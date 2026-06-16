Melodi Craze at G7 Summit: फ्रांस के एवियन-ले-बैन में आयोजित G7 समिट में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए. बैठक में ग्लोबल इश्यूज, आर्थिक चुनौतियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई. लेकिन इस बड़े राजनीतिक मंच के बीच एक ऐसा पल भी आया, जिसने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यह पल था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात का. दोनों नेताओं की बातचीत भले ही कुछ सेकंड की थी, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर एक बार फिर तहलका मचा दिया. इस बातचीत के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर Melodi ट्रेंड होने लगा.
यह खास मौका तब आया, जब G7 समिट में सभी नेता परंपरा के अनुसार ग्रुप फोटो के लिए एक साथ जमा हो रहे थे. इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी एक-दूसरे से मिले. दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे का अभिवादन किया. वीडियो में मेलोनी को प्रधानमंत्री मोदी से कहते सुना गया कि नाइस टू मीट यू अगेन, इसका मतलब आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सोशल मीडिया लोकप्रियता का जिक्र किया. इसके बाद मेलोनी ने मुस्कुराते हुए मजेदार जवाब दिया, 'हां, हम इंस्टाग्राम पर सबसे फेमस हैं.' दोनों नेताओं की यह छोटी सी बातचीत कैमरों में कैद हो गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी.
मोदी और मेलोनी की दोस्ती से जुड़ा 'Melodi' शब्द कोई आधिकारिक नाम नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे बनाया है. यह नाम नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के सरनेम को मिलाकर बनाया गया है. पिछले कुछ सालों में यह शब्द सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. दोनों नेताओं की जब भी कोई तस्वीर या वीडियो सामने आती है, तो इंटरनेट पर #Melodi नाम से मीम्स और पोस्ट वायरल होने लगते हैं. इसकी शुरुआत साल 2023 में हुई थी, जब दुबई में COP28 समिट के दौरान मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी शेयर की थी. उस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा था, 'Good friends at COP28 #Melodi.' इसके बाद यह हैशटैग तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने इसे लेकर मजेदार मीम्स, एडिटेड वीडियो और फैन पोस्ट बनाने शुरू कर दिए.
मोदी और मेलोनी की मुलाकातों को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की दिलचस्पी की एक बड़ी वजह दोनों नेताओं का सहज अंदाज है. अंतरराष्ट्रीय बैठकों में जहां आमतौर पर नेता गंभीर चर्चाओं में नजर आते हैं, वहीं दोनों की हल्की-फुल्की बातचीत और मुस्कुराते हुए तस्वीरें लोगों को पसंद आती हैं. यही वजह है कि G7, COP समिट या दूसरी अंतरराष्ट्रीय बैठकों में जब भी दोनों नेता साथ नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर तुरंत प्रतिक्रिया आने लगती है.
Melodi ट्रेंड को लेकर एक और दिलचस्प पल तब आया था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इटली यात्रा के दौरान PM जॉर्जिया मेलोनी को Melody टॉफी गिफ्ट की थी. इसे सोशल मीडिया यूजर्स ने 'Melodi' नाम से जोड़कर खूब शेयर किया था. इस दौरान सामने आए वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी नीले रंग की बंदगला ड्रेस में नजर आए, जबकि मेलोनी सफेद ड्रेस में थीं. मोदी ने उन्हें टॉफियों का पैकेट दिया, जिसे देखकर मेलोनी मुस्कुराने लगीं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं, बहुत अच्छी टॉफी है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था और लोगों ने इसे 'Melodi moment' बताया था.
G7 समिट के दौरान सामने आए नए वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर Melodi की चर्चा शुरू हो गई है. कई यूजर्स ने दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना अंदाज की तारीफ की है. वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया कमेंट करते हुए लिखा कि दुनिया के नेताओं की बैठक में भी इंस्टाग्राम वाली सबसे फेमस जोड़ी चर्चा में आ गई. कुछ यूजर्स ने कहा कि राजनीति से अलग ऐसे पल लोगों को नेताओं का दूसरा पहलू दिखाते हैं.