगभग 100 साल के इस डॉक्टर ने हाल ही में अपने बेटे गैबी का स्वागत किया है. उनकी पत्नी डॉ. लू की उम्र सिर्फ 37 साल है, और ये उनका पहला बच्चा है. जॉन लेविन ने बताया कि वे अब दूसरे बच्चे की भी योजना बना रहे हैं. जॉन के पहले विवाह से उनके तीन बच्चे पहले से हैं, जिनकी उम्र अब साठ के पार है.

बढ़ती उम्र में मां-बाप बनने का शौक क्यों?

जहां आज की युवा पीढ़ी शादी और बच्चों को लेकर टालमटोल कर रही है, वहीं पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग बढ़ती उम्र में भी पेरेंटहुड को जी रहे हैं. ये वो लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी ‘पिता’ या ‘मां’ कहलाने की खुशी को महसूस करना चाहते हैं. उनके लिए उम्र महज एक संख्या है, चाहत अब भी ज़िंदा है.

कौन-कौन बुज़ुर्ग उम्र में बने पेरेंट और कैसे?

जॉन लेविन अकेले नहीं हैं जिन्होंने बुढ़ापे में पेरेंटहुड को अपनाया. हॉलीवुड के मशहूर एक्टर रॉबर्ट डी नीरो ने 79 साल की उम्र में अपने सातवें बच्चे का स्वागत किया था. वहीं अरबपति बर्नी एकलस्टोन ने 89 साल की उम्र में अपने चौथे बेटे ‘ऐस’ का जन्म देखा. उन्होंने कहा, “मेरी पत्नी के पास अब कोई होगा, जब मैं नहीं रहूंगा.”

क्या दुनिया में बुज़ुर्ग पितृत्व का कोई रिकॉर्ड भी है?

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाले लेस कोली अब तक के सबसे बुज़ुर्ग कानूनी पिता माने जाते हैं. उन्होंने 92 साल 10 महीने की उम्र में अपने नौवें बच्चे को जन्म दिया था. दिलचस्प बात यह है कि वे बच्चे की मां से 90 की उम्र में एक डेटिंग एजेंसी के जरिए मिले थे.

क्या महिलाएं भी बुजुर्ग होकर मां बन रही हैं?

केवल पुरुष ही नहीं, कई महिलाओं ने भी उम्र की सीमाओं को लांघ दिया है. 73 साल की ओमकारी पंवार जैसी महिलाओं ने भारत में IVF तकनीक की मदद से जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था. हालांकि डॉक्टरों के अनुसार इतनी उम्र में गर्भावस्था शरीर के लिए जोखिमभरी हो सकती है, पर इन महिलाओं ने अपनी इच्छा को प्राथमिकता दी. कुछ लोग इन्हें ‘मिरेकल पेरेंट्स’ कहते हैं, तो कुछ बिना जिम्मेदारी की उम्र में जिम्मेदारी. इन लोगों ने साबित किया है कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा

