/मेटा की मोटी सैलरी छोड़ी... और गर्लफ्रेंड के साथ बेचने लगा नूडल्स! 3 गुना कम कमाई पर भी चेहरे की हंसी देख जल भुन गए लोग

Meta Engineer Quits Job To Start Noodle Business: आज के दौर में दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में नौकरी पाना लाखों युवाओं का सपना होता है. खासकर जब बात Meta जैसी कंपनी की हो, तो वहां नौकरी मिलना करियर की बड़ी उपलब्धि माना जाता है. लेकिन एक युवक ने ऐसा फैसला लिया, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया. उसने Meta में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी और अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर नूडल्स बेच रहा है.
हैरानी की बात यह है कि वह पहले की तुलना में काफी कम कमाई कर रहा है, लेकिन उसके मुताबिक अब वह ज्यादा संतुष्ट और खुश है. उसकी कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे जुनून, साहस और जीवन में अपनी पसंद को महत्व देने की मिसाल बता रहे हैं.
यह कहानी सिंगापुर के एल्विन टैन की है, जो पहले Meta में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे. हाल ही में एक वीडियो के जरिए उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ी. जब उनसे पूछा गया कि Meta जैसी कंपनी से बाहर आने का फैसला क्यों लिया, तो उनका जवाब काफी सीधा था. उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उन्हें बोरिंग लगने लगी थी. एल्विन ने बताया कि बाहर से बड़ी कंपनियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर जाकर कई लोगों को महसूस होता है कि जिंदगी में करने के लिए और भी बहुत कुछ है. उनके अनुसार, नौकरी के दौरान कंपनी में कई बार टीमों का बदलाव हुआ और इससे उन्हें अपने भविष्य और जीवन के बारे में अलग तरह से सोचने का मौका मिला.
नौकरी छोड़ने के बाद एल्विन ने सिंगापुर के गेलांग इलाके में एक छोटा सा फूड स्टॉल शुरू किया. यहां वह होक्कियन मी नाम की मशहूर नूडल्स डिश बनाते हैं, जो सिंगापुर और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में काफी पसंद की जाती है. उनके स्टॉल का नाम उमामी बॉम्ब है. यहां वह खुद खाना बनाते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड भी इस काम में उनका पूरा साथ देती हैं. एल्विन बताते हैं कि फिलहाल उनके पास ज्यादा लोगों को रखने का बजट नहीं है, इसलिए दोनों मिलकर पूरा काम संभालते हैं. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय भी काफी हद तक अपनी पार्टनर को दिया है.
जब उनसे पूछा गया कि Meta और अब नए काम में कमाई का कितना अंतर है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुलना करना मुश्किल है, लेकिन पहले की नौकरी में वह आज की तुलना में लगभग दो से तीन गुना ज्यादा कमाते थे. कमाई कम होने का असर उनकी जीवनशैली पर भी पड़ा है. एल्विन ने स्वीकार किया कि अब उन्हें खर्चों में कटौती करनी पड़ती है. वह पहले की तरह बाहर खाने-पीने पर पैसा खर्च नहीं करते और ज्यादातर खाना खुद ही बनाते हैं. उन्होंने बताया कि बिजनेस चलाने के कारण उनके पास दोस्तों और परिवार के लिए भी पहले से कम समय बचता है. यहां तक कि छुट्टी पर जाने का फैसला भी आसान नहीं होता, क्योंकि जितने दिन दुकान बंद रहेगी, उतनी ही कम कमाई होगी.
एल्विन के इस फैसले को लेकर उनके माता-पिता के मन में भी कई सवाल थे. उन्होंने बताया कि परिवार ने उनका साथ तो दिया, लेकिन शुरुआत में उन्हें शक था कि वह इस काम को लंबे समय तक कर पाएंगे या नहीं. उनके माता-पिता का कहना था कि पूरी जिंदगी एयर कंडीशनर वाले दफ्तर में काम करने वाला बेटा क्या सच में रसोई की गर्मी और लंबे घंटों की मेहनत झेल पाएगा? परिवार को लगा था कि शायद वह दो-तीन महीने में हार मानकर वापस नौकरी ढूंढ़ने लगेंगे. लेकिन एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है और एल्विन अब भी अपने व्यवसाय को पूरे उत्साह के साथ चला रहे हैं.
एल्विन की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं. कई लोगों ने उनके साहस और आत्मविश्वास की तारीफ की है, तो कुछ लोग उनके फैसले को सही नहीं मान रहे हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी तो ले सकती है, लेकिन स्वादिष्ट नूडल्स बनाने वाले को नहीं बदल सकती. वहीं कुछ लोगों ने उनके स्टॉल पर जाकर खाना खाने का अपना अनुभव भी शेयर किया. कई ग्राहकों ने कहा कि उन्होंने सिंगापुर में जितने भी होक्कियन मी खाए हैं, उनमें एल्विन के बनाए नूडल्स सबसे अच्छे हैं. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उनके खाने में ईमानदारी और मेहनत का स्वाद दिखाई देता है और शायद यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है.
एल्विन का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने सपने को पूरा करना चाहता है, तो उसे आसानी से हार नहीं माननी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिंदगी में हमेशा नए रास्ते खुले रहते हैं और अगर एक रास्ता काम नहीं करता, तो दूसरा जरूर मिल जाता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जुनून के पीछे भागते समय स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. उनके अनुसार, अगर कभी काम की वजह से स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगे, तो सबसे पहले खुद का ख्याल रखना जरूरी है.
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