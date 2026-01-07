Advertisement
trendingNow13066638
Hindi Newsजरा हटकेकहीं नाचे ट्रंप तो कहीं मादुरो ने बजाया डीजे... गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार Memes की बाढ़

कहीं नाचे ट्रंप तो कहीं मादुरो ने बजाया डीजे... गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार Memes की बाढ़

सोशल मीडिया पर ट्रम्प-मादुरो विवाद को ले कर मज़ाकिया मीम्स और सटायर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना के वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और इंटरनेट कल्चर दोनों को झकझोर दिया है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहीं नाचे ट्रंप तो कहीं मादुरो ने बजाया डीजे... गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार Memes की बाढ़

Trump Maduro Memes: अमेरिकी सेना द्वारा वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 3 जनवरी 2026 को गिरफ्तार करने के बाद इंटरनेट पर मीम्स की एक लहर चल पड़ी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बड़े सैन्य ऑपरेशन को सार्वजनिक रूप से शेयर किया, जिसके बाद मजाकिया और सटायर वाले कंटेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, रेडिट और इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है. नेतृत्‍व वाली यह गिरफ्तारी अब सिर्फ राजनीतिक खबर नहीं, बल्कि ऑनलाइन मनोरंजन का विषय भी बन गई है. 

किस तरह के मीम्स सबसे ज्यादा देखे जा रहे?

एक ट्रेंड ‘Maduro Fit’ है, जिसमें मादुरो के ग्रे ट्रैकसूट को लेकर फैशन मीम्स बनाई जा रही हैं. यह अजीबो-गरीब फोटोज और एडिट्स इतना लोकप्रिय हुए हैं कि इंटरनेट यूज़र्स ने इसे एक अलग मजाकिया ट्रेंड की तरह पब्लिक किया है. इसके अलावा AI-बेस्ड वीडियो और सैटायरिक क्लिप्स में भी ट्रम्प को स्पैनीश बोलते दिखाना, या मादुरो को फिल्मी स्थितियों में दिखाना शामिल है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

मीम्स और एडिटेड कंटेंट की इतनी अधिक मात्रा है कि प्लेटफॉर्म्स और फैक्ट-चेकर्स के लिए सटायर और कंफ्यूजिंग कंटेंट के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है. कई वायरल पोस्ट्स का संदर्भ वास्तविक घटनाओं से हटकर मनोरंजन या मजाक की ओर है, जिससे सूचना पर भरोसा करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है. दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क जैसे प्रभावशाली हस्तियों ने लोकप्रिय मादुरो-डीडी मीम्स को रिट्वीट किया है, जो दिखाता है कि उच्च-प्रोफाइल अकाउंट भी मीम कल्चर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं. इससे यह साफ़ होता है कि इंटरनेट मीम्स महारथ केवल आम जनता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बड़े चेहरे भी शामिल हैं. 

 

 

 

 

 

मादुरो की असली कहानी क्या है जिसने विवाद को जन्म दिया?

असल में, अमेरिकी सेना द्वारा चलाए गए ‘ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व’ में मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेज़ुएला की राजधानी काराकस से गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां मादुरो पर नार्कोटेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे आरोपों का सामना करना पड़ा. मादुरो ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया, और अगली सुनवाई 17 मार्च 2026 को तय की गई है.

यह भी पढ़ें: पहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

मादुरो की गिरफ्तारी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी विवाद मिला है. कुछ देशों ने इसे वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और संयुक्त राष्ट्र तक इस मुद्दे पर बहस हुई है. वेनेज़ुएला में भीतर से भी प्रतिक्रिया तेज है, जहां सुरक्षा बलों को सड़क पर तैनात किया गया है और प्रशासनिक तनाव जारी है. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Memes

Trending news

पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
#Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
sudhanshu trivedi
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
Ram Kadam
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
actor prakash raj
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
Drug
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
Kerala News
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
crime news
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
Umar Khalid Bail Rejected
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
रेप केस में इस विधायक को HC ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली, 21 जनवरी को आएगा फैसला
Rahul Mamkootathil
रेप केस में इस विधायक को HC ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली, 21 जनवरी को आएगा फैसला
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत
Ratna Chakraborty
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत