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मेटा की मोटी सैलरी छोड़ी... और गर्लफ्रेंड के साथ बेचने लगा नूडल्स! 3 गुना कम कमाई पर भी चेहरे की हंसी देख जल भुन गए लोग

Meta Engineer Quits Job To Start Noodle Business: चीन के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा की नौकरी छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सड़क किनारे नूडल्स बेचने का फैसला किया. अब वह अपनी पहले की कमाई की तुलना में तीन गुना कम पैसा कमा रहा है. इसके बावजूद वह अपने इस फैसले से बेहद खुश है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 07, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:49 PM IST
मेटा की मोटी सैलरी छोड़ी... और गर्लफ्रेंड के साथ बेचने लगा नूडल्स! 3 गुना कम कमाई पर भी चेहरे की हंसी देख जल भुन गए लोग
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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