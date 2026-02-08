Advertisement
हवा में नहीं, जमीन पर रेंगती है साक्षात मौत! कैमरे के सामने आया अब तक का सबसे विशालकाय सांप, देखें वीडियो

इंडोनेशिया में मिले 7.22 मीटर लंबे विशाल रेटिकुलेटेड पायथन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. ‘इबू बैरोन’ नाम का यह अजगर संरक्षण में सुरक्षित है और इंसान-वन्यजीव टकराव की बढ़ती चुनौती को उजागर करता है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:46 AM IST
जंगलों में छिपी दुनिया कई बार ऐसी सच्चाइयों से पर्दा उठाती है, जिन्हें देखकर इंसान की रूह तक कांप जाए. आमतौर पर हम सांपों को तस्वीरों या छोटे वीडियो में देखते हैं, लेकिन जब कैमरे के सामने कोई ऐसा जीव आ जाए जिसकी लंबाई और ताकत कल्पना से भी बाहर हो, तो हैरानी लाजमी है. हाल ही में एक ऐसा ही नजारा सामने आया, जिसने वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स से लेकर आम लोगों तक सभी को चौंका दिया. यह खोज न सिर्फ डर पैदा करती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन किस कदर बिगड़ चुका है. आइए जानते हैं उस विशालकाय अजगर की पूरी कहानी, जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

 दुनिया का सबसे लंबा अजगर

इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में जनवरी के अंत में एक ऐसी खोज हुई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया. मारोस क्षेत्र में मिले इस विशाल रेटिकुलेटेड पायथन को जब विशेषज्ञों ने मापा, तो उसकी लंबाई 7.22 मीटर निकली. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे अब तक के सबसे लंबे प्रमाणित जंगली सांपों में शामिल किया है. इस मादा अजगर का नाम इबू बैरोन रखा गया है, जिसका अर्थ है राजघराने की महिला. विशेषज्ञों के मुताबिक यह अजगर लगभग एक फुटबॉल गोलपोस्ट जितना लंबा है. यदि इसे पूरी तरह आराम की स्थिति में मापा जाता, तो इसकी लंबाई 7.9 मीटर तक पहुंच सकती थी.

वजन 96.5 किलोग्राम

इस विशाल अजगर का वजन 96.5 किलोग्राम दर्ज किया गया, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि भोजन करने के बाद इसका वजन 100 किलो से ज्यादा हो सकता है. खास बात यह रही कि माप के दौरान अजगर को एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता था. इस रिकॉर्ड प्रक्रिया में इंडोनेशिया और बाली के अनुभवी विशेषज्ञ शामिल रहे. टीम का नेतृत्व दियाज नुग्राहा ने किया, जबकि फोटोग्राफी और प्रलेखन में राडू फ्रेन्टियू ने अहम भूमिका निभाई. शोधकर्ता जॉर्ज बेकालोनी ने इन सभी जानकारियों को सार्वजनिक किया.

 

 इंसानों के लिए बढ़ा खतरा

फिलहाल इबू बैरोन को मारोस काउंटी में संरक्षणवादी बूदी पुरवांतो के निजी सैंक्चुअरी में सुरक्षित रखा गया है. आमतौर पर गांवों के पास दिखने वाले इतने बड़े सांपों को डर के कारण मार दिया जाता है, लेकिन इस बार समय रहते बचाव किया गया. विशेषज्ञों का कहना है कि जंगलों के सिकुड़ते दायरे, शिकार की कमी और अवैध व्यापार के चलते बड़े अजगर अब बस्तियों के करीब आने लगे हैं. इससे इंसान और वन्यजीव के बीच टकराव बढ़ रहा है. इससे पहले सबसे लंबा प्रमाणित जंगली अजगर 6.95 मीटर का था, जो 1999 में बोर्नियो में मिला था—इबू बैरोन ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

 FAQs

सवाल; इबू बैरोन कहां मिला था?
जवाब:इबू बैरोन इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के मारोस क्षेत्र में मिला था.

सवाल; इस अजगर की लंबाई कितनी है?
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इसकी लंबाई 7.22 मीटर है.

सवाल; क्या यह दुनिया का सबसे लंबा सांप है?
जवाब: यह अब तक का सबसे लंबा प्रमाणित जंगली रेटिकुलेटेड पायथन है.

सवाल; फिलहाल अजगर को कहां रखा गया है?
जवाब: इसे मारोस काउंटी में एक निजी सैंक्चुअरी में सुरक्षित रखा गया है.

सवाल; इतने बड़े सांप इंसानों के पास क्यों दिखने लगे हैं?
जवाब: जंगलों की कटाई, शिकार की कमी और आवास खत्म होने से सांप बस्तियों के पास आने लगे हैं.

