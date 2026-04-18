Mosquito Bite: मच्छरों की 'मम्मी' बनी ये रिसर्चर! अपना खून पिलाकर कर रही है बड़ी रिसर्च, वीडियो देख लोग पूछ रहे ऐसे सवाल

रिसर्च को पूरा करने के लिए रिसर्चर कड़ी मेहनत करते हैं. प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं. लेकिन मच्छरों पर रिसर्च कर रही एक महिला सोशल मीडिया पर छाई हुई है. इसकी वजह ये है कि वो अपनी रिसर्च के लिए अजीबोगरीब हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रही है. दरअसल वीडियो में देखा जा सकता है कि मेलबर्न की ये वैज्ञानिक लैब में पाले गए मच्छरों को अपने हाथ से खून पिलाती नजर आ रही हैं. लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है?

क्या दिखा वीडियो में?

इस वायरल वीडियो में वैज्ञानिक एक कंटेनर में भरे मच्छरों को टेबल पर रखती हैं और फिर उसमें एक ट्यूब के जरिए अपना हाथ डाल देती हैं. जैसे ही उनका हाथ अंदर जाता है, मच्छर उनके खून पर फीड करने लगते हैं. यह पूरा प्रोसेस लैब में मच्छरों को जिंदा रखने के लिए किया जाता है. देखने वालों के लिए यह नजारा काफी चौंकाने वाला था. कई लोगों ने कहा कि यह डरावना है, तो कुछ ने इसे साइंस का अनोखा प्रयोग बताया. वीडियो तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

क्यों पिलाया अपना ही खून?

वैज्ञानिक के अनुसार, लैब में पाले गए मच्छरों को जिंदा रखने और उनके व्यवहार को समझने के लिए खून जरूरी होता है. आमतौर पर आर्टिफिशियल सिस्टम से भी उन्हें फीड कराया जाता है, लेकिन वह काफी समय लेने वाला और जटिल होता है. ऐसे में खुद खून पिलाना आसान और प्राकृतिक तरीका माना जाता है. इससे मच्छर अपने नैचुरल तरीके से व्यवहार करते हैं, जिससे रिसर्च ज्यादा सटीक होती है. यही कारण है कि कई बार रिसर्चर खुद यह जिम्मेदारी लेते हैं.

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क्या इससे खतरा होता है?

वीडियो में दिखा कि मच्छरों के काटने के बाद वैज्ञानिक के हाथ पर कई लाल निशान पड़ गए थे. हालांकि उन्होंने बताया कि उन्हें ज्यादा गंभीर रिएक्शन नहीं होता. हल्की खुजली और सूजन होती है, जो कुछ घंटों में खत्म हो जाती है. ठंडे पानी से यह परेशानी और कम हो जाती है. उन्होंने यह भी साफ किया कि लैब में पाले गए मच्छर पूरी तरह सुरक्षित होते हैं और उनसे डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा नहीं होता. इसलिए यह प्रक्रिया कंट्रोल्ड माहौल में ही की जाती है.

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लोगों ने क्या कहा?

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने पूछा कि आखिर मच्छरों को पालने की जरूरत ही क्या है, तो कुछ ने मजाक में कहा कि इतने मच्छर सिर्फ 7 दिन जीने के लिए हैं. वहीं कई लोग यह जानना चाहते थे कि क्या यह पूरी तरह सुरक्षित है. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों के लिए हैरानी और जिज्ञासा दोनों का कारण बन गया. यह घटना दिखाती है कि साइंस के पीछे कई बार ऐसे अनोखे और अजीब तरीके भी अपनाने पड़ते हैं.