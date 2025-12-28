इन मीम्स के नाम रहा 2025, साल खत्म होने से पहले एक नजर में देखें सारे मजेदार meme

Meme Recap 2025: सोशल मीडिया का जमाना है. अधिकांश घटनाएं मीम्स बन जाती हैं. मीम का एक समय होता है और फिर वो बात आई गई हो जाती है, लेकिन कुछ मीम्स ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक समाज में अपनी छाप छोड़ जाते हैं. आज हम आपको ऐसे ही मीम्स के बारे में बताएंगे जो 2025 के टॉप मीम्स की लिस्ट में शामिल हैं. जनवरी से लेकर दिसंबर तक इंटरनेट पर किस मीम्स का बोलबाला रहा है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सभी मीम्स एक साथ दिखाए गए हैं. इसलिए साल खत्म होने से पहले आप भी एक साथ ये 2025 के टॉप मीम्स देखें.

कौन से मीम्स शामिल?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन-कौन से मीम्स वायरल हुए. कुछ मीम्स जो बहुत वायरल हुए और लंबे समय तक ट्रेंड में बने रहे. वीडियो में 'दिल पे चलाई छुरियां' से लेकर '10 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी' तक सभी बेस्ट मीम्स शामिल किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: जीभ में ही उलझा रह जाएगा अंग्रेजी का ये शब्द! ऐश्वर्या राय ने तो बोल दिया क्या तुम बोल पाओगे

क्या होते हैं मीम्स?

मीम्स (Memes) विचार या भाव प्रकट करने का शॉर्टकट तरीका है और सोशल मीडिया कि दुनिया में ये काफी चलन में है. किसी भी फोटो, टेक्स्ट, वीडियो या GIFs के जरिए हास्य, व्यंग, टिप्पणी करके अपने विचार या भावना शेयर की जाती है तो ये अक्सर मीम्म की कैटेगरी में आ जाता है. इसकी खास बात ये होती है कि इससे ज्यादा से ज्यादा या अधिकतर लोग अपने साथ रिलेट कर पाते हैं और अपनी भावना समझकर शेयर कर देते हैं और इस तरह मीम्स वायरल हो जाते हैं.

किसने शेयर किया मीम्स वाला वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nextdoorindian नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.