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हां, हम Instagram पर सबसे ज्यादा फेमस हैं! G7 समिट में PM मोदी और मेलोनी ने फिर बिखेरा 'Melodi' का जादू, वीडियो वायरल

Melodi Craze at G7 Summit: G7 समिट में दुनिया के बड़े नेता वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जुटे, लेकिन इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की एक छोटी सी बातचीत ने सोशल मीडिया पर फिर हलचल मचा दी. दोनों नेताओं के बीच हल्के-फुल्के अंदाज ने एक बार फिर 'Melodi' ट्रेंड को चर्चा में ला दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 16, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:02 PM IST
हां, हम Instagram पर सबसे ज्यादा फेमस हैं! G7 समिट में PM मोदी और मेलोनी ने फिर बिखेरा 'Melodi' का जादू, वीडियो वायरल

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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