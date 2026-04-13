इस उम्र के आधे लोग बीमार! कहीं आप भी तो नहीं इस कैटेगरी में? रिसर्च में बड़ा खुलासा

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर थकान और तनाव को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हाल ही में आए आंकड़े आपको चौंका सकते हैं. क्या आप जानते हैं कि एक खास पीढ़ी के लगभग आधे लोग एक ही तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं? ओएनएस के ताजा सर्वे में यह बात सामने आई है कि आज का युवा वर्ग 'एंग्जायटी' यानी चिंता का सबसे ज्यादा शिकार है. यह समस्या न केवल आपकी व्यक्तिगत खुशियों को छीन रही है, बल्कि इसके कारण अर्थव्यवस्था को भी करोड़ों के कार्य दिवसों का नुकसान हो रहा है. सवाल यह है कि क्या आप भी इसी उम्र के दायरे में आते हैं? आखिर क्यों आज का युवा अपनी जिंदगी से कम संतुष्ट महसूस कर रहा है? आइए, इस साइलेंट महामारी के पीछे की सच्चाई और इससे बचने के सटीक उपायों को विस्तार से समझते हैं.

जेन-जी और युवाओं पर मंडराता एंग्जायटी का साया

ताजा आंकड़ों के अनुसार, 1997 से 2010 के बीच पैदा हुए लगभग आधे लोग एक ही तरह की मानसिक स्थिति का सामना कर रहे हैं. सर्वेक्षण में पाया गया कि 16 से 29 वर्ष की आयु के लगभग 43% युवाओं ने एंग्जायटी के उच्च स्तर की शिकायत की है, जबकि अन्य वयस्कों के लिए यह आंकड़ा 33% है. यह युवा पीढ़ी पुराने आयु समूहों की तुलना में जीवन संतुष्टि, खुशी और अपने कामों को सार्थक महसूस करने के मामले में काफी पीछे नजर आ रही है. इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एंग्जायटी को मैनेज करने के लिए लोग काम से छुट्टियां ले रहे हैं, जिससे देश भर में लाखों वर्किंग डेज का भारी नुकसान हो रहा है.

चिंता के लक्षण और मेडिकल मदद की जरूरत

एंग्जायटी एक ऐसी स्थिति है जो शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक लक्षणों के रूप में प्रकट हो सकती है. कुछ लोगों के लिए यह एक अस्थायी समस्या होती है जिसे घर पर लाइफस्टाइल बदलकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन दूसरों के लिए यह एक पुराना रूप ले लेती है जिसे 'सामान्यीकृत चिंता विकार' (GAD) कहा जाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आपकी घबराहट या चिंता दूर नहीं हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर या जीपी (GP) से संपर्क करना चाहिए. शुरुआती पहचान और सही इलाज इस स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है. इसे बिना जांच के छोड़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह समय के साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को और अधिक बिगाड़ देता है.

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छोटी आदतें लाएंगी बड़ा सुधार

रॉयल फार्मास्युटिकल सोसाइटी की पूर्व अध्यक्ष थोरुन गोविंद का कहना है कि छोटी लेकिन निरंतर आदतें एंग्जायटी को कम करने में जादुई असर दिखा सकती हैं. उन्होंने सलाह दी है कि सोने से पहले एक 'विंड-डाउन रूटीन' बनाना, कैफीन का सेवन कम करना और देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन से दूर रहना बहुत जरूरी है. दिन भर के काम के बीच में छोटे-छोटे 'मूवमेंट ब्रेक' लेना शरीर की मानसिक शक्ति को बढ़ाता है. इसके अलावा, माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें दिमाग में चल रहे अनचाहे और तेज विचारों को शांत करने में बहुत मदद करती हैं. ये छोटे बदलाव आपको एंग्जायटी के खिलाफ मजबूत बनाते हैं.

फेक दवाओं से सावधान और सही खान-पान का महत्व

मानसिक स्वास्थ्य के इस संकट के बीच स्वास्थ्य प्रमुखों ने एक और गंभीर चेतावनी जारी की है. हाल ही में फर्जी दवाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई में 215 ऑनलाइन लिस्टिंग को हटाया गया है, जो एंग्जायटी के नाम पर गलत दवाएं बेच रहे थे. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बिना डॉक्टरी परामर्श के कोई भी दवा न लें. इसके साथ ही, एनएचएस (NHS) ने वजन घटाने और मानसिक सतर्कता के लिए अपनी प्लेट में हमेशा पौष्टिक आहार जोड़ने पर जोर दिया है. सही पोषण और प्रमाणित इलाज ही आपको इस खतरनाक हेल्थ इशू से बाहर निकाल सकता है. याद रखें, एंग्जायटी का सही समय पर इलाज ही बेहतर भविष्य की कुंजी है.