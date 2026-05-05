जिस Met Gala में हॉलीवुड स्टार्स लेते हैं एंट्री, वहां इस कुत्ते ने क्यों किया रैंप वॉक? खुद जान लें

Luna the K9 Star of Met Gala 2026: दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट मेट गाला 2026 (Met Gala 2026) में जब बड़े-बड़े सितारे करोड़ों के कपड़ों में रेड कार्पेट पर उतरे, तो सबकी नजरें एक ऐसी सेलिब्रिटी पर टिक गईं, जिसने कोई डिजाइनर गाउन नहीं पहना था. हम बात कर रहे हैं लूना (Luna) की, जो एक K9 (पुलिस डॉग) है. लूना ने अपनी क्यूटनेस और डिसिप्लिन से न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में मौजूद हर शख्स को अपना दीवाना बना दिया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लूना को इस रात का 'सबसे महत्वपूर्ण सेलिब्रिटी' घोषित कर दिया गया है. जहां सितारे कैमरों के लिए पोज दे रहे थे, वहीं लूना अपनी ड्यूटी निभाते हुए भी आकर्षण का केंद्र बनी रही.

कौन है लूना, जिसने सबका ध्यान खींचा

लूना कोई आम कुत्ता नहीं है, बल्कि एक ट्रेंड K9 डॉग है, जो खास ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है. मेट गाला जैसे हाई-प्रोफाइल इवेंट में इसकी मौजूदगी ने लोगों को चौंका दिया. जहां आमतौर पर रेड कार्पेट पर फिल्मी सितारे और फैशन आइकन छाए रहते हैं, वहां इस बार लूना ने सबकी नजरें अपनी ओर खींच लीं.

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सेलिब्रिटीज के बीच बना खास आकर्षण

मेट गाला में हॉलीवुड और बॉलीवुड से कई बड़े नाम शामिल हुए, लेकिन लूना के सामने सब फीके पड़ते नजर आए. लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते दिखे और कई सेलेब्स भी उसके साथ नजर आए. लूना का कॉन्फिडेंस और उसकी मौजूदगी इतनी खास थी कि लोग उसे 'नाइट की सबसे अहम सेलिब्रिटी' कहने लगे.

सोशल मीडिया पर छाई 'डॉग स्टार'

जैसे ही लूना की तस्वीरें और वीडियो सामने आए, इंटरनेट पर वायरल हो गए. ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर लोग लगातार उसके बारे में बात कर रहे हैं. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि इस बार असली शोस्टॉपर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक डॉग है. कुछ लोगों ने इसे 'क्यूट मोमेंट' बताया, तो कुछ ने कहा कि यह मेट गाला के इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया है.

मेट गाला का ग्लैमर और एक अलग कहानी

हर साल मेट गाला अपने अनोखे फैशन और थीम के लिए जाना जाता है. इस बार भी बड़े सितारों ने अपने खास अंदाज से रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरा. लेकिन इन सबके बीच लूना की मौजूदगी ने इस ग्लैमर भरी रात को एक अलग ही रंग दे दिया. यह पहली बार नहीं है जब किसी अनोखी चीज ने मेट गाला में सुर्खियां बटोरी हों, लेकिन एक कुत्ते का इस तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना लोगों के लिए नया और दिलचस्प था.

लोग क्यों हो रहे हैं इतने प्रभावित?

लूना को लेकर लोगों की दिलचस्पी सिर्फ उसकी क्यूटनेस तक सीमित नहीं है. उसकी ट्रेनिंग, व्यवहार और आत्मविश्वास भी लोगों को प्रभावित कर रहा है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि K9 डॉग्स को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे भीड़ और शोर में भी सहज रहते हैं. शायद यही वजह रही कि इतने बड़े इवेंट में भी लूना पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से भरी नजर आई.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.