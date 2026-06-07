/मेटा की मोटी सैलरी छोड़ी... और गर्लफ्रेंड के साथ बेचने लगा नूडल्स! 3 गुना कम कमाई पर भी चेहरे की हंसी देख जल भुन गए लोग

एल्विन की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं. कई लोगों ने उनके साहस और आत्मविश्वास की तारीफ की है, तो कुछ लोग उनके फैसले को सही नहीं मान रहे हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी तो ले सकती है, लेकिन स्वादिष्ट नूडल्स बनाने वाले को नहीं बदल सकती. वहीं कुछ लोगों ने उनके स्टॉल पर जाकर खाना खाने का अपना अनुभव भी शेयर किया. कई ग्राहकों ने कहा कि उन्होंने सिंगापुर में जितने भी होक्कियन मी खाए हैं, उनमें एल्विन के बनाए नूडल्स सबसे अच्छे हैं. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उनके खाने में ईमानदारी और मेहनत का स्वाद दिखाई देता है और शायद यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है.