मोदी और मेलोनी की दोस्ती से जुड़ा 'Melodi' शब्द कोई आधिकारिक नाम नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे बनाया है. यह नाम नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के सरनेम को मिलाकर बनाया गया है. पिछले कुछ सालों में यह शब्द सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. दोनों नेताओं की जब भी कोई तस्वीर या वीडियो सामने आती है, तो इंटरनेट पर #Melodi नाम से मीम्स और पोस्ट वायरल होने लगते हैं. इसकी शुरुआत साल 2023 में हुई थी, जब दुबई में COP28 समिट के दौरान मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी शेयर की थी. उस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा था, 'Good friends at COP28 #Melodi.' इसके बाद यह हैशटैग तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने इसे लेकर मजेदार मीम्स, एडिटेड वीडियो और फैन पोस्ट बनाने शुरू कर दिए.